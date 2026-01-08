Magyarországot a világ előtt

– Kezdjük azzal, amit a bevezetőben említett Telex-interjúban az újságíró többször megkérdezett: sikerült-e a magyar jobboldalnak kulturális hegemóniát felépíteni?

– A válasz az, hogy folyamatban van, és ez éppen elegendő. Azzal kezdeném, hogy a világidő nincs szinkronban. A 2025-ös évnek, amit a fordulat évének nevezek, az a nagy tanulsága, hogy a világban a liberális korszellem egyszer s mindenkorra véget ért. Ez a liberális korszellem – ezért mondom, hogy nincs szinkronban az idő – nálunk viszont már 2010-ben véget ért. Magyarország a nyugati világ előtt jár tizenöt évvel. Az Orbán-korszak lényege pedig éppen az, hogy sokkal előbb felismertük a küszöbön álló változásokat. Ez jelenti a világváltozások felismerését a politikai, gazdasági, nemzetközi kapcsolatokat érintően, de szerintem kulturális tekintetben is – ennek a része a hazai kulturális hegemónia szerkezetváltozása.

– Ha ez elhangzik, általában gúnyos vagy elnéző mosoly szokott lenni a reakció, kimondva-kimondatlanul: nehogy már Magyarország fejtse meg a világot!

– Egyrészt Magyarország a világban egy nagyon fontos kaputérség: Európa közepén helyezkedik el földrajzi, történelmi és kulturális értelemben is. Magyarországon megújult az állam, s ez az állam készen áll az új világ kihívásaira. Ennek vannak politikai, gazdasági, külügyi, társadalmi, de szellemi-kulturális feltételei is. Az, amit most a túloldalon inkriminálnak, tudniillik hogy a magyar jobboldal – értve ezalatt a miniszterelnököt, a kormányt, az amögött álló parlamenti többséget, azt a minimum két vagy két és fél, akár három, ad absurdum három és fél millió embert, akik jobboldali érzelműek –, egyszóval ez a széles tábor megértette, hogy a kultúra az elsődleges. A kultúrából folyik a politika, s nem fordítva. Hogy ide eljutott a jobboldal, ez szerintem egy rendkívül fontos felismerés. Közben a baloldal, pontosabban a posztkommunista-neoliberális blokk, ezt elfelejtette. Most látjuk ennek a felismerését odaát. Elmondható, hogy a kulturális hegemónia már nemcsak az eszmék világában van, hanem a napi praxishoz tartozik. Ugyanakkor ez egy dialektikus, folyton változó folyamat. Nem úgy lehet róla beszélni, hogy vagy van, vagy nincs, sokkal inkább mint hegemóniaküzdelemről. A mindennapi élet tekintetében a kulturális hegemónia ma már a jobboldalhoz tartozik. Az úgynevezett magaskultúra, tehát a belpesti színházak, az Akadémia, esetleg a galériák világában nem biztos, de ma már ez kevésbé számít. A hegemónia tekintetében a mindennapi élet, a közmeggyőződés az, ami számít.