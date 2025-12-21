BrüsszelNémetországOrbán Viktorkülpolitikauniós csúcsTrump

Brüsszel és a végletek hete – háború, migráció, terror

Brüsszelben ezen a héten világossá vált, hol húzódnak a frontvonalak. Miközben az orosz vagyon elkobzásáról, Ukrajna háborús finanszírozásáról és a jövő Európáját érintő döntésekről folyt a vita, Orbán Viktor nyíltan szembement a háborúpárti tervekkel és megvédte a magyarok érdekeit. A háttérben eközben amerikai–ukrán egyeztetések zajlottak Berlinben, Sydney szigorításról döntött a véres terrortámadás után, és nőtt a feszültség Tajvan körül.

Sebők Barbara
2025. 12. 21. 1:29
Brüsszelben ezen a héten világossá vált, hol húzódnak a frontvonalak Forrás: AFP
A hét külpolitikai mérlege Brüsszelben billent el: az uniós csúcson az orosz vagyon sorsa, az Ukrajnának szánt eurómilliárdok és a háborús irányvonal körüli vita került a középpontba, miközben a gazdatüntetéseken könnygázt is bevetettek a hatóságok.

A hét külpolitikai mérlege Brüsszelben billent el: Orbán Viktor sikeresen megvédte a magyar érdekeket. Fotó: AFP

Amerikai elégedettség Berlinben

Az amerikai delegáció kedvezően értékelte a tárgyalások első napját, amely több mint öt órán át tartott. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff úgy fogalmazott: a békefolyamatban érdemi, jelentős előrelépés történt. A béketárgyalás után Steve Witkoff közösségi oldalán számolt be az egyeztetések eredményéről, ahol hangsúlyozta: a felek intenzíven tárgyaltak egy 20 pontos béketervről, gazdasági kérdésekről és más, kulcsfontosságú témákról.

A megállapodás egyik fontos pontja, hogy Ukrajna átadja a keleti Donyeck és Luhanszk régió feletti ellenőrzést az Oroszországgal folytatott béketárgyalások feltételeként, Kijev azonban ellenállt Washington követelésének.

Terrortámadás Sydney-ben: előre kitervelt merényletet követtek el

Mint arról korábban beszámoltunk, zsidók elleni támadás történt Sydney egyik legnépszerűbb városrészében, Bondi Beachen, ahol fegyveres terrortámadás követelt legalább tizenkét emberéletet. A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. A politikusok belföldön és külföldön is 

elítélték a támadást és élesen bírálták az ausztrál kormányt amiatt, hogy figyelmen kívül hagyta az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó korábbi figyelmeztetéseket, 

és nem lépett fel kellő határozottsággal a radikalizálódás ellen. 

Ausztráliai terrortámadás: többeket őrizetbe vettek, akik a gyanú szerint osztják a merénylők nézeteit

Az ausztrál hatóságok több férfit vettek őrizetbe, akik szélsőséges nézeteket vallanak, és erőszakos cselekményre készülhettek Sydney-ben. A gyanúsítottak korábban Victoria államból érkeztek, és vizsgálják kapcsolatukat a Bondi Beach-i terrortámadás elkövetőivel.

Újabb magyar áldozata van az ausztrál terrornak

Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt. Izraeli barátja szülővárosából az MTI tudósítójának elmondta, hogy 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, családjával Ausztráliába költözött ottani rokonokhoz.

Terrortámadás Sydney-ben: előre kitervelt merényletet követtek el. Fotó: AFP

Tajvan körül egyre nagyobb a feszültség

A tajvani nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint idén már 3570 kínai katonai repülőgépet észleltek a sziget térségében, ami meghaladja a tavalyi teljes évi adatot. Több alkalommal kínai hadihajók közös harci járőrözéseket is végrehajtottak, miközben nőtt a feszültség a Tajvani-szorosban és a sziget környezetében. Kína legújabb repülőgép-hordozója, a Fucsien is áthaladt a szoroson, amelyet Tajvan folyamatos megfigyelés alatt tartott. Peking továbbra is saját területének tekinti Tajvant, és nem zárja ki az erő alkalmazását sem.

