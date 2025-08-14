Magyar PéterTisza PártGál András

Hangfelvételhez jutottak a nyomozók, bajba kerülhetnek Magyar Péter emberei

Egy hangfelvétel is bizonyíthatja, mit is művelt valójában Vályi-Nagy Vilmos, Gál András és Radnai Márk – hívta fel a figyelmet a Mandiner. Emlékezetes, egy korábban az államigazgatásban dolgozó nő jelentkezett munkát vállalni a Tisza Pártnál, ám végül egy magánlakásban találta magát, ahol három férfi faggatni kezdte. Azt próbálták elérni, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről. Az ügynek feljelentés lett a vége, a Nemzeti Nyomozó Iroda el is indította a nyomozást, ami új szintre léphet.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 08. 14. 11:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre csak fogy a levegő Magyar Péter „digitális gyóntatószékét” vezető emberei, Gál András és Vályi-Nagy Vilmos körül – adta hírül  a Mandiner. A hírportál felhívta a figyelmet arra, már nyomozás is indult, amiben akár egy minden gyanút bizonyító és a Tisza Pártot kompromittáló bizonyíték is előkerülhet.

Kellemetlen helyzetbe került Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)
Kellemetlen helyzetbe került Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, egy korábban az államigazgatásban dolgozó nő jelentkezett munkát vállalni a Tisza Pártnál, ám végül egy magánlakásban találta magát, ahol három férfi faggatni kezdte. Azt próbálták elérni, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről. A Mandiner információi szerint Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos, az Orbán-kormány korábbi államtitkára és Radnai Márk, a Tisza alelnöke alkotta a sajátos vallatócsoportot.

 

Érdekes reakciók

A Magyar Nemzetnek sikerült elérnie az érintetteket, akik eltérően kezelték a sajtóérdeklődést. Gál András nem tagadta a történteket, és azt mondta: „nem kívánok nyilatkozni, azt írnak, amit akarnak”. Radnai Márk a hallgatást választotta, Vályi-Nagy Vilmos viszont határozottan letagadta, hogy az eset megtörtént volna.

Ezután a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett kényszerítés gyanúja miatt, és a Nemzeti Nyomozó Iroda el is indította a nyomozást az ügyben. Egy ennek az eljárásnak a menetére rálátó forrásunktól pedig a Mandiner úgy értesült, hogy kiderült: 

egy hangfelvétel is bizonyíthatja, mit is műveltek valójában Vályi-Nagy Vilmos és társai.

A tiszás „vallatók” korábban még azért lehettek nyugodtak, mert a találkozón elvették áldozatuk mobiltelefonját, hogy az nehogy rögzítse az ott elhangzottakat.

Szorul a hurok

A Mandiner szerint Vályi-Nagy Vilmos agresszív fellépését ugyanis túl durvának érezte Gál András, ezért a történtek után nem sokkal felhívta a nőt, hogy kimagyarázza az esetet. Az áldozatnak azonban ekkor már volt annyi lélekjelenléte, hogy rögzítse a beszélgetést, arra az esetre, ha ismét megfenyegetnék.

A hírportál úgy tudja, a nyomozók a telefonban elhangzottak alapján könnyen rekonstruálhatják, hogy mi is történt valójában, és így a tettesek nem valószínű, hogy megúszhatják a felelősségre vonást. Rámutattak: 

Magyar Péter számára már eddig is nagyon kellemetlen volt, hogy nyilvánosságra kerültek információgyűjtő csapatának húzásai.

A Mandiner egy Vályi-Nagy Vilmost jól ismerő forrása szerint a volt államtitkár megrögzötten bizonygatja, hogy az úgynevezett Fuzik-ügyben – amelyben jelenleg több szocialista politikus is vesztegetés gyanúja miatt ül a vádlottak padján, az egyik vádlottat – a korábban „szexügyészként” elhíresült – Varga Gergelyt maga mellé állítva egy olyan fideszes szálat sikerülhetne lelepleznie, amivel hatalmasat üthetne Magyar a kormánypártokon.

Ráadásul Vályi-Nagy Vilmos nem is igen igyekszik titkolni tevékenységét. A hírportál több forrásból is úgy értesült, hogy mind a mai napig rendszeresen megkeresi korábbi jobboldali ismerőseit és az államigazgatási szervek egyes tisztségviselőit, akikkel a „Tisza Párt nevében” egyeztet.

Elsősorban olyan személyeket környékez meg így a volt államtitkár, akiket korábbi munkája kapcsán, mint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága egyik vezetője ismert meg. A Mandiner úgy tudja, a NAV Pest vármegyei igazgatójával például mind a mai napig gyakran egyeztet Vályi-Nagy Vilmos.

A hírportál szerint figyelemre méltó, hogy Magyar Péter egyáltalán megtűri, hogy információgyűjtő emberei sorra okozzák neki a kellemetlenségeket. Emlékezetes ugyanis, hogy Gál András ügyvéd is igen nehéz helyzetbe hozta a pártelnököt, miután a Telex kiderítette, hogy mintegy 20 millió forintot kaphatott az MNB-ügy egyik kulcsemberétől, Somlai Bálinttól. Mint ismert azonban, Magyar Péter nem teketóriázik sokat, ha meg kell válni az embereitől. Ennek fényében pedig esélyes, hogy Gál András és Vályi-Nagy Vilmos nem sokáig fogja erősíteni a Tisza Pártot.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Ripost)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu