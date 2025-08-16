Kapitális harcsát kuttyogattak a Tiszán + videó

Májer Péter és Balogh Róbert még augusztus 7-én indult pecázni a Tisza Borsod vármegyei szakaszán. A cél a hagyományos tiszai kuttyogatás volt, az eredmény pedig minden képzeletet felülmúlt – írta a Boon.hu.

Fotó: MTI/Oláh Tamás

Délután két órakor érkeztek a folyóra, és alig egy órával később megtörtént az első, adrenalinpumpáló kapás.

A zsinór végén egy 240 centiméteres harcsamatuzsálem küzdött, amelyet 20 perc fárasztás után sikerült a csónak mellé terelni.

Gyors partra szállás, néhány fénykép, majd a hatalmas ragadozó visszanyerte szabadságát a Tisza hullámaiban. A páros úgy gondolta, ez már önmagában emlékezetessé teszi a napot, ám a folyó nem hagyta, hogy korán lezárják a történetet.

