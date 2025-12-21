Friedrich MerzNémetországkormányzat

A németek már nem bíznak a kormányukban

Friedrich Merz kancellár és kormánya már nem élvezi a lakosság bizalmát. Egy friss felmérés szerint a németek nem hiszik, hogy a szövetségi kormányzat képes lesz kezelni az ország legégetőbb problémáit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 15:08
Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
A Friedrich Merz (CDU) német kancellár és Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter által vezetett koalíciós kormány bizalomvesztéssel néz szembe. A legfrissebb felmérések szerint ugyanis a németek többsége szerint a kormányzat képtelen lesz megoldani az ország legégetőbb problémáit, mint amilyen a migráció vagy a gazdasági visszaesés kérdése – írja az Origo. 

A németek nem bíznak Merz kormányában
A németek nem bíznak Merz kormányában. Fotó: DPA

Az Insa közvélemény-kutató intézet által a Bild megbízásából készített felmérés lesújtó képet fest. A németek többsége ugyanis nem számít személyes helyzetének javulására. 

A megkérdezettek 41 százaléka szerint saját anyagi helyzete változatlan lesz a mostani kormány alatt. Negyven százalékuk romlásra számít, csak tíz százalék vár javulást, míg kilenc százalék nem kívánt véleményt nyilvánítani. Az ország gazdasági kilátásai kapcsán szintén a pesszimista hangok voltak többségben, a megkérdezettek 58,7 százaléka nem hiszi, hogy a gazdaság növekedni fog a jelenlegi ciklusban. Ez a legmagasabb érték a CDU/CSU–SPD koalíció hivatalba lépése óta. 

Egy másik fontos kérdés kapcsán is lesújtó adatok születtek, ez pedig a migráció volt. 

A megkérdezettek 42 százaléka úgy véli, hogy a helyzet nem fog változni, míg 31 százalékuk még rosszabbra is számít. Tizennyolc százalék reménykedik a javulásban, kilenc százalék pedig nem adott választ. Különösen az AfD szavazói voltak borúlátók ebben a tekintetben. 

A migráció problémáját egyébként a megkérdezettek toronymagasan a legégetőbb problémaként azonosították. A válaszadók 31 százaléka a migrációt jelölte meg a legfontosabb területként, amellyel a szövetségi kormánynak határozottan foglalkoznia kellene, míg a második helyezett, a gazdaság kérdése jelentős lemaradással követi ezt 24 százalékkal.

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP) 

 

 

