Elon Musk cége hatalmas üzletet kötött a Google-lel

A SpaceX tőzsdére megy
A SpaceX eddig magáncég volt, és Musk évekig halogatta, hogy tőzsdére vigye a céget. A Google-lel kötött bejelentés épp akkor érkezett, amikor az űripari vállalat az első nyilvános részvénykibocsátására (IPO) készül. A vállalat mintegy 75 milliárd dolláros tőke bevonását tervezi, és a részvények kibocsátási árát 135 dollárban határozták meg, ami a tervek szerint minden idők legnagyobb IPO-ját eredményezheti.
A végleges árazás június 11-ére várható, a Nasdaq tőzsdén pedig egy nappal később (június 12.) kezdődhet meg a kereskedés a SpaceX részvényeivel.
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