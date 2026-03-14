Mit veszíthetünk április 12-én?

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Veér Gyula
2026. 03. 14. 9:28
A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke? E kérdés mellett még számtalan, az ország jövőjét érintő témában kell dönteni egyértelműen és őszintén. A puskaport szárazon kell tartani, mert a balliberálisok szerint minden csupán pénz kérdése. Pénzük viszont van, jön Brüsszelből, Ukrajnából, ott ülnek szinte minden bank igazgatótanácsában, a nagyobb vállalatok vezérkarában, és ami legszörnyűbb, cinikusak és gátlástalanok. Legyünk résen április 12-én, legyen ez az utolsó figyelmeztetés!

Ami a legfontosabb, hogy ha eddig baj volt, Orbán Viktorra mindig számíthattunk és a jövőben is számíthatunk, csak jól kell szavazni. 2010 óta az összes nehéz és válságos időben ott volt, ahol kellett. Kolontáron, az ajkai vörösiszap-katasztrófa helyszínén. Árvizek idején a gátakon. Amikor kellett, személyesen irányította a katasztrófavédelmet. A koronavírus-járvány idején hazánk vásárolt elsőként alternatív vakcinákat és kezdte el az oltást. Az EU-ban kiáll a nemzeti érdek mellett, mindig az ország javát nézi, vállalva ezzel a legalantasabb támadásokat is. Hazánknak soha nem volt olyan jó viszonya Amerikával, Oroszországal, Kínával, Törökországgal – csak a nagyhatalmakat említem! –, mint ma. Orbán olyan politikus, aki nemzetben gondolkodik, rá a világ bármelyik pontján számíthat, aki magyar.

Ha viszont Magyar Péter és a Tisza Párt nyer, akkor elvész az ország szuverenitása, és szánalmas brüsszeli gyarmatsors vár ránk. Durva adóemelések következnek: vagyonadó, többkulcsos adórendszer, az életszínvonal rohamosan csökkeni fog. Eltörlik a 13. és 14. havi nyugdíjat, végük lesz a kereskedelmi ársapkáknak. A lakossági rezsiárak az egekbe szöknek, nyugat-európai szintre emelkednek, ami magával hozza a nyugdíjak drasztikus értékvesztését. Megszűnik az anyák szja-mentessége, a nagycsaládok kedvezménye. A Nők 40 nyugdíjprogram csak emlék marad. Visszaesnek a külföldi beruházások, a kínai befektetőket ideológiai alapon elüldözik az országból. Megszűnik a sajtó- és szólásszabadság, valamint a vallásszabadság is. Növekszik a genderőrület, ami eléri majd az iskolákat és óvodákat.

A határkerítést lebontják, illegális migránsok lepik el az országot, lesz migránsbűnözés, a magyar nők és asszonyok szexuális bűncselekmények potenciális célpontjai lesznek éppúgy, mint ma nyugaton. A muszlim migránsok miatt megint lesz antiszemitizmus.

Az összes olyan családpolitikai támogatás megszűnik, amelyet a kormány 2010 óta bevezetett. A határon túli magyarok szavazati jogát eltörlik, második lélektani Trianont előidézve ezzel. Arra fognak hivatkozni, hogy ők döntően Fidesz-szavazók, tehát bűnösök.

Április 12-ig ezeket a kérdéseket kell megfontolnunk. Mindre a biztos választás a Fidesz. Észnél kell lenni, ha továbbra is egy keresztény-nemzeti-patrióta kormány által vezetett országban szeretnénk élni! 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
