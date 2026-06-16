szexuális szolgáltatásszudáni háborúOrvosok Határok Nélkül

Szexért cserébe ételt ígértek – súlyos visszaéléseket ismert el az Orvosok Határok Nélkül

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Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) elismerte, hogy munkatársai szexuálisan zaklattak és kizsákmányoltak szudáni menekülteket a csádi menekülttáborokban. A BBC beszámolója szerint egyes áldozatoknak ételt vagy munkát ajánlottak fel szexuális szolgáltatásokért cserébe. Sokan azért nem mertek segítséget kérni, mert attól tartottak, hogy elveszítik a létfontosságú segélyeket.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 13:09
Humanitárius segítség a csádi Farchana menekülttáborban (Fotó: AFP)
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A segélyszervezet közlése szerint eddig 18 alkalmazottat bocsátottak el, ugyanakkor több feltételezett elkövetőt nem sikerült azonosítani. Az AP hírügynökség által ismertetett belső jelentés arra is kitért, hogy bizonyos esetek a szexuális emberkereskedelem kategóriájába is tartozhatnak.

A beszámolók szerint számos áldozat azért nem mert panaszt tenni, mert attól félt, hogy megtorlásként megfosztják az élelmiszersegélytől vagy más létfontosságú támogatástól. Az MSF saját jelentése elismerte, hogy a bejelentésekre olykor nem érkezett megfelelő válasz, a hivatalos panasztételi mechanizmusok pedig több esetben nem működtek hatékonyan.

Ez a kötelességszegés az MSF értékeinek és felelősségének súlyos megsértését jelenti, és mélységesen sajnáljuk az okozott kárt

 – közölte a szervezet.

Szudánban három éve dúl a polgárháború a hadsereg és a Gyorstámogató Erők (RSF) nevű félkatonai szervezet között. A konfliktust a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságaként tartják számon: több mint 11 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, miközben milliók néznek szembe az éhínség veszélyével. A tömeges szexuális erőszakot a nemzetközi szervezetek szerint a konfliktus során rendszeresen alkalmazzák háborús eszközként.

Borítókép: Humanitárius segítség a csádi Farchana menekülttáborban (Fotó: AFP)

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