Deschamps hazament a pofonért, új topfavorit a vb előtt

„Ha kellett egy ébresztő, megkaptuk”

Deschamps nem dramatizálta túl a vereséget, de nem is próbálta jelentéktelennek beállítani. Így fogalmazott: „Ha kellett egy ébresztő, megkaptuk.” Elismerte, hogy a második félidő nehezebb volt a franciáknak, kevesebb helyzetet alakítottak ki, mint az elsőben, és Elefántcsontpart gyorsabb, direktebb futballja gondot okozott. A kapitány szerint a sok csere sem segítette a teljesítményt, de a felkészülés szempontjából szükség volt arra, hogy mindenki játékperceket kapjon.

A játékosok részéről sem pánikhangulat érződött. A francia oldalon Cherki gólja volt az este egyik pozitívuma, Deschamps külön is kiemelte, hogy a támadó tudja, mit csinál, és olyan minőséget képvisel, amely jól egészítheti ki Michael Olise játékát. Lucas Hernández reakciója is inkább a jókor jött figyelmeztetés irányába mutatott: jobb most szembesülni a hibákkal, mint a világbajnokság első meccsén.

Guela Doue volt a Franciaország-Elefántcsontpart vb-felkészülési meccs hőse

Fotó: LOIC VENANCE / AFP

Francia és spanyol botlás, Argentína meccs nélkül ugrott az élre

A két meglepő eredménynek a világranglistán is lett következménye. A csütörtöki mérkőzések előtt Franciaország vezette a FIFA-rangsort Spanyolország és Argentína előtt. Az élő kalkuláció szerint közvetlenül a vb előtt játék nélkül Argentína játék nélkül ugrott az első helyre. A számítás alapján Argentína 1874,81 ponttal áll az élen, Spanyolország 1873,02 ponttal a második, Franciaország pedig 1869,43 ponttal visszacsúszott a harmadik helyre.

Ennek természetesen nincs akkora sportértéke, mint egy vb-meccsnek, de a történet jó futballabszurditás: a címvédő argentin válogatott pályára sem lépett, mégis a csütörtök este egyik nyertese lett. Franciaország és Spanyolország botlott, Argentína pedig a világranglista élére lépett vissza a világbajnokság rajtja előtt.

További érdekesség a FIFA rangsorában, hogy Marokkó a hetedik, vagyis továbbra is ott van a közvetlen elit nyomában, miközben Németország csak a tizedik helyen áll.