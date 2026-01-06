AfDCDU/CSUNémetországtámogatottság

Történelmi csúcson az AfD

Történelmi támogatottságot ért el az AfD Németországban: a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a párt az eddigi legnagyobb előnyét szerezte meg a CDU/CSU-val szemben. Az AfD egy év alatt kilenc százalékponttal növelte a támogatottságát, miközben az uniópártok ugyanennyit veszítettek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 21:55
Alice Weidel, a német jobboldali Alternatív Németországért (AfD) párt társelnöke Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az AfD tovább növelte előnyét a CDU/CSU-val szemben, méghozzá az eddigi legnagyobb mértékben. A Piac- és Társadalomkutató Társaság legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a párt 27 százalékon áll, ami három százalékpontos előnyt jelent a CDU és a CSU együttes eredményéhez képest.

Történelmi támogatottságot ért el az AfD
Történelmi támogatottságot ért el az AfD. Fotó: DPA

Ilyen mértékű előnyt az AfD-nek eddig egyetlen német közvélemény-kutató intézet országos felmérése sem mutatott ki a CDU/CSU-szövetséggel szemben.

Az 1027 választásra jogosult megkérdezésével készült kutatás különösen beszédes az egy évvel korábbi adatok tükrében. Egy 2025. január 3-án közzétett felmérésben a CDU/CSU még 33 százalékon állt, míg az AfD támogatottsága 18 százalék volt. Egy év alatt az AfD kilenc százalékponttal erősödött, miközben a CDU/CSU ugyanennyit veszített – írja a Junge Freiheit.

A két párt közötti különbség így összesen 18 százalékponttal tolódott el az AfD javára.

Az eredmény azért is figyelemreméltó, mert a Piac- és Társadalomkutató Társaságot sokáig olyan kutatóintézetként tartották számon, amely az AfD támogatottságát rendszerint alacsonyabbra mérte, mint más közvélemény-kutatók. A többi párt esetében az év elején csak kisebb elmozdulások történtek: az SPD 15 százalékon áll, a Zöldek támogatottsága 12 százalék maradt. A Baloldali Párt egy százalékpontot veszítve tíz százalékra csúszott vissza. A BSW négy, az FDP három, a Szabad Választók pedig két százalék ért el. A többi párt együttesen három százalékot tesz ki.

Egy friss Insa-felmérés szintén az AfD első helyét mutatja: a párt 26 százalékot ért el, míg a CDU és a CSU 25 százalékon áll. Más kutatóintézetek – köztük a Forschungsgruppe Wahlen, az Allensbach és az Infratest dimap – felmérései ugyanakkor azt jelzik, hogy a CDU/CSU-szövetség továbbra is megelőzi vagy legfeljebb holtversenyben van az AfD-vel.

 

Borítókép: Alice Weidel, az AfD vezetője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdarabka

Egy darabka Batka

Bayer Zsolt avatarja

Az ember amúgy reggelente gyakorta talál...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu