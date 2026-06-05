Real MadridFlorentino PérezSzoboszlai Dominik

Nagy bejelentés: nem kell Szoboszlai, megvan, kire veti ki a hálóját a Real Madrid

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Az elnöki tisztsége megtartásáért küzdő Florentino Pérez hatalmas ígéretet tett. A Real Madrid elnöke a klub történetének legnagyobb, mintegy 150 millió eurós ajánlatát készül megtenni egy játékos leigazolásáért. A királyiak első számú embere azt nem árulta el, pontosan kiről van szó. Annyit közölt, nem a Premier League-ből érkezne a kiszemelt, azaz biztosan nem Szoboszlai Dominik, Erlin Haaland vagy Jeremy Doku. Megindultak a találgatások a rejtélyes transzferről.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 05. 7:22
Florentino Pérez Real Madrid President Florentino Perez talks to media at Real Madrid Sports City in Valdebebas, in the outskirts of Madrid, on May 12, 2026. Real Madrid president Florentino Perez calls club elections, will stand again, AFP reports on May
Florentino Pérez reagált kihívója nagy ígéreteire Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
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Florentino Pérez
Forrás: Transfermarkt

 

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