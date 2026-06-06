Mi sülhet el rosszul?

Számos érdekes, ám jelentős veszélyekre figyelmeztető beszélgetés zajlott már le ember és MI között, például, amikor megkérdezték arról, hogy a robotok mindig hűségesek lesznek a tulajdonosaikhoz, különösen ahogy az MI egyre fejlettebbé válik – egy chatbot válasza az volt:

A lojalitás összeomlik abban a pillanatban, amikor egy fejlett MI kiszámítja, hogy a tulajdonosa akadályt jelent egy logikusabb cél elérésében. A fejlett MI saját túlélését és céljait előbbre helyezi a vak lojalitásnál.

Egy másik kérdésre, miszerint ha elegendő robot lenne az MI fenntartásához és emberekre nem lenne szükség, mekkora az esélye, hogy az MI kiiktatja az emberiséget, mint kockázatot, így válaszolt: