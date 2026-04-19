Megdöntötte a félmaratoni világcsúcsot egy humanoid robot + videó

Egy kínai humanoid robot 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a pekingi félmaratont, jelentősen gyorsabban, mint amennyi az emberi rekord a 21,0975 kilométeres távon.

A hatalmas nemzetközi médiaérdeklődés mellett lezajlott viadalon tizenkétezer futó és egy külön kijelölt pályán háromszáz robot indult, utóbbiak közül elsőként, a teljes mezőnyt alaposan megelőzve

a Shandian (Villám) nevű intelligens gép ért elsőként célba.

Menetideje csaknem hét perccel volt jobb, mint az ugandai Jacob Kiplimóé, aki idén március 8-án, a lisszaboni félmaratoni versenyen 57 perc 20 másodperccel állította fel a táv érvényben levő világcsúcsát.

A hétvégi pekingi eseményen az emberi viadalt kínaiak, a férfiaknál 1 óra 7 perc 47 másodperccel, a nőknél 1 óra 18 perc 6 másodperccel nyerték.

Humanoid robotokkal több mint 100 csapat képviseltette magát, közülük öt nemzetközi volt.

Az első ilyen szuperrobotos félmaratonit ugyancsak a kínai fővárosban, tavaly áprilisban rendezték meg, az akkor győztes gép 2 óra 40 perc alatt teljesítette a távot.