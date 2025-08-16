harcsamatuzsálemkuttyogatásTisza

Kapitális harcsát kuttyogattak a Tiszán + videó

A fogás minden képzeletet felülmúlt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 20:53
Májer Péter és Balogh Róbert még augusztus 7-én indult pecázni a Tisza Borsod vármegyei szakaszán. A cél a hagyományos tiszai kuttyogatás volt, az eredmény pedig minden képzeletet felülmúlt – írta a Boon.hu.

Ferencszállás, 2025. június 14. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa mintát vesz a parajdi sóbánya katasztrófája miatt a Marosból a folyó sótartalmának megméréséhez Ferencszállásnál 2025. június 14-én. MTI/Oláh Tamás
Fotó: MTI/Oláh Tamás

Délután két órakor érkeztek a folyóra, és alig egy órával később megtörtént az első, adrenalinpumpáló kapás

A zsinór végén egy 240 centiméteres harcsamatuzsálem küzdött, amelyet 20 perc fárasztás után sikerült a csónak mellé terelni.

Gyors partra szállás, néhány fénykép, majd a hatalmas ragadozó visszanyerte szabadságát a Tisza hullámaiban. A páros úgy gondolta, ez már önmagában emlékezetessé teszi a napot, ám a folyó nem hagyta, hogy korán lezárják a történetet.

További részleteket és videót a nem mindennapi pecázásról ebben a cikkben talál.

Borítókép: Nagy küzdelem volt kifogni (Forrás: Pecaverzum) 
 

