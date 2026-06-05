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Deschamps hazament a pofonért, új topfavorit a vb előtt

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Két meglepő eredmény is született a csütörtök esti vb-felkészülési mérkőzéseken: egyaránt hazai pályán Spanyolország csak 1-1-et játszott Irakkal, Franciaország pedig 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól. Utóbbi vereség különösen érdekes, mert Didier Deschamps pályafutása Nantes-ban kezdődött, részben az ő tiszteletére vitték oda a francia válogatott mérkőzését. Az este végére azonban nemcsak a franciák önbizalma kapott egy pofont, hanem a világranglista élmezőnye is átrendeződött: Argentína meccs nélkül ugrott az élre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 6:45
Didier Deschamps hevesen gesztikulál, Franciaország váratlan vereséget szenvedett a vb előtt Fotó: LOIC VENANCE Forrás: AFP
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„Ha kellett egy ébresztő, megkaptuk”

Deschamps nem dramatizálta túl a vereséget, de nem is próbálta jelentéktelennek beállítani. Így fogalmazott: „Ha kellett egy ébresztő, megkaptuk.” Elismerte, hogy a második félidő nehezebb volt a franciáknak, kevesebb helyzetet alakítottak ki, mint az elsőben, és Elefántcsontpart gyorsabb, direktebb futballja gondot okozott. A kapitány szerint a sok csere sem segítette a teljesítményt, de a felkészülés szempontjából szükség volt arra, hogy mindenki játékperceket kapjon.

A játékosok részéről sem pánikhangulat érződött. A francia oldalon Cherki gólja volt az este egyik pozitívuma, Deschamps külön is kiemelte, hogy a támadó tudja, mit csinál, és olyan minőséget képvisel, amely jól egészítheti ki Michael Olise játékát. Lucas Hernández reakciója is inkább a jókor jött figyelmeztetés irányába mutatott: jobb most szembesülni a hibákkal, mint a világbajnokság első meccsén.

Guela Doue volt a Franciaország-Elefántcsontpart vb-felkészülési meccs hőse
Guela Doue volt a Franciaország-Elefántcsontpart vb-felkészülési meccs hőse 
 Fotó: LOIC VENANCE / AFP

Francia és spanyol botlás, Argentína meccs nélkül ugrott az élre

A két meglepő eredménynek a világranglistán is lett következménye. A csütörtöki mérkőzések előtt Franciaország vezette a FIFA-rangsort Spanyolország és Argentína előtt. Az élő kalkuláció szerint közvetlenül a vb előtt játék nélkül Argentína játék nélkül ugrott az első helyre. A számítás alapján Argentína 1874,81 ponttal áll az élen, Spanyolország 1873,02 ponttal a második, Franciaország pedig 1869,43 ponttal visszacsúszott a harmadik helyre.

Ennek természetesen nincs akkora sportértéke, mint egy vb-meccsnek, de a történet jó futballabszurditás: a címvédő argentin válogatott pályára sem lépett, mégis a csütörtök este egyik nyertese lett. Franciaország és Spanyolország botlott, Argentína pedig a világranglista élére lépett vissza a világbajnokság rajtja előtt.

További érdekesség a FIFA rangsorában, hogy Marokkó a hetedik, vagyis továbbra is ott van a közvetlen elit nyomában, miközben Németország csak a tizedik helyen áll.

A FIFA-világranglista a vb előtt:

  1. Argentína
  2. Spanyolország
  3. Franciaország
  4. Anglia
  5. Portugália
  6. Brazília
  7. Marokkó
  8. Hollandia
  9. Belgium
  10. Németország

A csütörtök esti felkészülési mérkőzések eredményei:

  • Spanyolország–Irak 1-1
  • Franciaország–Elefántcsontpart 1-2
  • Panama–Dominikai Köztársaság 4-2
  • Dél-Korea–Salvador 1-0
  • Kambodzsa–Bhután 4-0
  • Lesotho–Kenya 1-1
  • Szlovénia–Ciprus 1-1
  • Észak-Írország–Guinea 1-0
  • Irán–Mali 2-0
  • Svédország–Görögország 2-2
  • Andorra–Liechtenstein 2-0

 

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