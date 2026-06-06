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Elon Musk cége hatalmas üzletet kötött a Google-lel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A SpaceX tőzsdei bevezetése előtt egy Google-lel kötött megállapodás rázta fel a techvilágot. A keresőóriás elképesztő összeget fizet az űripari vállalat számítási kapacitásáért cserébe. A SpaceX számára az üzlet nemcsak biztos bevételi forrás, de egyértelmű jelzése annak is, hogy a cég megkerülhetetlen szereplővé válik az adatközpontok piacán.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 19:01
A SpaceX megkerülhetetlen szereplővé válik az adatközpontok piacán. Forrás: AFP
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A SpaceX tőzsdére megy

A SpaceX eddig magáncég volt, és Musk évekig halogatta, hogy tőzsdére vigye a céget. A Google-lel kötött bejelentés épp akkor érkezett, amikor az űripari vállalat az első nyilvános részvénykibocsátására (IPO) készül. A vállalat mintegy 75 milliárd dolláros tőke bevonását tervezi, és a részvények kibocsátási árát 135 dollárban határozták meg, ami a tervek szerint minden idők legnagyobb IPO-ját eredményezheti. 

A végleges árazás június 11-ére várható, a Nasdaq tőzsdén pedig egy nappal később (június 12.) kezdődhet meg a kereskedés a SpaceX részvényeivel.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az MI térnyerése megállíthatatlan. Míg sokan csak a ChatGPT-vel beszélgetnek, addig a színfalak mögött egy sokkal mélyebb, strukturális forradalom zajlik.

Borítókép:  A SpaceX megkerülhetetlen szereplővé válik az adatközpontok piacán. (Fotó: AFP)

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