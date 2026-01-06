Történelmi csúcson az AfD

Umfrage-Rekord für AfD – Partei erzielt bislang größten Abstand zur Union https://t.co/f1DzukiRB3 pic.twitter.com/erSg5rJeAG — WELT (@welt) January 5, 2026

A két párt közötti különbség így összesen 18 százalékponttal tolódott el az AfD javára.

Az eredmény azért is figyelemreméltó, mert a Piac- és Társadalomkutató Társaságot sokáig olyan kutatóintézetként tartották számon, amely az AfD támogatottságát rendszerint alacsonyabbra mérte, mint más közvélemény-kutatók. A többi párt esetében az év elején csak kisebb elmozdulások történtek: az SPD 15 százalékon áll, a Zöldek támogatottsága 12 százalék maradt. A Baloldali Párt egy százalékpontot veszítve tíz százalékra csúszott vissza. A BSW négy, az FDP három, a Szabad Választók pedig két százalék ért el. A többi párt együttesen három százalékot tesz ki.