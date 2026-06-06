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Dubajból hozták haza a magyar alvilág jól ismert figuráját

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Dubajban fogták el, majd onnan Magyarországra szállították az 1990-es évek ismert alvilági figuráját, Radnai Lászlót – közölte a rendőrség. Radnait befolyással üzérkedés miatt ítélték el, de megszökött az országból.

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2026. 06. 06. 18:33
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Később az összes Portik-perben megjelent és tanúskodott is. Igaz, a Prisztás-ügy és az Aranykéz utcai robbantás perében a döntést hozó bíróság a bizonyítékok értékelése során nem vette figyelembe Radnai vallomását. Ettől függetlenül Radnainak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy megindulhasson a kilencvenes évek megoldatlan merényletsorozatainak újraértékelése és felderítése.

Borítókép: Radnai László (Fotó: Police.hu)

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