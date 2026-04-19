Megdöntötte a félmaratoni világcsúcsot egy humanoid robot + videó

Emberek és humanoid robotok álltak rajthoz a pekingi félmaratonon. A tizenkétezer indulóból, köztük a háromszáz robotból a Shandian, azaz Villám nevű egyed bizonyult a leggyorsabbnak.

2026. 04. 19. 16:09
Egy kínai humanoid robot 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a pekingi félmaratont, jelentősen gyorsabban, mint amennyi az emberi rekord a 21,0975 kilométeres távon.

A hatalmas nemzetközi médiaérdeklődés mellett lezajlott viadalon tizenkétezer futó és egy külön kijelölt pályán háromszáz robot indult, utóbbiak közül elsőként, a teljes mezőnyt alaposan megelőzve

a Shandian (Villám) nevű intelligens gép ért elsőként célba.

Menetideje csaknem hét perccel volt jobb, mint az ugandai Jacob Kiplimóé, aki idén március 8-án, a lisszaboni félmaratoni versenyen 57 perc 20 másodperccel állította fel a táv érvényben levő világcsúcsát.

A hétvégi pekingi eseményen az emberi viadalt kínaiak, a férfiaknál 1 óra 7 perc 47 másodperccel, a nőknél 1 óra 18 perc 6 másodperccel nyerték.

Humanoid robotokkal több mint 100 csapat képviseltette magát, közülük öt nemzetközi volt.

Az első ilyen szuperrobotos félmaratonit ugyancsak a kínai fővárosban, tavaly áprilisban rendezték meg, az akkor győztes gép 2 óra 40 perc alatt teljesítette a távot.

Borítókép: Shandian, a villámlábú humanoid robot (Fotó: AFP/The Yomiuri Shimbun)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
