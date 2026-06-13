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Legendák nyomában, aszfaltúton - Jeep Compass menetpróba (top5)

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Megérkezett a Jeep legújabb családi autója, sok ikonikus részlettel, de egyelőre az amerikai márkától kissé eretnek módon kizárólag fronthajtással. Elvittük egy körre a feltűnő megjelenésű és változatos benzinspórolási opciókat lehetővé tevő SUV-ot.

Lővei Gergely
2026. 06. 13. 9:15
Fotó: Lővei Gergely
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Tárolóhelyekből és fizikai gombokból sincs hiány a műszerfalon, vezeték nélküli telefontöltőt is kialakítottak
Fotó: Lővei Gergely

3. Kényelmesen elfér benne a család

Elöl eddig sem lehetett panasz a helykínálatra, ezután sem lesz. Újdonság, hogy már összesen 34 liternyi tárolóhely áll az utasok rendelkezésére, a műszerfali polcokra csúszásálló gumi bevonat került. A karosszéria és tengelytávolság jelentős növekedéséből leginkább a második sor profitált, ahol több a lábhely, széltében is érezhető a bővülés. Itt arra kell figyelni az utasoknak, hogy az USB-csatlakozó mélyen van, könnyű lerúgni a bedugott kábelt. A csomagtér méretét 45 literrel 550 literre növelték, ennek jelentős részét adja a padló alatti öblös fiók, ahol még pótkeréknek is van elég hely. További bővítésre a 40:20:40 arányban osztott hátsó támla ad lehetőséget.

Öblös fiók rejtőzik az 550 literes csomagtér padlója alatt; a plug-in hibrid másfél tonnát vontathat
Fotó: Lővei Gergely

4. Ismerős technika és felmentő sereg

Háromhengeres, 1,2-es lágy hibrid jelenti a belépőt 145 lóerővel (listaáron 13,99 milló forinttól), míg az 1,6-os turbómotort használó plug-in kivitel már 225 lovas (17,49 millió). Mellettük elektromos verziók alkotják a Jeep Compass kínálatát, a 74 kWh-s normál akkumulátoros 213 lóerőt mozgósít (18, 99 millió forinttól. Az év vége felé érkezik a nagyobb, 97 kWh-s akkus modell, ami már 231 lóerős. Ezek mind elöl hajtanak, mondván, a tapasztalatok alapján csak néhanapján hagyják el az aszfaltot a Compass-tulajdonosok. 

Derék a Compass 20 centis hasmagassága, de fronthajtású (terep-kipörgésgátlóval). Év végén jön az elektromos 4x4-es
Fotó: Lővei Gergely

Szerencsére azokra is gondoltak, aki a Jeep márkához méltóan olykor terepezni is vágynak, számukra az elektromos változatból készül majd összkerékhajtású kivitel is, aminél 10 mm-rel megemelik a hasmagasságot, valamint módosított lökhárítókkal javítják a terepszögeket. Ebben a márkaspecifikus, 180 lóerős hátsó hajtómotor az 1:14-es áttétel jóvoltából 3100 Nm-rel tud hajtani a hátsó tengelyen, a Selec-Terrain pedig valódi terepprogramokat állít.

Tágas az utastér hátul, az unalmas ajtóborításért érdekes ülésszövet kárpótol. A Compass az olaszországi Melfiben készül
Fotó: Lővei Gergely

5. Vajon mennyire acélos az alapmodell?

A 145 lóerős hibrid hajtás ereje inkább a finom haladáshoz elég, de a magas építésű Compass felfüggesztését feszesre hangolták, így a magyar utakon hamar visszazökkenünk a valóságba. Lehet lendületből autózással próbálkozni, ilyenkor jól jön a kis karosszériadőlés kanyarban, de az autó minden porcikáján és mozdulatán érezni, hogy alapvetően a hétköznapi feladatok elvégzésére készítették fel. Így tulajdonképpen ígéret marad a kalandozás, de a szerethető karakter biztosan sokakat kárpótol. Na meg a bevezető kedvezmény is, hiszen az akciósan a 12,99 millió forintért elvihető hibrid hasonló árban mozog, mint a tömegmárkák SUV-jai, miközben egyedibb azoknál.

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Fotó: Lővei Gergely

 

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