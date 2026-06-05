Szatmáry Kristóf: Erős, együttműködő és megújuló Fideszt építünk Budapesten

A közelgő Fidesz-kongresszusról szólva elmondta, hogy a budapesti szervezet önálló politikát kíván folytatni, ugyanakkor arra számítanak, hogy országos szinten is hasonló megújulási folyamat veszi kezdetét.

Jelezte azt is, hogy a budapesti választmány a kongresszus előtt még összeül, hogy megvitassa az alapszabály-módosításokat és a személyi kérdéseket.

A szervezeti struktúrát érintő változásokról szólva Szatmáry Kristóf közölte: információi szerint megszűnhet a választókerületi elnöki rendszer. A tervek alapján a jövőben ismét a kerületi alapszervezetek jelenthetik majd a működés alapját, vagyis a hangsúly visszakerülhet a helyi közösségekre és szervezetekre.

Arra a kérdésre, hogy mikorra rajzolódhat ki a fővárosi Fidesz új arculata és Budapest-politikája, a politikus azt válaszolta: teljesen új építkezés kezdődik. Hozzátette, hogy a párt rendelkezik a szükséges alapokkal mind a kerületekben, mind a Fővárosi Közgyűlésben, és várakozásai szerint két-három hónapon belül, legkésőbb őszre a nyilvánosság számára is egyértelművé válhatnak az új politika alapjai.