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Szatmáry Kristóf: Erős, együttműködő és megújuló Fideszt építünk Budapesten

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Szakítani kíván a budapesti Fidesz azzal a korábbi szemlélettel, amely szerint a fővárosban elegendő a minimális politikai teljesítmény, mert a vidéki eredmények úgyis biztosítják a választási győzelmet – erről beszélt lapunknak Szatmáry Kristóf. A budapesti Fidesz új elnöke szerint erős, együttműködő és szakmaibb politizálást folytató pártot építenek a fővárosban, amely konstruktív ellenzékként működve mutat rá a fővárosi vezetés és a Tisza-kormány hibáira, miközben támogat minden olyan kezdeményezést, amely a budapestiek érdekeit szolgálja. Hozzátette: az új Budapest-politika alapjai várhatóan őszre válnak láthatóvá.

Gábor Márton
2026. 06. 05. 5:07
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A közelgő Fidesz-kongresszusról szólva elmondta, hogy a budapesti szervezet önálló politikát kíván folytatni, ugyanakkor arra számítanak, hogy országos szinten is hasonló megújulási folyamat veszi kezdetét. 

Jelezte azt is, hogy a budapesti választmány a kongresszus előtt még összeül, hogy megvitassa az alapszabály-módosításokat és a személyi kérdéseket.

A szervezeti struktúrát érintő változásokról szólva Szatmáry Kristóf közölte: információi szerint megszűnhet a választókerületi elnöki rendszer. A tervek alapján a jövőben ismét a kerületi alapszervezetek jelenthetik majd a működés alapját, vagyis a hangsúly visszakerülhet a helyi közösségekre és szervezetekre.

Arra a kérdésre, hogy mikorra rajzolódhat ki a fővárosi Fidesz új arculata és Budapest-politikája, a politikus azt válaszolta: teljesen új építkezés kezdődik. Hozzátette, hogy a párt rendelkezik a szükséges alapokkal mind a kerületekben, mind a Fővárosi Közgyűlésben, és várakozásai szerint két-három hónapon belül, legkésőbb őszre a nyilvánosság számára is egyértelművé válhatnak az új politika alapjai.

Borítókép: Szatmáry Kristóf, a Fidesz budapesti elnöke (Forrás: Facebook/Szatmáry Kristóf)

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