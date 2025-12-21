A németek már nem bíznak a kormányukban

A Friedrich Merz (CDU) német kancellár és Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter által vezetett koalíciós kormány bizalomvesztéssel néz szembe. A legfrissebb felmérések szerint ugyanis a németek többsége szerint a kormányzat képtelen lesz megoldani az ország legégetőbb problémáit, mint amilyen a migráció vagy a gazdasági visszaesés kérdése – írja az Origo.

A németek nem bíznak Merz kormányában. Fotó: DPA

Az Insa közvélemény-kutató intézet által a Bild megbízásából készített felmérés lesújtó képet fest. A németek többsége ugyanis nem számít személyes helyzetének javulására.

A megkérdezettek 41 százaléka szerint saját anyagi helyzete változatlan lesz a mostani kormány alatt. Negyven százalékuk romlásra számít, csak tíz százalék vár javulást, míg kilenc százalék nem kívánt véleményt nyilvánítani. Az ország gazdasági kilátásai kapcsán szintén a pesszimista hangok voltak többségben, a megkérdezettek 58,7 százaléka nem hiszi, hogy a gazdaság növekedni fog a jelenlegi ciklusban. Ez a legmagasabb érték a CDU/CSU–SPD koalíció hivatalba lépése óta.