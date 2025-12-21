Brüsszel és a végletek hete – háború, migráció, terror

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY:



Terrortámadás Sydney-ben: előre kitervelt merényletet követtek el

Mint arról korábban beszámoltunk, zsidók elleni támadás történt Sydney egyik legnépszerűbb városrészében, Bondi Beachen, ahol fegyveres terrortámadás követelt legalább tizenkét emberéletet. A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. A politikusok belföldön és külföldön is

elítélték a támadást és élesen bírálták az ausztrál kormányt amiatt, hogy figyelmen kívül hagyta az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó korábbi figyelmeztetéseket,

és nem lépett fel kellő határozottsággal a radikalizálódás ellen.

Ausztráliai terrortámadás: többeket őrizetbe vettek, akik a gyanú szerint osztják a merénylők nézeteit

Az ausztrál hatóságok több férfit vettek őrizetbe, akik szélsőséges nézeteket vallanak, és erőszakos cselekményre készülhettek Sydney-ben. A gyanúsítottak korábban Victoria államból érkeztek, és vizsgálják kapcsolatukat a Bondi Beach-i terrortámadás elkövetőivel.

Újabb magyar áldozata van az ausztrál terrornak

Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt. Izraeli barátja szülővárosából az MTI tudósítójának elmondta, hogy 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, családjával Ausztráliába költözött ottani rokonokhoz.