Az AfD tovább növelte előnyét a CDU/CSU-val szemben, méghozzá az eddigi legnagyobb mértékben. A Piac- és Társadalomkutató Társaság legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a párt 27 százalékon áll, ami három százalékpontos előnyt jelent a CDU és a CSU együttes eredményéhez képest.
Történelmi csúcson az AfD
Történelmi támogatottságot ért el az AfD Németországban: a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a párt az eddigi legnagyobb előnyét szerezte meg a CDU/CSU-val szemben. Az AfD egy év alatt kilenc százalékponttal növelte a támogatottságát, miközben az uniópártok ugyanennyit veszítettek.
Ilyen mértékű előnyt az AfD-nek eddig egyetlen német közvélemény-kutató intézet országos felmérése sem mutatott ki a CDU/CSU-szövetséggel szemben.
Az 1027 választásra jogosult megkérdezésével készült kutatás különösen beszédes az egy évvel korábbi adatok tükrében. Egy 2025. január 3-án közzétett felmérésben a CDU/CSU még 33 százalékon állt, míg az AfD támogatottsága 18 százalék volt. Egy év alatt az AfD kilenc százalékponttal erősödött, miközben a CDU/CSU ugyanennyit veszített – írja a Junge Freiheit.
További Külföld híreink
A két párt közötti különbség így összesen 18 százalékponttal tolódott el az AfD javára.
Az eredmény azért is figyelemreméltó, mert a Piac- és Társadalomkutató Társaságot sokáig olyan kutatóintézetként tartották számon, amely az AfD támogatottságát rendszerint alacsonyabbra mérte, mint más közvélemény-kutatók. A többi párt esetében az év elején csak kisebb elmozdulások történtek: az SPD 15 százalékon áll, a Zöldek támogatottsága 12 százalék maradt. A Baloldali Párt egy százalékpontot veszítve tíz százalékra csúszott vissza. A BSW négy, az FDP három, a Szabad Választók pedig két százalék ért el. A többi párt együttesen három százalékot tesz ki.
További Külföld híreink
Egy friss Insa-felmérés szintén az AfD első helyét mutatja: a párt 26 százalékot ért el, míg a CDU és a CSU 25 százalékon áll. Más kutatóintézetek – köztük a Forschungsgruppe Wahlen, az Allensbach és az Infratest dimap – felmérései ugyanakkor azt jelzik, hogy a CDU/CSU-szövetség továbbra is megelőzi vagy legfeljebb holtversenyben van az AfD-vel.
Borítókép: Alice Weidel, az AfD vezetője (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Meghalt egy republikánus képviselő
LaMalfa halálával a republikánusok 218 képviselői széket tudhatnak magukénak az alsóházban.
Európai vezetők: Grönland jövőjéről csak Grönland és Dánia dönthet
Heves reakciók Grönland ügyében.
Delcy Rodríguez átveszi az irányítást Venezuelában – de ki is ő valójában?
A Rodriguez család neve régóta összefonódik a venezuelai baloldallal.
A járatok hatvan százalékát törli az amszterdami repülőtér szerdán
Nem áll el a hóesés.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Meghalt egy republikánus képviselő
LaMalfa halálával a republikánusok 218 képviselői széket tudhatnak magukénak az alsóházban.
Európai vezetők: Grönland jövőjéről csak Grönland és Dánia dönthet
Heves reakciók Grönland ügyében.
Delcy Rodríguez átveszi az irányítást Venezuelában – de ki is ő valójában?
A Rodriguez család neve régóta összefonódik a venezuelai baloldallal.
A járatok hatvan százalékát törli az amszterdami repülőtér szerdán
Nem áll el a hóesés.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!