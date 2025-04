A Tisza Párt háttércsapatában Simicska korábbi embere

„Garantálni tudjuk azt, hogy bárki, aki a NER-hez köthető bűncselekményekről tenne bejelentést, ehhez kapcsolódó dokumentumokat szeretne megosztani, itt kívánsága szerint anonim maradhat” – fogalmazott Magyar Péter tavaly augusztusban, amikor bejelentette, hogy egyfajta „digitális gyóntatószéket” hoznak létre.

Magyar Péter sokat várt a digitális gyóntatószéktől (Fotó: Havran Zoltán)

A Mandiner Tisza Párt életére rálátó forrásai szerint a pártelnök rendkívül sokat várt ettől a felülettől, ezért is bízta általa nagyágyúknak vélt emberekre az oda érkező bejelentések feltárását.

Ismert jogász feladata, hogy lejárassa a kormánypártokat

Egyik informátoruk elárulta, hogy a nyáron nagy lelkesen beharangozott „digitális gyóntatószék” egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel a vártnál sokkal jelentéktelenebb és legtöbbször alá nem támasztott feljelentések érkeznek a Tisza Párthoz.

Úgy tudják, ez kifejezetten frusztrálja Magyar Pétert, aki azt követeli, hogy komoly eredményeket mutassanak föl az általa hatalmasnak ítélt kormánypárti korrupció bemutatásában.

Az emiatt egyre növekvő nyomás okozhatja, hogy – értesüléseik szerint – az ügyek feltárásáért felelős személyek egyre drasztikusabb eszközökhöz nyúlnak. Egy olyan hírszerzésre és információs hálózatépítésre szakosodott csapat jött mindez által létre a Tisza Párt mögött, amelyben egykori nyomozók és szolgálati múlttal rendelkező személyek is helyet kaptak, és – miként a lap egyik forrása fogalmazott – már-már egyfajta „magán-titkosszolgálatként” működik.

A Mandiner Tisza Párthoz közel álló egyik beszélgetőpartnere elmondta, ennek a csoportnak a munkáját Gál András ügyvéd koordinálja, aki közvetítőként is működik Magyar Péter és a feltárásban segédkező többi személy között.

Gál András tagadja az érintettségét

Gál András a lap megkeresésére válaszolva elmondta, hogy soha nem állt szerződéses kapcsolatban a Tisza Párttal, pusztán szóbeli tanácsokat adott nekik. Tagadta továbbá, hogy közvetíteni szokott a feltárni kívánt korrupciós ügyeknek utána járó személyek és Magyar Péter között.

Amikor pedig arról kérdezte a lap, hogy van-e tudomása róla, hogy egy bizonyos kör mintegy „magán-titkosszolgálatként” működve igyekszik terhelő információkhoz jutni a Tisza Párt számára, indulatosan reagált, és úgy fogalmazott:

Nekem ilyenről semmiről nincsen tudomásom.

„De ööö ez olyan fantazmagória, titkosszolgálati emberekből szerveznek valamit… Nem tudok ilyesmiről. Ez a legegyszerűbb válasz, de azt is mondhatom, hogy nincs is ilyen. Nem mintha, ha lenne ilyen, azt nekem mondanák el”.

Az ügyvéd heves tagadása azért is érdekes, mert a Mandiner egyik forrása arról számolt be, hogy esetenként még az is előfordult, hogy maga Gál András is részt vett olyan találkozókon, amelyeken terhelő információkhoz akartak hozzájutni Magyar Péter megfélemlítően fellépő emberei.

Simicska-árva volt fideszes államtitkár kilincsel

A Tisza Párt belső köreiből származó információink szerint a „digitális gyóntatószékbe” érkező ügyek feltárásának másik meghatározó figurája Vályi-Nagy Vilmos, aki még a baloldali kormányok idején a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága dandártábornoki rendfokozattal rendelkező országos parancsnokhelyettese volt.

Vályi-Nagy 2010-ben a második Orbán-kormány kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkára lett, 2012-ben pedig infokommunikációért felelős államtitkárnak nevezték ki.

