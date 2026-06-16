Szexért cserébe ételt ígértek – súlyos visszaéléseket ismert el az Orvosok Határok Nélkül

A segélyszervezet közlése szerint eddig 18 alkalmazottat bocsátottak el, ugyanakkor több feltételezett elkövetőt nem sikerült azonosítani. Az AP hírügynökség által ismertetett belső jelentés arra is kitért, hogy bizonyos esetek a szexuális emberkereskedelem kategóriájába is tartozhatnak.

A beszámolók szerint számos áldozat azért nem mert panaszt tenni, mert attól félt, hogy megtorlásként megfosztják az élelmiszersegélytől vagy más létfontosságú támogatástól. Az MSF saját jelentése elismerte, hogy a bejelentésekre olykor nem érkezett megfelelő válasz, a hivatalos panasztételi mechanizmusok pedig több esetben nem működtek hatékonyan.

Ez a kötelességszegés az MSF értékeinek és felelősségének súlyos megsértését jelenti, és mélységesen sajnáljuk az okozott kárt

– közölte a szervezet.