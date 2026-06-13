A partokat súrolják az olajtankerek, nem véletlenül szólnak éjszaka a fegyverek a Hormuzi-szorosnál

Árnyéktankerek segítik ki a piacot

A JPMorgan június 4-i becslése szerint napi mintegy kétmillió hordó szivároghat ki olyan tankereken, amelyek kikapcsolt jelzőkészülékkel közlekednek. Ha csak ezt a mennyiséget vesszük, nagyjából hatvanmillió hordóról lehet szó egy hónap alatt. Az elemzők azt írták, hogy „meglepő mennyiségű kőolaj és kőolajtermék” látszik átkelni a szoroson. A jelenség Trump bejelentése előtt is ismert volt: míg a hagyományos hajókövető adatok alig mutatnak forgalomnövekedést, a vezető hajózási vállalatok tisztviselői, ázsiai olajvásárlók, de még a műholdképek is arra engednek következtetni, hogy a Hormuzi-szoros blokádja jóval enyhébb a hivatalos adatokban jelzettnél.

A TankerTrackers hajómozgás-figyelő cég pontosított is: az átkelő olaj nem iráni, hanem Irán arab szomszédjaitól – az Egyesült Arab Emírségekből, Irakból, Kuvaitból – származik. „Az iráni olaj még mindig fogoly” – írták, jelezve, hogy negyvenhat iráni kőolajjal megrakott tartályhajó rekedt a kikötők közelében. A Vortexa hajókövető cég adatai szerint a konfliktus időszaka alatt a szoroson átkelő hajók mintegy ötvenhat százaléka kapcsolta ki az AIS-jeladóját, ez az arány 2026 májusában hatvanöt százalékra ugrott, akkor ért a csúcsra.

Az éjszakai harcok támasztják alá Trump szavait

Robert C. Castel biztonságpolitikai elemző egy bejegyzésében arról írt, hogy az amerikaiak az éj leple alatt csempészhetnek ki hajókat a Perzsa-öbölből az iráni blokádon, az emírségekbeli és az ománi partokat súrolva. Értelmezése szerint ez a „kinetikus olajszökítés” az oka a Hormuzi-szorosban tapasztalt éjszakai összecsapásoknak is, miközben az ütközési vonal más szakaszain nyugalom honolt. Trump bejelentéséről pedig úgy összegzett: „Az egyetlen megtámadhatatlan tény az olajárak meglepően alacsony szintje a »totális« blokád ellenére”.