Újabb magyar áldozata van az ausztrál terrornak

Ausztráliában súlyos antiszemita terrortámadás történt, amely során három magyar származású áldozat is életét vesztette. Izrael most nyilvánosságra hozta a harmadik magyar áldozat nevét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 10:26
Izraelben nyilvánosságra hozták az ausztráliai antiszemita terrortámadás harmadik magyar származású áldozatának nevét Forrás: AFP
Mint arról lapunk is beszámolt, az ausztrál hatóságok szerint Iszlám Állam által inspirált terrortámadás történt Sydney-ben, ahol két elkövető egy hanukaünnepségen 15 zsidó vallású embert gyilkolt meg. A merénylők egy apa és fia voltak, egyiküket a helyszínen lelőtték, másikuk kórházban van. Izraelben most nyilvánosságra hozták a terrortámadás harmadik magyar származású áldozatának nevét.

Ausztráliában súlyos antiszemita terrortámadás történt, amelynek során három magyar származású áldozat is életét vesztette
Ausztráliában súlyos antiszemita terrortámadás történt, amelynek során három magyar származású áldozat is életét vesztette (Fotó: AFP)

Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt. Izraeli barátja szülővárosából az MTI tudósítójának elmondta, hogy 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, családjával Ausztráliába költözött ottani rokonokhoz.

Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk

– áll családja közleményében.

Már korábban nyilvánosságra hozták a szintén kárpátaljai, 1947-ben Ungváron született Weitzen Tibor nevét, aki 1972-ben vándorolt ki Izraelbe a Szovjetunióból. Ő Leningrádban (Szentpéterváron) végzett vasútmérnök volt, s 1988-ben áttelepedett Ausztráliába. A harmadik magyar–zsidó halálos áldozat a nyolcvankét éves Pogány Mária volt, aki a Felvidékről, Komáromból vándorolt ki Ausztráliába.

Borítókép: A gyászolók által hagyott virágok a Bondi Beach sétányán, Sydney-ben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

