Mit veszíthetünk április 12-én?

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke? E kérdés mellett még számtalan, az ország jövőjét érintő témában kell dönteni egyértelműen és őszintén. A puskaport szárazon kell tartani, mert a balliberálisok szerint minden csupán pénz kérdése. Pénzük viszont van, jön Brüsszelből, Ukrajnából, ott ülnek szinte minden bank igazgatótanácsában, a nagyobb vállalatok vezérkarában, és ami legszörnyűbb, cinikusak és gátlástalanok. Legyünk résen április 12-én, legyen ez az utolsó figyelmeztetés!

Ami a legfontosabb, hogy ha eddig baj volt, Orbán Viktorra mindig számíthattunk és a jövőben is számíthatunk, csak jól kell szavazni. 2010 óta az összes nehéz és válságos időben ott volt, ahol kellett. Kolontáron, az ajkai vörösiszap-katasztrófa helyszínén. Árvizek idején a gátakon. Amikor kellett, személyesen irányította a katasztrófavédelmet. A koronavírus-járvány idején hazánk vásárolt elsőként alternatív vakcinákat és kezdte el az oltást. Az EU-ban kiáll a nemzeti érdek mellett, mindig az ország javát nézi, vállalva ezzel a legalantasabb támadásokat is. Hazánknak soha nem volt olyan jó viszonya Amerikával, Oroszországal, Kínával, Törökországgal – csak a nagyhatalmakat említem! –, mint ma. Orbán olyan politikus, aki nemzetben gondolkodik, rá a világ bármelyik pontján számíthat, aki magyar.

Ha viszont Magyar Péter és a Tisza Párt nyer, akkor elvész az ország szuverenitása, és szánalmas brüsszeli gyarmatsors vár ránk. Durva adóemelések következnek: vagyonadó, többkulcsos adórendszer, az életszínvonal rohamosan csökkeni fog. Eltörlik a 13. és 14. havi nyugdíjat, végük lesz a kereskedelmi ársapkáknak. A lakossági rezsiárak az egekbe szöknek, nyugat-európai szintre emelkednek, ami magával hozza a nyugdíjak drasztikus értékvesztését. Megszűnik az anyák szja-mentessége, a nagycsaládok kedvezménye. A Nők 40 nyugdíjprogram csak emlék marad. Visszaesnek a külföldi beruházások, a kínai befektetőket ideológiai alapon elüldözik az országból. Megszűnik a sajtó- és szólásszabadság, valamint a vallásszabadság is. Növekszik a genderőrület, ami eléri majd az iskolákat és óvodákat.