Peking Washingtonnak üzent

Nyílt figyelmeztetést küldött Peking Washingtonnak, miután az Egyesült Államok több mint 11 milliárd dollár értékű fegyverszállítást hagyott jóvá Tajvan számára. A kínai vezetés szerint az amerikai döntés durván sérti Kína szuverenitását és területi egységét, ezért „erőteljes válaszlépésekre” készülnek, amelyek a térség biztonsági helyzetét is alapjaiban rengethetik meg.

Peking Washingtonnak üzent. Fotó: AFP

Karácsonyi vásár elleni támadást akadályoztak meg a német hatóságok

Németországban a hatóságok megelőztek egy potenciális terrortámadást: öt migráns férfit tartóztattak le, akik egy karácsonyi vásár tömegébe akartak hajtani egy kamionnal. Az ügy súlyosságát a német belügyminiszter is kiemelte, hangsúlyozva a gyors és hatékony rendőri fellépést.

Ukrajnában automatikusan katonai nyilvántartásba veszik a 18 éveseket

Az ukrán kormány új rendelete jelentősen átalakítja a hadkötelesek nyilvántartásának rendszerét: a jövőben személyes megjelenés nélkül, automatikusan veszik katonai nyilvántartásba a 18. életévüket betöltő fiatalokat, valamint a külföldön tartózkodó hadköteles férfiakat. A kormányhatározat alapján az automatikus, úgynevezett „látatlanban” történő regisztráció két fő csoportot érint. Egyrészt azokat a fiatal férfiakat, akik betöltik a 18. életévüket. 

Amennyiben 17 éves korukban elmulasztották a kötelező jelentkezést a toborzóirodákban, nagykorúvá válásuk napján automatikusan sorköteles státuszt kapnak.

Másrészt a külföldön élő, 18 és 60 év közötti ukrán férfiak is bekerülnek a katonai nyilvántartásba akkor, amikor külföldön az ukrán migrációs szolgálatnál útlevelet igényelnek vagy cserélnek. 

Ukrajnában automatikusan katonai nyilvántartásba veszik a 18 éveseket. Fotó: AFP

Hatalmas dróntámadás érte az orosz energetikai infrastruktúrát

Újabb támadást hajtott végre Ukrajna Oroszország területén: drónok csaptak le a Krasznodar régióban található kubáni olajfinomítóra. 

A beszámolók szerint a december 17-re virradó éjszakán több robbanás is megrázta az üzemet, ami ismét rámutat arra, hogy Kijev következetesen az orosz energiaszektor ellen intéz csapásokat, 

kockára téve a térség stabilitását és az ellátásbiztonságot.

Káosz Franciaországban – nincs megállapodás a pártok között. Fotó: AFP

A francia nemzetgyűlés és a szenátus vegyes bizottságában a képviselők és a szenátorok nem tudtak megegyezni pénteken az állami költségvetés tervezetéről, és ezzel kizárták annak lehetőségét, hogy még az év vége előtt megszavazza azt a parlament. A miniszterelnöki hivatal közölte, hogy az államtanács elé terjeszt egy rendkívüli tervezetet az állam működési folytonosságának biztosítására. 

Ezt a kivételes eljárást léptette életbe tavaly is az akkori kormány, miután Michel Barnier kabinetjét a tervezett megtakarítások miatt megbuktatta a nemzetgyűlés.

Sébastien Lecornu miniszterelnök bejelentette, hogy hétfőtől fogadja a politikai pártok vezetőit, hogy „megbeszélje velük a követendő lépéseket a franciák védelme érdekében, és megtalálja a megoldás lehetséges módjait”.

Megszületett a brüsszeli döntés: így válogatná szét az EU a migránsokat. Fotó: AFP

Az Európai Unió Tanácsának soros dán elnöksége és az Európai Parlament megállapodásra jutott az EU első, úgynevezett biztonságos származási országokat tartalmazó közös listájáról, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb és hatékonyabb elbírálása – közölték csütörtökön. A megállapodás szerint az alábbi országok kerültek fel az unióban biztonságosnak tekintett származási országok listájára:

  • Banglades, 
  • Kolumbia, 
  • Egyiptom, 
  • India, 
  • Koszovó, 
  • Marokkó 
  • és Tunézia.

