Hangfelvételhez jutottak a nyomozók, bajba kerülhetnek Magyar Péter emberei

Egyre csak fogy a levegő Magyar Péter „digitális gyóntatószékét” vezető emberei, Gál András és Vályi-Nagy Vilmos körül – adta hírül a Mandiner. A hírportál felhívta a figyelmet arra, már nyomozás is indult, amiben akár egy minden gyanút bizonyító és a Tisza Pártot kompromittáló bizonyíték is előkerülhet.

Kellemetlen helyzetbe került Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy korábban az államigazgatásban dolgozó nő jelentkezett munkát vállalni a Tisza Pártnál, ám végül egy magánlakásban találta magát, ahol három férfi faggatni kezdte. Azt próbálták elérni, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről. A Mandiner információi szerint Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos, az Orbán-kormány korábbi államtitkára és Radnai Márk, a Tisza alelnöke alkotta a sajátos vallatócsoportot.

Érdekes reakciók

A Magyar Nemzetnek sikerült elérnie az érintetteket, akik eltérően kezelték a sajtóérdeklődést. Gál András nem tagadta a történteket, és azt mondta: „nem kívánok nyilatkozni, azt írnak, amit akarnak”. Radnai Márk a hallgatást választotta, Vályi-Nagy Vilmos viszont határozottan letagadta, hogy az eset megtörtént volna.

Ezután a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett kényszerítés gyanúja miatt, és a Nemzeti Nyomozó Iroda el is indította a nyomozást az ügyben. Egy ennek az eljárásnak a menetére rálátó forrásunktól pedig a Mandiner úgy értesült, hogy kiderült:

egy hangfelvétel is bizonyíthatja, mit is műveltek valójában Vályi-Nagy Vilmos és társai.

A tiszás „vallatók” korábban még azért lehettek nyugodtak, mert a találkozón elvették áldozatuk mobiltelefonját, hogy az nehogy rögzítse az ott elhangzottakat.

Szorul a hurok

A Mandiner szerint Vályi-Nagy Vilmos agresszív fellépését ugyanis túl durvának érezte Gál András, ezért a történtek után nem sokkal felhívta a nőt, hogy kimagyarázza az esetet. Az áldozatnak azonban ekkor már volt annyi lélekjelenléte, hogy rögzítse a beszélgetést, arra az esetre, ha ismét megfenyegetnék.

A hírportál úgy tudja, a nyomozók a telefonban elhangzottak alapján könnyen rekonstruálhatják, hogy mi is történt valójában, és így a tettesek nem valószínű, hogy megúszhatják a felelősségre vonást. Rámutattak:

Magyar Péter számára már eddig is nagyon kellemetlen volt, hogy nyilvánosságra kerültek információgyűjtő csapatának húzásai.

A Mandiner egy Vályi-Nagy Vilmost jól ismerő forrása szerint a volt államtitkár megrögzötten bizonygatja, hogy az úgynevezett Fuzik-ügyben – amelyben jelenleg több szocialista politikus is vesztegetés gyanúja miatt ül a vádlottak padján, az egyik vádlottat – a korábban „szexügyészként” elhíresült – Varga Gergelyt maga mellé állítva egy olyan fideszes szálat sikerülhetne lelepleznie, amivel hatalmasat üthetne Magyar a kormánypártokon.

Ráadásul Vályi-Nagy Vilmos nem is igen igyekszik titkolni tevékenységét. A hírportál több forrásból is úgy értesült, hogy mind a mai napig rendszeresen megkeresi korábbi jobboldali ismerőseit és az államigazgatási szervek egyes tisztségviselőit, akikkel a „Tisza Párt nevében” egyeztet.

Elsősorban olyan személyeket környékez meg így a volt államtitkár, akiket korábbi munkája kapcsán, mint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága egyik vezetője ismert meg. A Mandiner úgy tudja, a NAV Pest vármegyei igazgatójával például mind a mai napig gyakran egyeztet Vályi-Nagy Vilmos.