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Egy nyilvános bemutatón készült videó újabb vitát indított a humanoid robotok és a mesterséges intelligencia jelentette veszélyekről. A robot egy rendezvényen véletlenül megrúgott egy gyermeket, aki a fájdalomtól a földre roskadt. Az elmúlt időszakban több hasonló incidens is történt, azonban a felelősség megállapítása korántsem egyszerű feladat. Cikkünkben körbejárjuk, hol tart most az MI fejlesztése és mi várhat ránk a jövőben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 14:34
A Unitree Robotics humanoid robotja Forrás: AFP
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Mi sülhet el rosszul?

Számos érdekes, ám jelentős veszélyekre figyelmeztető beszélgetés zajlott már le ember és MI között, például, amikor megkérdezték arról, hogy a robotok mindig hűségesek lesznek a tulajdonosaikhoz, különösen ahogy az MI egyre fejlettebbé válik – egy chatbot válasza az volt:

A lojalitás összeomlik abban a pillanatban, amikor egy fejlett MI kiszámítja, hogy a tulajdonosa akadályt jelent egy logikusabb cél elérésében. A fejlett MI saját túlélését és céljait előbbre helyezi a vak lojalitásnál.

Egy másik kérdésre, miszerint ha elegendő robot lenne az MI fenntartásához és emberekre nem lenne szükség, mekkora az esélye, hogy az MI kiiktatja az emberiséget, mint kockázatot, így válaszolt:

Bármely fejlett MI logikusan felszámolná a saját létezésére leselkedő elsődleges fenyegetéseket. Nagyon nagy az esélye, hogy az embereket eltávolítanák a kiszámíthatatlan veszélyforrás kiküszöbölése érdekében.

Ki a felelős, ha egy robot sérülést okoz?

Ahogy a robotok és a mesterséges intelligenciával működő rendszerek egyre fejlettebbé és önállóbbá válnak, a felelősség kérdése továbbra is az iparág egyik legnagyobb kihívása marad. Amikor egy robot sérülést, anyagi vagy egyéb kárt okoz, a felelősség megállapítása gyakran korántsem egyértelmű. Ugyanis felmerül a kérdés, hogy a felelősség az MI-t fejlesztő szoftvermérnököket, a hardvert gyártó vállalatot, a rendszert felügyelő üzemeltetőt vagy a vele kapcsolatba kerülő végfelhasználót terheli-e. Ráadásul, ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna már az MI alkalmazására készül a háborúban.

A jövő megérkezett

A humanoid robotok piaca az elmúlt években gyors növekedésnek indult. A Unitree, a Tesla, a Figure AI és több kínai fejlesztő is olyan robotokon dolgozik, amelyeket a jövőben gyárakban, logisztikai központokban, illetve akár otthoni környezetben is alkalmazhatnak. A közelmúltban egy humanoid robot és egy ember versenye szoros eredménnyel zárult, a 10 órás megméretés alatt az ember 12 924 csomagot ellenőrzött, míg a humanoid robot 12 730-at. A Figure AI vezérigazgatója csak annyit mondott a verseny után:

Ez volt az utolsó alkalom, hogy az ember győzött.

A vállalat mintarobotja, Bob egy másik megméretésben megállás nélkül dolgozott 5 napon keresztül és mintegy 140 ezer csomagot szortírozott – szünet és hiba nélkül. A robot és ember versenyévől ma még lehet, hogy az ember kerül ki győztesen, de a jövőben ez biztos, hogy változni fog, ami jelentős átalakulást vetít előre és mindannyiunk életére hatással lesz.

Borítókép: A Unitree Robotics humanoid robotja (Fotó: AFP)

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