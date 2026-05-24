Az első SUV túrahátizsákkal – Toyota bZ4X Touring menetpróba (top 5)

Ilyen állat nincs: hagyján, hogy nagyobb kalandot ígérő fazont és tágasabb csomagteret, de mezei rokonánál több lóerőt és durvább gyorsulást is kínál az elektromos bZ4X új, kombi változata.

Kismartoni András
2026. 05. 24. 12:14
Fotó: Toyota
Félméteres vízen is átgázolhat a Touring (maximum 10 km/h-val), hóhoz és sárhoz is van külön terepprogram. Aszfaltozott úton a WLTP szerinti hatótáv kiviteltől függően 479–528 kilométer. Fotó: Toyota

4. Outdoor gép, sportkocsisprinttel

Pontosan erre a verzióra voltunk leginkább kíváncsiak a szlovéniai menetpróbán, és nem is okozott csalódást. Finom teljesítményvezérlésével nem üzen hadat az utasok nyakcsigolyáinak, mint sok túlmotorizált villanyautó, de azért rettentő fürge (0–100 km/h: 4,5 s), nagy tempóról is élénken gyorsít, és remek a tapadása – murvás úton is. Beszédes, hogy hiányzik sport mód, de a prériktől sem riad vissza 21 centis hasmagasságával, a kocsi környezetét mutató kameráival, terepprogramjával és 10 km/h-ig kaptatón fel- vagy lehajtásnál aktiválható mászófunkciójával. 

Légbefúvó, USB-csatlakozó, sőt a magasabb felszereltségnél ülésfűtés is jár a hátul utazóknak. Szerencsére a helykínálat jó, a padlóba épített akku dacára nem kell nyakig felhúzni a térdeket. Fotó: Toyota

5. Amiről nem mesélnek a számok

Persze erdők-mezők helyett az aszfaltút a bZ4X igazi otthona, ahol jó pontokat szerez pontos kormányzásával és alapvetően feszes, de még a csúcsmodell 20-as kerekeivel sem rázós rugózásával: ezt a futómű know-how-t sok kínai gyártó megirigyelhetné. Villanyautós okosságok terén (például a navi töltéstervezése) terén ez egyelőre kevésbé mondható el, és a 400 voltos rendszer is behatárolja a táplálás gyorsaságát – viszont az okos hőmenedzsment kiszámítható töltési időt, illetve toyotás tartósságot ígér, nem véletlenül adnak akár egymillió kilométeres akkugaranciát.

Csak átlagos a 150 kW-os DC gyorstöltés, előkondicionálással egyenletesebb a teljesítmény (10–80 százalék: fél óra). A fedélzeti AC-töltő alapesetben 11, az Executive VIP-ben pedig 22 kW-os.
info

Abból a szempontból is kakukktojás a bZ4X Touring, hogy Toyota-üzem helyett a fejlesztésében részt vevő Subaru gyárában (Gunma Yajima) készül, és érkezik egy ikertestvére is: az új e-Outback.

Volt egyszer egy terepkombi

Bár sokáig úgy tűnt, hogy a SUV-divattal dacolva megélnek a piacon a karcsúbb terepkombik is (melyek leghíresebb képviselői a Subarunál Outback, az Audinál Allroad Quattro, a Volvónál pedig Cross Country, később XC néven futottak), mára marginálissá vált a szerepük. Magával a koncepcióval 60-70 éve is kísérletezett több gyártó, az első ilyen valódi nagyszériás modell pedig az 1979-től kapható AMC Eagle Wagon volt. Három évvel később a Toyota bevezette a Tercel AWD/Wagon (belpiacon Sprinter Carib) néven futó, kapcsolható 4x4-hajtású, kompakt „gördülő svájci bicskát”. Különlegessége volt, hogy hasmagassága mellett – az akkor készülő legelső egyterűekre válaszul – tetővonalát is megemelték a sima Tercelekhez képest. Aligha túlzás állítani, hogy az érdekes japán ős-crossover a bZ4X Touring fejlesztéséhez is ihletet adott. 

Három generációt is megért a Tercel (később Corolla) AWD, de csak a formabontó első volt ismert Európában, különösen az alpesi térségben. Alig marad belőle a korróziós hajlam miatt.
