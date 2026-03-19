Szokatlan formatervvel mutatkozott be a vadonatúj 3-as BMW

Az iX3 után a Neue Klasse modellcsalád második képviselője az új i3, amelynek első bejelentett hajtáslánc-változata az 50 xDrive. Ennek meghajtásáról mindkét tengelyen egy-egy elektromos motor gondoskodik.

A rendszer maximális teljesítménye 469 lóerő, forgatónyomatéka pedig 645 Nm.

A hajtáslánc megegyezik abban, amit a Debrecenben készülő iX3 50xDrive-ban találunk, de a hatótáv (WLTP) a kisebb tömeg és légellenállás miatt 800-ról 900 km-re nőtt. Később gyengébb és olcsóbb hátsókerék-meghajtású változat és erősebb, akár 1000 lóerős, négymotoros M sportváltozat is érkezik majd.

A 4,76 méter hosszú i3 a 3-as limuzin stílusjegyeit modern köntösben értelmezi újra. A sportos jármű-sziluett arányai új, 2,5 részre osztott kialakításban köszönnek vissza, hosszú tengelytávolsággal (2897 mm), finoman ereszkedő tetőívvel és rövid túlnyúlásokkal. A hűtőrács és az ikerfényszórók összeolvadnak,

az iX3-as retró hűtőrács veséi ezúttal hiányoznak.

A vezetési élmény műszaki alapját a „Heart of Joy” központi számítógép garantálja, amely tízszer gyorsabban dolgozza fel az információkat, mint a korábbi rendszerek és minden korábbinál közvetlenebb módon reagál a vezető utasításaira. Ez a központi számítógép három másik nagyteljesítményű szuperaggyal alkotja meg a szoftverarchitektúra és az elektronikai architektúra magját.

Akár 400 kW-tal is lehet tölteni az akkumulátort,

így 10 perc alatt 400 kilométerre elegendő energiát is képes felvenni. E rendkívül gyors járműtöltési teljesítmény előfeltételeit.

A BMW eDrive hajtáslánc-technológia hatodik generációja új elektromos motorokat, 800 volt feszültségű technológiát és hengeres akkumulátorcellákból álló nagyfeszültségű akkumulátorokat jelent.

A hengeres akkumulátorcellákat közvetlenül a nagyfeszültségű akkumulátor házába építik be („cell-to-pack” alapelv), amely nagyobb energiasűrűséget és laposabb akkumulátor-kialakítást eredményez. Az i3 a kétirányú töltést is lehetővé teszi elektromos eszközök (V2L), csatlakoztatott okosotthon (V2H) és a villamosenergia-hálózat (V2G) felé egyaránt.