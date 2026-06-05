Megbénítja a félelem, nem mer ellentmondani a párjának

Az egyik ilyen beazonosító pont a szerző szerint, amikor megbántottnak érzi magát, és érzéseit próbálja megbeszélni a partnerével, utólag viszont sosincs olyan érze, hogy a kérdést megoldották: nem boldog, nem megkönnyebbült, nem érzi úgy, hogy kibékültek. (Partnere ehelyett azt mondja: „Mindig csak veszekedni akarsz.” Esetleg más módon, de kifejezi, nem hajlandó megbeszélni a helyzetet. Hozzunk egy másik példát is: Néha eltűnődik: „Mi baj velem? Nem kéne ilyen rosszul éreznem magam.”

Patricia Evans az áldozat magatartásával kapcsolatban úgy fogalmazott:

Az áldozat gyakorlatilag képtelen felfogni, hogy társával azért nem értik meg egymást, mert az bántalmazó, aki elnyomó hatalmi játszmáival legyőzi őt. Ám ha ezt nem ismeri fel, továbbra is egy értelmezhetetlen világban kell élnie, amelyben őt okolják az általa elszenvedett lelki pofonokért.

Az áldozatok igen gyakran magukra maradnak a problémájukkal, mivel erőszaktevőjük titkolja a külvilág elől a bántalmazó magatartását

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Felismerni az agressziót

Az Egészségvonal a bántalmazó kapcsolatból való kilépésről úgy ír, hogy annak első foka: az áldozatnak fel kell ismernie az agressziót. Az a magatartás is lelki bántalmazásnak tekintendő, amikor az erőszaktevő nem hajlandó megbeszélni az áldozattal, hogy fájdalmat okoz neki a kommunikációjával, vagy ha nem hajlandó valódi bocsánatkérésre vagy beismerésre, és ugyanazt a típusú szóbeli bántást ismételten elköveti.

A lelki bántalmazást általában nehéz tetten érni, mert a bántalmazók mindent megtesznek, akár nyíltan hazudnak is annak érdekében, hogy elfedjék a valós indítékaikat. Bár a tetteik mögött mindig valamilyen hátsó szándék húzódik meg, a céljaik elérése érdekében gondoskodónak és együttérzőnek is mutatkozhatnak (kétarcúság). E folyamatos kettősség megzavarja az áldozatokat, hiszen megjósolhatatlan, hogy mikor melyik magatartást tanúsítja velük szemben a bántalmazójuk. Az áldozatok igen gyakran magukra maradnak a problémájukkal, mivel erőszaktevőjük titkolja a külvilág elől a bántalmazó magatartását. Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy a lelki bántalmazás során elszigetelődnek, hiszen társas kapcsolataikat az erőszaktevő fél már korábban leépítette. Ezért nem fordulhatnak sem a családjukhoz, sem a barátaikhoz segítségért, nincs kivel megosztaniuk a gondjaikat.