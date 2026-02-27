Terepjáró változat készült Toyota olcsó sportautójából

A ralisport ihlette átalakító csomag messze túlmutat a kozmetikai módosításokon, hiszen a japán tuningcég akár a motor átalakítására is lehetőséget ad. Persze kívülről csak az egyedi body kit látszik, amely 25 mm-rel szélesített sárvédőket és egyéb karosszériaelemeket tartalmaz, amelyek nemcsak agresszívabb megjelenést és nagyobb leszorítóerőt kölcsönöznek a Toyota GR86-nak, hanem terepjárás közben segítenek megvédeni a karosszériáját a karcolásoktól és a sérülésektől.

Fotó: Kuhl Racing

Az egyenként, külön is megvehető külső felszerelések között olyan elemek is vannak, mint a hátsó ablakok és a hátsó szélvédő műanyag rácsozása, az első-hátsó alsó, rozsdamentes acélból készült védőlemezek, a robusztus küszöbök, a pótkerékkel és trepnikkel megpakolt, LED-fényhíddal szerelt tetőcsomagtartó, a tekintélyes hátsó szárny, valamint a fényszórók felső részét takaró „szempillák”.

Fotó: Kuhl Racing

Jól passzolnak a különleges terepkupé stílusához a 18 colos Verz-Wheels Nexsus Nex02 kovácsolt alumíniumfelnik, amelyek nemcsak látványosak, hanem a Kuhl Racing szerint rendkívül könnyűek és masszívak is. A keréktárcsákra olyan gumikat húznak, amelyek laza talajon is megfelelő tapadást biztosítanak, és gyárinál magasabb oldalfaluknak köszönhetően kevésbé sérülékenyek és kényelmesebb rugózást biztosítanak. Újdonság még a hátsó lámpákat összekötő sötét betét, az első sárvédőn látható két apró légterelő, valamint az első-hátsó kengururács is.

Fotó: Kuhl Racing

A mechanikai fejlesztések legalább ilyen jelentősek. A Kuhl Racing saját rugóstagjai 7,6 centiméterrel növelik a hasmagasságot a 13 centis gyári értékhez képest, de akinek ez kevés, az megrendelheti az opcionális hidraulikus emelőrendszert is, amely

akár 11,6 centiméterrel is képes feljebb emelni a kétajtós sportkocsit.

Ez már lehetővé teszi a GR86 számára, hogy egyenetlen, kátyús földutakon vagy könnyű terepen is képes legyen haladni. Az emelt futóműben a Kuhl Racing által fejlesztett verseny lengéscsillapítók tompítják az úthibák ütéseit, a megállásról szintén a tuningcég saját fejlesztésű, nagy teljesítményű fékrendszere gondoskodik, elöl hat-, hátul négy dugattyús féknyergekkel.