Milliméterekre a harmadik világháború, kiadták a figyelmeztetést

A kormányok egész Európában háborús túlélési útmutatókkal riogatják a lakosságot. Hollandia, Franciaország, Svédország és Németország háztartásai már kézikönyveket kaptak a válságokra való felkészülésről, miközben a civileknek gyakran nehezen teljesíthető, költséges túlélőkészleteket kell összeállítaniuk. A pszichózis mára a tetőfokára hágott, és egyre több európai háztartásban rettegés uralja a mindennapokat.

Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy csapatai az ukrajnai háború teljes frontvonalán megszerezték a „stratégiai kezdeményezést”, és folyamatosan „felőrlik” Kijev NATO által kiképzett és felszerelt erőit. 

Az orosz hadsereg megszerezte, és szilárdan fenn is tartja a stratégiai kezdeményezést a teljes frontvonal mentén a különleges katonai művelet során

– mondta Vlagyimir Putyin szerdán egy magas szintű védelmi minisztériumi értekezleten Oroszországban, az Interfax hírügynökség beszámolója szerint.

Romanowski: Tusk, a Tisza varsói, háborúpárti szövetségese. Fotó: Ladóczki Balázs

Romanowski: Tusk, a Tisza varsói, háborúpárti szövetségese Brüsszel segítségével építi le a lengyel jogállamiságot

A lengyel alkotmányos rend és a nemzeti szuverenitás elleni támadásként értékelte Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes az Európai Unió Bíróságának friss ítéletét, amely szerinte új szintre emelte a Brüsszel és a demokratikusan megválasztott nemzeti hatalom közötti konfliktust. Egy tanulmány arra figyelmeztet: 

a döntés nemcsak Lengyelországban, hanem egész Közép-Európában veszélyes precedenst teremthet, megkérdőjelezve a nemzeti alkotmányos intézmények elsődlegességét.

Káosz Brüsszelben, könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen. Fotó: AFP

A belga fővárosban káoszba torkollt a nagyszabású gazdatüntetés az uniós csúcs margóján. Magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el a brüsszeli utcákat, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásaival kapcsolatban. 

A rendőrség könnygázt is bevetett a tüntetők ellen.

A gazdák úgy nyilatkoztak, hogy Brüsszel rendesen kiszúrt velük, és érzik, hogy a tervezett reformok veszélyeztetik a vidéki családi gazdaságok jövőjét. 

Brüsszel háborús tervei megbuktak: magyar diplomáciai siker a csúcson

A brüsszeli uniós csúcs drámai fordulatot hozott: miközben Ursula von der Leyen és a német vezetés az orosz vagyon elkobzását és Ukrajna közvetlen háborús finanszírozását sürgette, Orbán Viktor megvédve Magyarország érdekeit. Magyarország kimarad a hadikölcsönből, amelyet a háborúpárti országok nyújtanak Ukrajnának.

Az EU vezetői jóváhagyták, hogy 2026–27-ben kilencvenmilliárd euró támogatást nyújtsanak Ukrajnának sürgős pénzügyi szükségleteire. Ursula von der Leyen kiemelte: a kölcsönt Ukrajnának csak jóvátételhez jutása után kell visszafizetnie, az orosz eszközök pedig hosszú távon zárolva maradnak.

Hatalmas kudarcot vallottak a háborúpárti erők. Fotó: AFP

Kiszelly Zoltán szerint óriási kudarcot vallott Von der Leyen, Merz és az Európai Néppárt. 

Magyar siker született, mivel az orosz devizatartalékok elkobzása helyett más finanszírozási megoldás született, ráadásul a visegrádi hármak kimaradnak a háború finanszírozásából.

Macron próbált átigazolni a békepárti táborba, amikor felvetette a Putyinnal való egyeztetések kezdeményezését.

Orbán Viktor bepillantást engedett a kulisszák mögé

Nem sok pihenőt hagyott magának Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcstalálkozó napjain. A miniszterelnök a Facebook-videójában kulisszák mögötti betekintést adott abba, hogyan telik egy munkanap Brüsszelben akkor, amikor az európai döntéshozatal sűrűjében forrnak az indulatok. 

Ez egy ilyen meló. 0–24. Tarts velem!

– írta a felvételhez, amely végigkíséri a feszített tempójú nap eseményeit.

Borítókép: Friedrich Merz és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