Egy újabb Simicska-ember feltűnése Magyar Péter körül nem volna különösebben meglepő. Ismert ugyanis, hogy a nemzeti oldaltól való eltávolodása után a sértett milliárdos a Jobbikot vonta érdekkörébe, és segítette médiaportfólióján keresztül, hogy leválthassa Orbán Viktor kormányát.

Vályi-Nagy Vilmos máig számos jobboldali kapcsolattal rendelkezik, amit lap forrásai szerint régóta arra igyekszik felhasználni, hogy gyanútlan ismerősein keresztül a kormánypártokra nézve terhelő információkról szerezzen tudomást.

Úgy tudják, hogy ennek érdekében a volt államtitkár rendszeres kapcsolatot tart államigazgatási, illetve kormányzati szerveknél dolgozókkal. Sőt, még egyes fideszes országgyűlési képviselőket is meg szokott keresni az információszerzés reményében.

Vályi-Nagy Vilmos nem tudja, mi számít terhelőnek

Megkérdezték az érintettet is az értesüléseikről. Vályi-Nagy nem tagadta egyértelműen azok igazságtartalmát, inkább azzal igyekezett hárítani, hogy neki politikai oldaltól függetlenül sok barátja van, akikkel tartja a kapcsolatot. Amikor pedig konkrétan arról kérdezték, hogy adott-e át Magyar Péter pártjának a kormánypártokra nézve terhelő információkat, ismét csak kitérő választ adott, és úgy fogalmazott:

Nem tudom, mi számít terhelőnek,

ha mondjuk, pont tegnap voltam egy baráti társaságban, ahol nagyon sok mindenről beszéltünk, és én nem tudom mi a terhelő, meg a nem terhelő egyrészt. Másrészt meg kormánypárti meg ellenzéki politikusokról is hasonló véleményem van, tehát ez nem tudom, egy ilyen pozitív-negatív kategóriában hol helyezhető el.”

Megsértődött a mellőzött „kavarógép”, majd besorolt a Tisza Párthoz

A Vályi-Nagy Vilmos által elmondottakkal némileg összecseng, hogy egy őt jól ismerő forrás „óriási kavarógépként” írta le a volt államtitkárt, aki régóta azzal igyekszik boldogulni, hogy a jobb- és baloldalon is meglévő kapcsolatait felhasználva hozzon tető alá üzleteket.

A lap informátora beszámolt egy konkrét esetről is, amikor Vályi-Nagy egy állami tulajdonban lévő ingatlanra tervezett projektet segített tető alá hozni egy külföldi befektetőnek azáltal, hogy közvetített neki mind az MNV Zrt., mind a baloldali vezetésű XIII. kerületi önkormányzat felé.

Egy másik alkalommal a nagy Újpest-szurkoló hírében álló Vályi-Nagy – aki a Mandiner információi szerint Lőw Zsolttal is szoros kapcsolatot ápol – kedvenc csapata számára próbált új tulajdonost szerezni. Vályi-Nagy azzal beszélt rá egy vállalkozót, hogy tegyen ajánlatot az újpesti csapatra, hogy azt állította, a klub megvételéért cserébe egyes vezető kormányzati körök könnyebben rábólintanak majd arra, hogy eladják neki a taszári repülőteret. Ez alkalommal azonban nem voltak megalapozottak a volt államtitkár ígéretei, aki miatt két foglalót is hiába tett le üzlettársa.

Maga Vályi-Nagy Vilmos beszélt arról, mekkora Újpest-szurkoló. Amikor arról kérdezték, ismeri-e Magyar Pétert, és, amennyiben igen, személyes találkozásaik alkalmával miről beszélt vele, a volt államtitkár elmondta:

azt meg nem mondom, hogy miről beszéltünk. Egyszer biztos, hogy a fociról, mert ő fradista, én meg újpesti vagyok, és azt tudom, hogy ezen ment a vita vagy poénkodás”

– fogalmazott.

