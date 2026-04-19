Ez gyors volt: máris magyar katonák ukrajnai jelenlétéről beszél a tiszás Rácz András

A demográfiai mutatók nagyon kedvezőtlenek. Az óvodákban és az iskolákban sok osztályt egyszerűen azért kell összevonni, mert már nincs elegendő számú gyermek. Ha ehhez hozzávesszük Kárpátalja etnikai összetételének változását, amely a keletről érkező mintegy 300 ezer belső menekült beáramlásának eredménye, akkor jelenleg nagyon kevés magyar maradt ott. Az optimisták szerint még mindig 100 ezren vannak, a reálisabb becslések körülbelül 80 ezerről szólnak, nagyon kedvezőtlen demográfiai kilátások mellett