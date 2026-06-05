Nagy bejelentés: nem kell Szoboszlai, megvan, kire veti ki a hálóját a Real Madrid
Az elnöki tisztsége megtartásáért küzdő Florentino Pérez hatalmas ígéretet tett. A Real Madrid elnöke a klub történetének legnagyobb, mintegy 150 millió eurós ajánlatát készül megtenni egy játékos leigazolásáért. A királyiak első számú embere azt nem árulta el, pontosan kiről van szó. Annyit közölt, nem a Premier League-ből érkezne a kiszemelt, azaz biztosan nem Szoboszlai Dominik, Erlin Haaland vagy Jeremy Doku. Megindultak a találgatások a rejtélyes transzferről.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!