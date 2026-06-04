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budapest pridefőpolgármesterpride

Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel és a pécsi pride szervezőjével szemben

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A főpolgármester ellen a 2025-ös Budapest Pride szervezése miatt január 28-án emeltek vádat. A vádemelés az elkövetés idején hatályos jogszabályok alapján még megalapozott volt, az ügyészség álláspontját a gyermekvédelmi törvény uniós elmarasztalása változtatta meg.

Ternovácz Áron
2026. 06. 04. 12:04
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Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Polyák Attila)

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Bayer Zsolt
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Kinek-kinek érdemei szerint…

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A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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