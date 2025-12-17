Újabb magyar áldozata van az ausztrál terrornak

Mint arról lapunk is beszámolt, az ausztrál hatóságok szerint Iszlám Állam által inspirált terrortámadás történt Sydney-ben, ahol két elkövető egy hanukaünnepségen 15 zsidó vallású embert gyilkolt meg. A merénylők egy apa és fia voltak, egyiküket a helyszínen lelőtték, másikuk kórházban van. Izraelben most nyilvánosságra hozták a terrortámadás harmadik magyar származású áldozatának nevét.

Ausztráliában súlyos antiszemita terrortámadás történt, amelynek során három magyar származású áldozat is életét vesztette (Fotó: AFP)

Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt. Izraeli barátja szülővárosából az MTI tudósítójának elmondta, hogy 1965-ben Nagyszőlősről az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, családjával Ausztráliába költözött ottani rokonokhoz.