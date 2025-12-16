Európa józan fele hátat fordít az UNRWA-nak

Úgy tűnik, végre átszakadt a hallgatás gátja, és a Nyugat józanabbik fele kezdi felismerni azt a sötét valóságot, amit a szakértők már régóta hangoztatnak: az Egyesült Nemzetek Szervezetének palesztin menekülteket segítő ügynöksége, az UNRWA menthetetlenül kompromittálódott – írja a New York Post amerikai napilap.

Izrael lefoglalta az UNRWA egyik központját Kelet-Jeruzsálemben. Fotó: Anadolu via AFP

A szervezet, amely elvileg a gázai civilek megsegítésére jött létre, a gyakorlatban kéz a kézben működik a térséget uraló Hamász palesztin terrorszervezettel.

A fordulatot a múlt pénteki ENSZ-szavazás jelezte, ahol bár a globális többség (több mint 150 állam) még mindig asszisztált az ügynökség fenntartásához, egy meghatározó európai blokk (Németország, Olaszország, Csehország, Bulgária, Lettország és Magyarország) nemmel voksolt vagy tartózkodott az UNRWA alapokmányának megújításakor.

Hozzájuk csatlakozott egy külön határozat kapcsán Ausztria, Románia és Litvánia is. Ez a lépés diplomáciai földindulással ér fel, és azt jelzi: fogy a türelem a terrort finanszírozó nemzetközi bürokráciával szemben.

A bizalomvesztés nem alaptalan. A 2023. október 7-i, Izrael elleni barbár terrortámadás után

sorra kerültek elő a bizonyítékok arról, hogy az UNRWA alkalmazottai között aktív Hamász-fegyveresek voltak, akik részt vettek a mészárlásban.

A háború előrehaladtával a kapcsolatok mélysége még nyilvánvalóbbá vált: a szervezet infrastruktúrája, logisztikája és személyzete ezer szállal kötődik a dzsihadistákhoz.

A következmények nem maradtak el. Izrael kitiltotta területéről az ügynökséget, az Egyesült Államok pedig leállította a pénzügyi támogatást. Szimbolikus jelentőségű lépésként az izraeli hatóságok Kelet-Jeruzsálemben lefoglalták az UNRWA egyik központját adótartozásra hivatkozva, és az ENSZ kék lobogója helyére felvonták a nemzeti zászlót.

Izrael együttműködése nélkül a szervezet gázai tevékenysége gyakorlatilag ellehetetlenült, ám a nemzetközi baloldal és a globális Dél országai továbbra is lélegeztetőgépen tartják a szervezetet.

Az UNRWA nem a megoldás, hanem a probléma része

Az UNRWA létezése önmagában is jogi és morális abszurditás. A világ összes többi menekültjével az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) foglalkozik, amelynek célja a menekültek letelepítése, integrációja és új állampolgársághoz juttatása – azaz a menekültstátus megszüntetése. Ezzel szemben az UNRWA a palesztinok esetében egyedülálló módon örökletessé tette a menekültstátust. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a harmadik, negyedik, sőt ötödik generációs leszármazottak is „menekültnek” számítanak, még akkor is, ha már évtizedek óta más országokban élnek.

Ez a rendszer nem a megoldást, hanem a probléma konzerválását szolgálja.

Az ügynökség tevékenysége évtizedek óta arra irányul, hogy a palesztinokat segélyfüggőségben tartsa, és megakadályozza integrációjukat a befogadó országokba, ezzel fenntartva a politikai feszültséget és az örök áldozat hamis mítoszát. Ráadásul felmerül a kérdés: miért számítanak menekültnek azok a palesztinok, akik a Gázai övezetben, vagyis a palesztin területeken élnek? Hiszen ők otthon vannak.