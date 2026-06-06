Dubajból hozták haza a magyar alvilág jól ismert figuráját

Később az összes Portik-perben megjelent és tanúskodott is. Igaz, a Prisztás-ügy és az Aranykéz utcai robbantás perében a döntést hozó bíróság a bizonyítékok értékelése során nem vette figyelembe Radnai vallomását. Ettől függetlenül Radnainak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy megindulhasson a kilencvenes évek megoldatlan merényletsorozatainak újraértékelése és felderítése.

Borítókép: Radnai László (Fotó: Police.hu)