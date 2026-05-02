Szalah váratlan bejelentése: Szoboszlai elődjét akarja látni Liverpoolban

A Liverpool idény végén távozó klasszisa, Mohamed Szalah a klub korábbi legendájának Steven Gerrardnak adott exkluzív interjút. Az egyiptomi klasszis váratlan bejelentést tett a búcsúmeccsével kapcsolatban, amelyen Szoboszlai Dominik liverpooli elődjével, Jordan Hendersonnal akar együtt ünnepelni. Szalah bízik benne, hogy a Liverpool nem fordul ki önmagából.

2026. 05. 02. 7:29
A távozó Szalah és Szoboszlai jóban vannak, de az egyiptomi a magyar elődjével akar búcsúzni a Liverpooltól Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Liverpool távozó legendája még nem döntött a jövőjéről

Szalah az interjúban nem árulta el, hogy hol folytatja a pályafutását, miután szabadon igazolhatóvá válik.

– Őszintén úgy érzem, hogy még sok van bennem: fizikailag nagyon jól érzem magam, sok meccset játszottam ebben a szezonban. Még nem döntöttem el, mit fogok csinálni, sok jó lehetőségem van – mondta el.

Szalah reméli, hogy az új játékosok képesek lesznek fenntartani azt a mentalitást az öltözőben, ami miatt a korábbi edző, Jürgen Klopp „mentális szörnyeknek” nevezte a csapatát.

Minden játékosnak ugyanaz volt a célja, nem volt lazsálás, nem voltak hősök, mindenki tudta a dolgát, és ha nem csináltad jól, a többiek azonnal rákényszerítettek, hogy jól csináld 

– mondta Szalah arról a Liverpoolról, amely fénykorában egymást követő idényekben nyerte meg a Bajnokok Ligáját és a Premier League-et.

– Ez a hozzáállás az elmúlt tíz évben nagyon megvolt nálunk, és szívből remélem, hogy ez nem változik meg, mert most sok játékost cserélünk, és a csapat kohéziója is változik – zárta gondolatait Szalah.

 

