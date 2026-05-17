Itt az újabb járvány, vészhelyzetet hirdetett a WHO

A világszervezet egyúttal arra kérte az államokat, hogy ne vezessenek be utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat, mert ez ellenőrizetlen határátlépésekhez és a vírus további terjedéséhez vezethet. Az afrikai járványügyi központ több mint háromszáz fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. A hatóság szombaton bejelentette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárványban 13 páciensnél azonosították a ritka, Bundibugyo-variánst, amely ellen a WHO-nak jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája. A WHO vasárnapi összesítése alapján a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában nyolc laboratóriumban megerősített esetet, 246 gyanús fertőzést és nyolcvan feltételezett halálesetet jelentettek.
A fővárosban, Kinshasában is azonosítottak egy igazolt esetet, míg Ugandában, Kampalában két, Kongóból behurcolt fertőzést regisztráltak.
Ez utóbbiak között a hatóságok szerint nincs közvetlen járványügyi kapcsolat. A WHO szerint a fertőzöttek magas aránya, a gyorsan növekvő esetszám és a több egészségügyi körzetre, illetve országhatáron túlra is átterjedő fertőzés arra utal, hogy a járvány a jelenleg ismertnél jóval kiterjedtebb lehet. A helyzetet tovább súlyosbítja az instabil biztonsági környezet, a humanitárius válság, a jelentős lakossági mozgás és a térség gyenge egészségügyi infrastruktúrája.
