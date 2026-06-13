donald trumpiránegyesült államoktrumpizraelteherán

A partokat súrolják az olajtankerek, nem véletlenül szólnak éjszaka a fegyverek a Hormuzi-szorosnál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az amerikai hadsereg titkos műveletben vezette át az olajtankereket a Hormuzi-szoroson – jelentette be Donald Trump a napokban. Az általa közölt számok ugyan nem igazolhatók, de az biztos, hogy a blokád nem totális: éjszaka, kikapcsolt jelzőkészülékkel, a partokat súrolva siklanak ki a tankerek a Perzsa-öbölből, és jelenleg ez az egyetlen magyarázat arra, hogy a nyersolaj árának emelkedése visszafordult.

Munkatársunktól
2026. 06. 13. 8:23
A partokat súrolják az olajtankerek, nem véletlenül szólnak éjszaka a fegyverek a Hormuzi-szorosnál (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Árnyéktankerek segítik ki a piacot

A JPMorgan június 4-i becslése szerint napi mintegy kétmillió hordó szivároghat ki olyan tankereken, amelyek kikapcsolt jelzőkészülékkel közlekednek. Ha csak ezt a mennyiséget vesszük, nagyjából hatvanmillió hordóról lehet szó egy hónap alatt. Az elemzők azt írták, hogy „meglepő mennyiségű kőolaj és kőolajtermék” látszik átkelni a szoroson. A jelenség Trump bejelentése előtt is ismert volt: míg a hagyományos hajókövető adatok alig mutatnak forgalomnövekedést, a vezető hajózási vállalatok tisztviselői, ázsiai olajvásárlók, de még a műholdképek is arra engednek következtetni, hogy a Hormuzi-szoros blokádja jóval enyhébb a hivatalos adatokban jelzettnél.

A TankerTrackers hajómozgás-figyelő cég pontosított is: az átkelő olaj nem iráni, hanem Irán arab szomszédjaitól – az Egyesült Arab Emírségekből, Irakból, Kuvaitból – származik. „Az iráni olaj még mindig fogoly” – írták, jelezve, hogy negyvenhat iráni kőolajjal megrakott tartályhajó rekedt a kikötők közelében. A Vortexa hajókövető cég adatai szerint a konfliktus időszaka alatt a szoroson átkelő hajók mintegy ötvenhat százaléka kapcsolta ki az AIS-jeladóját, ez az arány 2026 májusában hatvanöt százalékra ugrott, akkor ért a csúcsra.

Az éjszakai harcok támasztják alá Trump szavait

Robert C. Castel biztonságpolitikai elemző egy bejegyzésében arról írt, hogy az amerikaiak az éj leple alatt csempészhetnek ki hajókat a Perzsa-öbölből az iráni blokádon, az emírségekbeli és az ománi partokat súrolva. Értelmezése szerint ez a „kinetikus olajszökítés” az oka a Hormuzi-szorosban tapasztalt éjszakai összecsapásoknak is, miközben az ütközési vonal más szakaszain nyugalom honolt. Trump bejelentéséről pedig úgy összegzett: „Az egyetlen megtámadhatatlan tény az olajárak meglepően alacsony szintje a »totális« blokád ellenére”.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.