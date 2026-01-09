Így lehet biztonságosan autózni hóban és jégben

Alapszabály, hogy havas vagy jeges úton csak olyan gyorsan menjünk, amennyivel még biztonságosan irányítható a járművünk, és a szokásos követési távolságot is érdemes kettővel megszorozni. A közúti közlekedési szabályok szerint a sebességet mindig az adott körülményekhez kell igazítani – még akkor is, ha nagyobb tempót engednének a sebességkorlátozások. Németországban például ha a látótávolság 50 méter alatti – például erős havazás esetén – a maximális sebesség 50 km/h lehet csupán. Aki ennél gyorsabban megy, relatív gyorshajtást követ el.

Hogy üljünk a volán mögött?

Nemcsak a komfortérzet fontos, hogy meleg legyen az utastérben, hanem azért is, mert vastag téli kabátban, kesztyűben nehezen lehet kormányozni, váltani, pedálokat kezelni. Nem csak télre igaz, hogy

viszonylag meredek (az ülőlap és a támla 90-100 fokos szöget zárjon be) háttámlával kell ülni,

úgy, hogy a kormányt fogva a könyökünk enyhén behajoljon, és a kuplungot kinyomó láb sem lehet teljesen kinyújtva. Az ülésmagasságot meg úgy kell megválasztani, hogy négyujjnyi távolság maradjon a tető és a fejünk búbja fölött, a fejtámla legfelső pontjának egy vonalban kell lennie a fejünk legfelső pontjával, ezen kívül a tarkónk és a fejtámla között legfeljebb négy centimétert szabad hagyni.

Fotó: Recentcar

Azt mindenki megtanulta az autósiskolában, hogy a kormányt 3 és 9 óránál kell fogni, de azt ritkán mondták el, hogy azért, mert így a kanyarok 80 százaléka átfogás nélkül teljesíthető. Kanyarodáskor az ív külső kezünkkel kell tolóerőt kifejteni, nem pedig az ívbelsővel lefelé húzni a kormányt, és ezeket a mozdulatokat úgy kell tudni elvégezni, hogy a toló kezünk válla ne távolodjon el a mozgás közben a háttámlától. Abban a néhány esetben, amikor át kell fogni, akkor az alsó, átfogó kezet is 9 vagy 3 órához kell tenni, és így tekerni tovább a volánt.

Néhány téli vezetéstechnikai alapszabály

Fotó: Havran Zoltán

Csúszós úton nagyon fontos a tapadás felmérése, állandó vizsgálata. Szemmel ugyanis nagyon nehéz megállapítani, mennyire csúszik egy vastag hótakaróval borított, esetleg gyanúsan, feketén csillogó útfelület, ezért lassú tempónál érdemes néhány közepesen erős fékezéssel felmérni a tapadást, persze csak abban az esetben, ha nem jönnek mögöttünk. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy később, menet közben jól válasszuk meg a sebességet.

Fontos, hogy hóban, jégen finoman kezeljük a gázpedált, és megfontolt, sima mozdulatokkal kormányozzunk,

valamint a szokásos követési távolság legalább kétszeresét tartsuk.