Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

autós hírBMW i3BMW 3-as sorozatBMW

Szokatlan formatervvel mutatkozott be a vadonatúj 3-as BMW

Egyelőre csak elektromos változatban, i3 néven érkezett meg a Debrecenben készülő iX3 testvérmodellje.

2026. 03. 19. 8:37
Fotó: BMW Group
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iX3 után a Neue Klasse modellcsalád második képviselője az új i3, amelynek első bejelentett hajtáslánc-változata az 50 xDrive. Ennek meghajtásáról mindkét tengelyen egy-egy elektromos motor gondoskodik. 

A rendszer maximális teljesítménye 469 lóerő, forgatónyomatéka pedig 645 Nm.

A hajtáslánc megegyezik abban, amit a Debrecenben készülő iX3 50xDrive-ban találunk, de a hatótáv (WLTP) a kisebb tömeg és légellenállás miatt 800-ról 900 km-re nőtt. Később gyengébb és olcsóbb hátsókerék-meghajtású változat és erősebb, akár 1000 lóerős, négymotoros M sportváltozat is érkezik majd.

A 4,76 méter hosszú i3 a 3-as limuzin stílusjegyeit modern köntösben értelmezi újra. A sportos jármű-sziluett arányai új, 2,5 részre osztott kialakításban köszönnek vissza, hosszú tengelytávolsággal (2897 mm), finoman ereszkedő tetőívvel és rövid túlnyúlásokkal. A hűtőrács és az ikerfényszórók összeolvadnak, 

az iX3-as retró hűtőrács veséi ezúttal hiányoznak.

A vezetési élmény műszaki alapját a „Heart of Joy” központi számítógép garantálja, amely tízszer gyorsabban dolgozza fel az információkat, mint a korábbi rendszerek és minden korábbinál közvetlenebb módon reagál a vezető utasításaira. Ez a központi számítógép három másik nagyteljesítményű szuperaggyal alkotja meg a szoftverarchitektúra és az elektronikai architektúra magját.

Akár 400 kW-tal is lehet tölteni az akkumulátort,

így 10 perc alatt 400 kilométerre elegendő energiát is képes felvenni. E rendkívül gyors járműtöltési teljesítmény előfeltételeit. 

A BMW eDrive hajtáslánc-technológia hatodik generációja új elektromos motorokat, 800 volt feszültségű technológiát és hengeres akkumulátorcellákból álló nagyfeszültségű akkumulátorokat jelent. 

A hengeres akkumulátorcellákat közvetlenül a nagyfeszültségű akkumulátor házába építik be („cell-to-pack” alapelv), amely nagyobb energiasűrűséget és laposabb akkumulátor-kialakítást eredményez. Az i3 a kétirányú töltést is lehetővé teszi elektromos eszközök (V2L), csatlakoztatott okosotthon (V2H) és a villamosenergia-hálózat (V2G) felé egyaránt.

Nem Debrecenben, hanem Münchenben készül majd az i3-as 2026 augusztusától, az első példányokat ősszel vehetik át tulajdonosaik. Egy évvel később a BMW müncheni gyára kizárólagosan a Neue Klasse modellgeneráció tisztán elektromos meghajtású képviselőinek sorozatgyártására áll át.

1/15

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
