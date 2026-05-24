Az első SUV túrahátizsákkal – Toyota bZ4X Touring menetpróba (top 5)

Félméteres vízen is átgázolhat a Touring (maximum 10 km/h-val), hóhoz és sárhoz is van külön terepprogram. Aszfaltozott úton a WLTP szerinti hatótáv kiviteltől függően 479–528 kilométer. Fotó: Toyota

4. Outdoor gép, sportkocsisprinttel

Pontosan erre a verzióra voltunk leginkább kíváncsiak a szlovéniai menetpróbán, és nem is okozott csalódást. Finom teljesítményvezérlésével nem üzen hadat az utasok nyakcsigolyáinak, mint sok túlmotorizált villanyautó, de azért rettentő fürge (0–100 km/h: 4,5 s), nagy tempóról is élénken gyorsít, és remek a tapadása – murvás úton is. Beszédes, hogy hiányzik sport mód, de a prériktől sem riad vissza 21 centis hasmagasságával, a kocsi környezetét mutató kameráival, terepprogramjával és 10 km/h-ig kaptatón fel- vagy lehajtásnál aktiválható mászófunkciójával.

Légbefúvó, USB-csatlakozó, sőt a magasabb felszereltségnél ülésfűtés is jár a hátul utazóknak. Szerencsére a helykínálat jó, a padlóba épített akku dacára nem kell nyakig felhúzni a térdeket. Fotó: Toyota

5. Amiről nem mesélnek a számok

Persze erdők-mezők helyett az aszfaltút a bZ4X igazi otthona, ahol jó pontokat szerez pontos kormányzásával és alapvetően feszes, de még a csúcsmodell 20-as kerekeivel sem rázós rugózásával: ezt a futómű know-how-t sok kínai gyártó megirigyelhetné. Villanyautós okosságok terén (például a navi töltéstervezése) terén ez egyelőre kevésbé mondható el, és a 400 voltos rendszer is behatárolja a táplálás gyorsaságát – viszont az okos hőmenedzsment kiszámítható töltési időt, illetve toyotás tartósságot ígér, nem véletlenül adnak akár egymillió kilométeres akkugaranciát.