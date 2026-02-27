Rendkívüli

Terepjáró változat készült Toyota olcsó sportautójából

A japán Kuhl Racing tuningcég alakította át a hátsókerék-meghajtású kupét, és a boxermotor sem úszta meg teljesítménynövelés nélkül.

2026. 02. 27. 14:06
Forrás: Kuhl Racing
A ralisport ihlette átalakító csomag messze túlmutat a kozmetikai módosításokon, hiszen a japán tuningcég akár a motor átalakítására is lehetőséget ad. Persze kívülről csak az egyedi body kit látszik, amely 25 mm-rel szélesített sárvédőket és egyéb karosszériaelemeket tartalmaz, amelyek nemcsak agresszívabb megjelenést és nagyobb leszorítóerőt kölcsönöznek a Toyota GR86-nak, hanem terepjárás közben segítenek megvédeni a karosszériáját a karcolásoktól és a sérülésektől.

Toyota GR86
Fotó: Kuhl Racing

Az egyenként, külön is megvehető külső felszerelések között olyan elemek is vannak, mint a hátsó ablakok és a hátsó szélvédő műanyag rácsozása, az első-hátsó alsó, rozsdamentes acélból készült védőlemezek, a robusztus küszöbök, a pótkerékkel és trepnikkel megpakolt, LED-fényhíddal szerelt tetőcsomagtartó, a tekintélyes hátsó szárny, valamint a fényszórók felső részét takaró „szempillák”.

Toyota GR86
Fotó: Kuhl Racing

Jól passzolnak a különleges terepkupé stílusához a 18 colos Verz-Wheels Nexsus Nex02 kovácsolt alumíniumfelnik, amelyek nemcsak látványosak, hanem a Kuhl Racing szerint rendkívül könnyűek és masszívak is. A keréktárcsákra olyan gumikat húznak, amelyek laza talajon is megfelelő tapadást biztosítanak, és gyárinál magasabb oldalfaluknak köszönhetően kevésbé sérülékenyek és kényelmesebb rugózást biztosítanak. Újdonság még a hátsó lámpákat összekötő sötét betét, az első sárvédőn látható két apró légterelő, valamint az első-hátsó kengururács is.

Toyota GR86
Fotó: Kuhl Racing

A mechanikai fejlesztések legalább ilyen jelentősek. A Kuhl Racing saját rugóstagjai 7,6 centiméterrel növelik a hasmagasságot a 13 centis gyári értékhez képest, de akinek ez kevés, az megrendelheti az opcionális hidraulikus emelőrendszert is, amely

 akár 11,6 centiméterrel is képes feljebb emelni a kétajtós sportkocsit.

Ez már lehetővé teszi a GR86 számára, hogy egyenetlen, kátyús földutakon vagy könnyű terepen is képes legyen haladni. Az emelt futóműben a Kuhl Racing által fejlesztett verseny lengéscsillapítók tompítják az úthibák ütéseit, a megállásról szintén a tuningcég saját fejlesztésű, nagy teljesítményű fékrendszere gondoskodik, elöl hat-, hátul négy dugattyús féknyergekkel.

Toyota GR86
Fotó: Kuhl Racing

Az opcionális Trust készlet kb. 50 lóerős teljesítménynövekedést biztosít a gyári motorhoz képest. A GReddy feltöltővel és a hatalmas sportlégszűrővel 

a 2,4 literes, négyhengeres boxermotor csaknem 290 lóerőt produkál,

ami biztosan sokat javít a gyárilag sem rossz (gyorsulás 0-100 km/h-ra: 6,3 mp, végsebesség 226 km/h) menetteljesítményeken. Arányaiban még többet nőtt a nyomaték: 250 Nm helyett már 390 Nm-rel gazdálkodhat a sofőr, ráadásul a korábbinál jóval kisebb (3700 helyett 2000) fordulatszám mellett, ami nagyban megkönnyíti a driftelést, akár száraz aszfalton is. Természetesen a terepes GR86 is kizárólag hátsókerék-meghajtású kivitelben kapható, a vevő azt döntheti el, hogy hatfokozatú kézi vagy automata sebességváltóval kéri-e.

Toyota GR86
Fotó: Kuhl Racing

A Kuhl Racing a komplett átalakító készletért fényezéssel, beépítéssel 4,15 millió jent (8,45 millió forintot) kér Japánban, de ebben a kiindulási alapnak használt, lecsupaszított, RC felszereltségű Toyota GR86 majdnem hárommillió jenes (6,1 millió forint) listaára nincs még benne. 


 

