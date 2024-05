Karácsony Gergely országot jár, magasról tesz a budapestiekre

A Hír TV Csörte című műsorának egyik adásában – amit M. Dobos Mariann vezetett – csaptak össze a jobb- és baloldali újságírók, amelynek során Fodor Gábor és Szakonyi Péter azt próbálták bizonygatni, hogy mennyire káros az országnak a nagy kínai barátság, miközben azt elismerték, hogy a kétoldalú megbeszélések és kereskedelmi megállapodások szükségesek. De kiemelték, hogy Kínában diktatúra van, ami még hazánkra is veszélyes lehet, hisz szuverenitásunkat is fenyegeti. Szerettem volna megkérdezni a baloldali újságíróktól, hogy melyik ország nagykövete kíván beavatkozni a magyar belügyekbe: az amerikai vagy a kínai? Az amerikai nagykövet, miután elfoglalta az állomáshelyét, megkezdte a magyar kormány lejáratását, az ellenzékkel való szoros kapcsolat kialakítását, valamint folyamatosan mindent megtesz a demokratikusan megválasztott Orbán-kormány megbuktatásáért.

A kínai nagykövetnek a nevét sem ismeri a közvélemény, viszont az eredményt igen, hisz neki is jelentős szerepe volt abban, hogy ilyen sikeres volt a kínai elnök látogatása. Ezek után felteszem a kérdést: kik okoznak nagyobb kárt az országnak, azok-e, akik a kínai látogatást, kapcsolatfelvételt és gazdasági megállapodásokat becsmérlik, vagy azok, akik azon dolgoznak, hogy a magyar kormánynak minél jobb legyen a viszonya Kínával, Oroszországgal és novembertől, ha a Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, akkor Amerikával? Jó lenne, ha Fodor Gábor és Szakonyi Péter nem folyamatosan a Soros-doktrínát szajkóznák ahelyett, hogy annak örülnének, hogy a magyar kormány munkáját egyre több országban ismerik el. Legalábbis azokban, ahol békepárti kormányok vannak, és az EU vezetése is a magyar példát tartaná követendőnek. Erről mi, magyarok is tehetünk június 9-én, hogy Brüsszel parlamentjében a szuverenista erők legyenek többségben.

