A ringtől a pingpongasztalig – a Marty a sokadik sportfilm, amely beverekedte magát az Oscar-gálára (+ videó)

A sport különleges helyet foglal el a filmművészetben. Elsőre egyszerű, a kifinomult ízlésű bölcsészeknek talán unalmas műfajnak tűnik: van egy verseny, egy hős, egy akadály és egy végső megméretés. Ám az élet és a sport is ennél bonyolultabb, a sportfilmek sokkal többről szólnak a győzelemnél vagy vereségnél.

A legjobb alkotások az emberi kitartásról, társadalmi konfliktusokról és a siker áráról mesélnek. Nem véletlen, hogy évtizedekre visszanyúlóan több ilyen mozi is komoly elismerést kapott a filmtörténet első számú díjátadóján, az Oscar-gálán.

Idén sem maradtak sportfilm nélkül az ítészek. A kilenc kategóriában jelölt 150 perces Marty Supreme ritkán látott sportág, az asztalitenisz világába kalauzolja a nézőt. A film az 1950-es évek New Yorkjában játszódik, ahol egy különc, egykor cipőboltban dolgozó pingpongjátékos olykor erkölcsileg megkérdőjelezhető módon próbál kitörni az underground klubok és a fogadások világából. A Marty Reisman életéről szóló történet összetett portré és tipikus amerikai sztori. Timothée Chalamet mesterien formálja meg a főhős karakterét: elhiheti a közönséggel, hogy a sport nem csupán látványos küzdelem, hanem sokkal több, emberi dráma színtere.

Valamikor magyar sportág

A filmnek van magyar vonatkozása: feltűnik egy Kletzki Béla nevű magyar pingpongbajnok, akit a Saul fia főszereplőjeként Hollywoodban is megismert Röhrig Géza alakít. A karaktert két sporttörténelmi egyéniség ihlette. Kletzki alakját Barna Viktorról mintázták, aki 1929–39 között huszonkét aranyérmet nyert világversenyeken. A filmben Kletzki és Marty Mauser bemutató mérkőzéseken vesz részt, mintegy rácsatlakozva a világhírű amerikai kosárlabdacsapat, a Harlem Globetrotters turnéjára. Barna is járta a világot a visszavonulása után, látványos bemutatókkal népszerűsítve az asztaliteniszt.

Kletzki karakterének másik előképe a háromszoros világbajnoki ezüstérmes lengyel asztaliteniszező, Alojzy Ehrlich. A holokauszt idején Ehrlich Auschwitzban és Dachauban raboskodott több mint négy évet, és csak azért menekült meg, mert a nácik felismerték benne a világklasszist. A bombák megsemmisítése volt a feladata a haláltáborban. Ez elhangzik a filmben, sőt azt is látjuk, ahogy Röhrig karaktere méhkasokra bukkan, titokban pedig mézet ken a mellkasára, hogy a többi fogoly lenyalhassa róla, s így ne haljon éhen. Ez állítólag Ehrlichhel is megtörtént.