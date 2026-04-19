Ez gyors volt: máris magyar katonák ukrajnai jelenlétéről beszél a tiszás Rácz András

Lengyel lapnak nyilatkozott a tiszás biztonságpolitikai szakértő. Rácz András – aki egyes hírek szerint akár pozíciót is kaphat Magyar Péter kormányában – az interjúban arról beszélt, hogy magyar katonák fognak Ukrajnába menni.

2026. 04. 19. 9:09
„Biztosan lesznek magyar katonák ukrán területen, de nem lesznek magyar fegyverek Ukrajna számára” – fogalmazott az Onet Wiadomosci lapnak adott interjúban Rácz András. 

Rácz András egyes hírek szerint akár pozíciót is kaphat Magyar Péter kormányában. A képen: Magyar Péter 

A Tisza Pártban közkedvelt biztonságpolitikai szakértőj, aki egyes sajtóinformációk szerint akár kormánytag is lehet, hozzátette:

 Nem arról van szó, hogy Ukrajnának szüksége lenne bármire is, ami jelenleg a magyar hadsereg birtokában van, de a háború kezdetén, 2022-ben Magyarország számos felszereléssel – tüzérséggel, lőszerrel, régi szovjet korszakbeli fegyverekkel, BTR–80-asokkal és még sok mással – tudta volna ellátni Ukrajnát

A jövőbeni külpolitikai irányokról szólva a szakértő azt mondta:

Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a magyar kormány jelenlegi politikája – amely lényegében az Ukrajnával kapcsolatos minden hatékony dolog blokkolására és aláásására irányul – megváltozik. Különösen az EU által Ukrajnának szánt 90 milliárd euró tekintetében fog megváltozni.

Rácz András az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről is beszélt. Ennek kapcsán hangsúlyozta: „a magyar kisebbség érdekeinek és jogainak védelme Ukrajnában továbbra is a program kulcsfontosságú pontja marad. Ennek a kérdésnek a jelentősége nem csökken. Hozzá kell azonban tenni, hogy ukrán szemszögből a magyar kisebbség Kárpátalján jelentősen megfogyatkozott.”  

A demográfiai mutatók nagyon kedvezőtlenek. Az óvodákban és az iskolákban sok osztályt egyszerűen azért kell összevonni, mert már nincs elegendő számú gyermek. Ha ehhez hozzávesszük Kárpátalja etnikai összetételének változását, amely a keletről érkező mintegy 300 ezer belső menekült beáramlásának eredménye, akkor jelenleg nagyon kevés magyar maradt ott. Az optimisták szerint még mindig 100 ezren vannak, a reálisabb becslések körülbelül 80 ezerről szólnak, nagyon kedvezőtlen demográfiai kilátások mellett

– mondta.

Rácz András egyébként cikkünk megjelenése után a közösségi oldalán reagált az interjúra. Akkor már azt állította, hogy a lengyel lap hibázott, és nem úgy gondolta a magyar katonák ukrajnai jelenlétét, ahogyan azt a lengyel sajtó lehozta.

Borítókép: Magyar katonák (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

