Tényleg XL-méretet ad M-es áron? - Dacia Bigster Hybrid-teszt (top5)

Kevesen emlékeznek rá, de Romániában készítettek már korábban nagy méretű autót: ez volt a nyolcvanas évek elején a Dacia 2000, melyet igen limitált szériában, a Ceausescu-rezsim fejeseinek készítettek a Renault 20 limuzin licensce alapján. Érdekes, hogy azóta 4,5 méternél hosszabb karosszéria nem szerepelt a választékban, most azonban megtört a jég: a Dacia Bigster már nem a kis méretű városi SUV-ok ligájában játszik.

Nagyra nőtt Duster-rokon: 4,57 méter a teljes hossza, így közel akkora, mint egy Toyota RAV4

Fotó: Stefler Balázs

1. Divatos és masszív a Duster nagy testvére

Másfél évtizeddel ezelőtt a Duster alapjaiban változtatta meg a román márkáról alkotott képet a köztudatban, most pedig a Bigster hasonló szerepet tölthet be, csak egy osztállyal feljebb. A Duster több mint 20 centivel nyújtott rokonaként neves riválisokkal száll szembe, a külső megjelenése pedig azonnali sikert aratott. Bár a forma számomra optikailag kissé farnehéznek tűnik, az orr-rész zseniális. A Bigster robbanékony, maszkulin és könnyen emészthető megjelenése tökéletesen illeszkedik a Dacia modern arculatába: egy megfizethető, mégis kalandvágyó családi autó benyomását kelti.

Igaz, hogy nem sportos karakterű, de a 155 lóerős rendszerteljesítményű hajtás kellően fürgén mozgatja

Fotó: Stefler Balázs

2. Kellően funkcionális, de mi újság a minőséggel?

Amint feltárjuk az ajtókat, azonnal feltűnik a bőséges térkínálat. Magasan ülünk, kiváló a körkilátás, és a hátsó sorban még a magasabb utasok is kényelmesen elférnek. Sajnos a hátsó üléspad nem tologatható sínen, viszont a csomagtér gigászi: az 542 literes kapacitás garantálja, hogy a nyaralások és nagybevásárlások során sem kell kompromisszumot kötnünk. A beltér anyaghasználata már más kérdés: a műanyagok keménysége önmagában nem tragédia, de könnyen karcolódnak.

Magasabb felszereltségnél 7 helyett 10 colos a digitális műszeregység, adaptív tempomat sajnos nem elérhető

Fotó: Stefler Balázs

Kellemetlen meglepetések is akadtak: a padlóburkolat például már porszívózás után is bolyhosodott. Pedig a dizájn és a kezelhetőség kifejezetten jó! Külön dicséret jár az ideális fizikai gomb és érintőképernyő arányért. A Bigster a Ford Kuga vagy a Hyundai Tucson diszkontalternatívája lehet, ám fontos tudni, hogy az extralistája lényegesen szűkebb. Olyan kényelmi funkciók, mint a head-up kijelző, az állítható lengéscsillapítás vagy az ülésszellőztetés, hiányoznak a kínálatból.