Már 2021-ben is az ellenzék vezetőjének kegyeit kereste Vályi-Nagy

A lap információi szerint a sértett Vályi-Nagy Vilmos nem most először igyekszik ártani a kormánypártoknak, és már a 2022-es választások előtt is feltűnt az ellenzék soraiban. Mindezt az akkori baloldali miniszterelnök-jelölt is megerősítette.

Márki-Zay Péter a lapnak elismerte, hogy az előző választási kampány idejéből ismeri a volt államtitkárt, aki, mint fogalmazott: „az ellenzék egyik támogatója volt akkoriban.”

Megkérdezték Márki-Zayt, hogyan nézett ki ez a támogatás, mire azt mondta: „Nem emlékszem arra, hogy őneki azon kívül, hogy szimpatizáns volt, bármilyen konkrét feladata lett volna, de lehet, hogy az is volt. Nem emlékszem őszintén szólva.”

További érdeklődésre ugyanakkor elárulta, hogy Vályi-Nagy Vilmos 2021-ben kereste meg őt, és akkor „mindenféle ötletei voltak”.

A korábbi miniszterelnök-jelölt kifejtette, hogy Vályi-Nagynak mint volt fideszes államtitkárnak „rengeteg fideszes bűncselekményről volt közvetett tudomása, nekünk rengeteg sok mindenben segített”.

Azonban, amikor a konkrétumokról kérdezték, hogy milyen eseteket tárt fel nekik a volt államtitkár, és miért nem hozták nyilvánosságra azokat, Márki-Zay Péter némileg visszakozott. „Azon dolgoztunk, hogy legyen kormányváltás, és utána ezek már nem félinformációk, meg mendemondák lettek volna, hanem konkrét vádemelés lett volna belőlük” – fejtette ki Hódmezővásárhely polgármestere.

Balhés múltú NAV-nyomozó is segíti a Tisza Pártot

A Magyar Péter mögött álló biztonsági kör – több informátor által is megemlített – másik fontos alakja nem más, mint Tiszolczi Lajos, aki korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozója volt és nevét onnan ismerheti a nyilvánosság, hogy 2024 júniusában a Partizán „kitálal a NAV-nyomozó” felütéssel beharangozott videójában adta elő vádjait arról, hogy a hatóságok szerinte elsikálták Gattyán György milliárdos adócsalási ügyét.

Úgy tudják, Tiszolczi – aki nem volt hajlandó nyilatkozni, és ígérete ellenére nem hívta vissza a lap munkatársait, miután rájuk tette a telefont – a Tisza Pártnak végzett munkája kapcsán szoros kapcsolatot ápol egy V. Richárd nevű férfival, aki korábban szintén a NAV bűnügyi részlegénél dolgozott, és jelenleg azért folyik nyomozás ellene, mert a házassága megromlása után egy, a fedett műveleteknél használt „konspirált hangrögzítő eszközt” rejtett felesége személyes holmija közé, hogy megtudja, mit beszélnek róla a családtagjai.

Azt a tényt, hogy Magyar Péter mögött tiltott információszerzésre alkalmas eszközt használó személyek is feltűntek, külön pikánssá teszi, hogy korábban éppen a Tisza Párt elnöke vádolta ezzel politikai ellenfeleit.

Magyarék a hallgatást választották

Megkérdezték a Tisza Pártot, hogy megtörtént-e ez a vizsgálat, és amennyiben igen, kik végezték azt, és milyen eredményre jutottak. Magyar Péterék azonban inkább a hallgatást választották. Egyelőre tehát nem tudni, a Tisza Párt elnöke beváltotta-e ígéretét, és átvizsgáltatta-e az ingatlanjaikat. Mindenesetre az a tény, hogy nyilvánosan nem szólalt meg azóta ebben az ügyben, és feljelentést sem tett, arra enged következtetni, hogy amennyiben volt is vizsgálat, nem találtak poloskákat Magyar Péteréknél.

Szerették volna a cikkben szereplő információkról megismerni Magyar Péterék álláspontját is. A Tisza Párt azonban semmilyen formában nem reagált a nekik küldött számos kérdésre. Meg sem próbálták megcáfolni a Mandiner birtokába került információkat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)