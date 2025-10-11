Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Tényleg XL-méretet ad M-es áron? - Dacia Bigster Hybrid-teszt (top5)

Sokan várták a román–francia márka zászlóshajóját, amely sok helyet, öntöltő hibrid hajtást és új extrákat kínál, kedvező áron. Vajon tényleg olyan jó, hogy átírja a játékszabályokat a szabadidő-autók szegmensében? Tesztünkből kiderül.

2025. 10. 11. 9:48
Fotó: Stefler Balázs
Kevesen emlékeznek rá, de Romániában készítettek már korábban nagy méretű autót: ez volt a nyolcvanas évek elején a Dacia 2000, melyet igen limitált szériában, a Ceausescu-rezsim fejeseinek készítettek a Renault 20 limuzin licensce alapján. Érdekes, hogy azóta 4,5 méternél hosszabb karosszéria nem szerepelt a választékban, most azonban megtört a jég: a Dacia Bigster már nem a kis méretű városi SUV-ok ligájában játszik.

Nagyra nőtt Duster-rokon: 4,57 méter a teljes hossza, így közel akkora, mint egy Toyota RAV4
Fotó: Stefler Balázs

1.    Divatos és masszív a Duster nagy testvére

Másfél évtizeddel ezelőtt a Duster alapjaiban változtatta meg a román márkáról alkotott képet a köztudatban, most pedig a Bigster hasonló szerepet tölthet be, csak egy osztállyal feljebb. A Duster több mint 20 centivel nyújtott rokonaként neves riválisokkal száll szembe, a külső megjelenése pedig azonnali sikert aratott. Bár a forma számomra optikailag kissé farnehéznek tűnik, az orr-rész zseniális. A Bigster robbanékony, maszkulin és könnyen emészthető megjelenése tökéletesen illeszkedik a Dacia modern arculatába: egy megfizethető, mégis kalandvágyó családi autó benyomását kelti.

Igaz, hogy nem sportos karakterű, de a 155 lóerős rendszerteljesítményű hajtás kellően fürgén mozgatja
Fotó: Stefler Balázs

2.    Kellően funkcionális, de mi újság a minőséggel?

Amint feltárjuk az ajtókat, azonnal feltűnik a bőséges térkínálat. Magasan ülünk, kiváló a körkilátás, és a hátsó sorban még a magasabb utasok is kényelmesen elférnek. Sajnos a hátsó üléspad nem tologatható sínen, viszont a csomagtér gigászi: az 542 literes kapacitás garantálja, hogy a nyaralások és nagybevásárlások során sem kell kompromisszumot kötnünk. A beltér anyaghasználata már más kérdés: a műanyagok keménysége önmagában nem tragédia, de könnyen karcolódnak.

Magasabb felszereltségnél 7 helyett 10 colos a digitális műszeregység, adaptív tempomat sajnos nem elérhető
Fotó: Stefler Balázs

Kellemetlen meglepetések is akadtak: a padlóburkolat például már porszívózás után is bolyhosodott. Pedig a dizájn és a kezelhetőség kifejezetten jó! Külön dicséret jár az ideális fizikai gomb és érintőképernyő arányért. A Bigster a Ford Kuga vagy a Hyundai Tucson diszkontalternatívája lehet, ám fontos tudni, hogy az extralistája lényegesen szűkebb. Olyan kényelmi funkciók, mint a head-up kijelző, az állítható lengéscsillapítás vagy az ülésszellőztetés, hiányoznak a kínálatból.

Alaphelyzetben 546, ledöntött hátsó ülésnél (sík rakodófelület mellett) tekintélyes, 1912 literes a csomagtér
Fotó: Stefler Balázs

3.    Városban remekel a full hibrid hajtás

Míg az 1,2 literes, háromhengeres, turbómotoros alapváltozat 48 voltos lágy hibrid rásegítést kap, a kipróbált Hybrid 155 topmodellben nagyfeszültségű (200 voltos), teljes értékű rendszert találunk, ami önálló elektromos haladást tesz lehetővé. Városban szinte villanyautóként viselkedik a Bigster: a menetidő kétharmadában akár állhat is az 1,8 literes benzinmotor, ami némileg a Hondák e:HEV rendszereire emlékeztet, és 70 km/h-ig a gyorsulás is elektromosan történik. Amikor azonban a benzinmotor bekapcsol, a hangja tolakodóvá válhat.

Sokféle hajtással, a benzin-gáz mellett lágy vagy full hibridként kapható a Dacia Bigster, de a dízel már a múlté
Fotó: Stefler Balázs

A legtöbb öntöltő hibriddel ellentétben a Renault–Dacia egy viszonylag bonyolult, 4+2 fokozatú sebességváltót használ, ami miatt a motor járásakor érezhetővé válnak a váltások. Egyértelmű, hogy a hajtásláncot városi és elővárosi közlekedésre optimalizálták. Kár, hogy a Hybrid 155-höz — szemben az 1,2-essel — nem rendelhető összkerékhajtás. Pozitívum ugyanakkor a kellemes futóműhangolás: a hátul alkalmazott egyszerű, csatolt lengőkaros felfüggesztés ellenére a komfort és az úthibaelnyelés remek.

A megszokott D állás mellett B üzemmódban is haladhat, ami növeli a motorféket és fokozza az energia-visszatáplálást 
Fotó: Stefler Balázs

4.    Meglepően takarékos tud lenni a Dacia Bigster

Miközben a Dacia 4,6-4,7 literes átlagfogyasztást ígér a csúcskivitelű Bigsterre, ami 1,0-1,1 liter előnyt jelent a lágy hibridhez képest, a valóságban még ennél nagyobb különbséget tapasztaltunk a Hybrid 155 javára. Amikor csak sűrű városi forgalomban jártunk vele, a fedélzeti számítógép hihetetlen értékeket mutatott: 3,3-3,5 liter/100 km-es átlagot mértünk. Kicsit lendületesebben vezetve sem ment 4,5 liter/100 km fölé az étvágya lakott területen belül.

Természetesen nyomon követhetjük az energiaáramlást. A full hibrid Bigster felára 1,4 millió forint a hasonló Dusterhez képest
Fotó: Stefler Balázs

Autópályán használva persze mindig torkosabbak a hibridek, de a józan tempónál mért 6,0 l/100 km becsületes eredmény a Daciától. Mivel a hajtás 120 km/órás tempónál is képes lekapcsolni a benzinmotort, nem meglepő a gazdaságosság, de sietően hajtva azért kijön a nagy légellenállás. Összességében, az 50 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően vegyes használatban könnyedén elérhető az 1000 kilométeres hatótáv.

Nagyvonalú a helykínálat, immár hátra is került klímaszellőző, illetve kartámasz
Fotó: Stefler Balázs

5.    Kedvező ár és egy kihagyott ziccer

A Bigster több szempontból is figyelemre méltó ajánlat. Az 1,2 literes bázismodell 9,5 millió forinttól indul, míg az öntöltő hibrid alapára 11,3 millió forint, és még csúcsfelszereltséggel is alig súrolja a 13 milliót. Dízelként sokak bánatára nem kapható, de még nagyobb kihagyott ziccer volt, hogy hétüléses kivitelben sem, így a nagycsaládosoknak marad a szerényebb kivitelű Jogger. Összességében azonban a Bigster kellemes társ a hétköznapokra, tágas belsővel és remek fogyasztással, de néhány anyaghasználat-beli kompromisszumot és felszereltségbeli hiányosságot el kell nézni neki.

