Tapétavágóval esett haragosának egy férfi Szeged belvárosában

Nem indult nyugodtan a vasárnap Szeged belvárosában, ahol szóváltást követően az egyik fél egy tapétavágó késsel esett neki a másiknak – írja a Délmagyarország.

Az incidens Szeged belvárosában történt

A lap szerint a hajnali órákban két férfi keveredett konfliktusba a Széchenyi téri Liquor Store közelében. Az előzetes szóváltást követően a vita gyorsan elfajult, dulakodás alakult ki, majd az egyik férfi

tapétavágó kést rántott elő, és a másik férfit a nyakán megvágta.

A megtámadott férfi életét a helyszínre érkező mentők mentették meg, akik ellátták, majd kórházba szállították.

A lapnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese azt mondta, hogy a megtámadott sérülése súlyos, nyolc napon túl gyógyul.

A sérültet az SBO-ra szállították,

a késelő férfit pedig elfogták és őrizetbe vették.

Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult ellene eljárás.

Nem ez volt az egyetlen incidens, amely a városban történt: csütörtökön egy benzinkúton történt lövöldözés borzolta a kedélyeket.

A Délmagyarország teljes cikkét további részletekkel ide kattintva olvashatja el.