Tapétavágóval esett haragosának egy férfi Szeged belvárosában

Heves szóváltást követően egy férfi tapétavágó késsel esett neki haragosának, akit a nyakán sebesített meg. A sérültet kórházba szállították, a tettest elfogta a rendőrség.

2026. 04. 19. 12:07
Nem indult nyugodtan a vasárnap Szeged belvárosában, ahol szóváltást követően az egyik fél egy tapétavágó késsel esett neki a másiknak – írja a Délmagyarország.

A lap szerint a hajnali órákban két férfi keveredett konfliktusba a Széchenyi téri Liquor Store közelében. Az előzetes szóváltást követően a vita gyorsan elfajult, dulakodás alakult ki, majd az egyik férfi

tapétavágó kést rántott elő, és a másik férfit a nyakán megvágta.

A megtámadott férfi életét a helyszínre érkező mentők mentették meg, akik ellátták, majd kórházba szállították.

A lapnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese azt mondta, hogy a megtámadott sérülése súlyos, nyolc napon túl gyógyul.

A sérültet az SBO-ra szállították,

a késelő férfit pedig elfogták és őrizetbe vették. 

Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult ellene eljárás.

Nem ez volt az egyetlen incidens, amely a városban történt: csütörtökön egy benzinkúton történt lövöldözés borzolta a kedélyeket.

