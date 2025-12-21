Brüsszel és a végletek hete – háború, migráció, terror

A hét külpolitikai mérlege Brüsszelben billent el: az uniós csúcson az orosz vagyon sorsa, az Ukrajnának szánt eurómilliárdok és a háborús irányvonal körüli vita került a középpontba, miközben a gazdatüntetéseken könnygázt is bevetettek a hatóságok.
Amerikai elégedettség Berlinben
Az amerikai delegáció kedvezően értékelte a tárgyalások első napját, amely több mint öt órán át tartott. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff úgy fogalmazott: a békefolyamatban érdemi, jelentős előrelépés történt. A béketárgyalás után Steve Witkoff közösségi oldalán számolt be az egyeztetések eredményéről, ahol hangsúlyozta: a felek intenzíven tárgyaltak egy 20 pontos béketervről, gazdasági kérdésekről és más, kulcsfontosságú témákról.
A megállapodás egyik fontos pontja, hogy Ukrajna átadja a keleti Donyeck és Luhanszk régió feletti ellenőrzést az Oroszországgal folytatott béketárgyalások feltételeként, Kijev azonban ellenállt Washington követelésének.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!