„Biztosan lesznek magyar katonák ukrán területen, de nem lesznek magyar fegyverek Ukrajna számára” – fogalmazott az Onet Wiadomosci lapnak adott interjúban Rácz András.
Ez gyors volt: máris magyar katonák ukrajnai jelenlétéről beszél a tiszás Rácz András
Lengyel lapnak nyilatkozott a tiszás biztonságpolitikai szakértő. Rácz András – aki egyes hírek szerint akár pozíciót is kaphat Magyar Péter kormányában – az interjúban arról beszélt, hogy magyar katonák fognak Ukrajnába menni.
A Tisza Pártban közkedvelt biztonságpolitikai szakértőj, aki egyes sajtóinformációk szerint akár kormánytag is lehet, hozzátette:
Nem arról van szó, hogy Ukrajnának szüksége lenne bármire is, ami jelenleg a magyar hadsereg birtokában van, de a háború kezdetén, 2022-ben Magyarország számos felszereléssel – tüzérséggel, lőszerrel, régi szovjet korszakbeli fegyverekkel, BTR–80-asokkal és még sok mással – tudta volna ellátni Ukrajnát
A jövőbeni külpolitikai irányokról szólva a szakértő azt mondta:
Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a magyar kormány jelenlegi politikája – amely lényegében az Ukrajnával kapcsolatos minden hatékony dolog blokkolására és aláásására irányul – megváltozik. Különösen az EU által Ukrajnának szánt 90 milliárd euró tekintetében fog megváltozni.
Rácz András az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről is beszélt. Ennek kapcsán hangsúlyozta: „a magyar kisebbség érdekeinek és jogainak védelme Ukrajnában továbbra is a program kulcsfontosságú pontja marad. Ennek a kérdésnek a jelentősége nem csökken. Hozzá kell azonban tenni, hogy ukrán szemszögből a magyar kisebbség Kárpátalján jelentősen megfogyatkozott.”
A demográfiai mutatók nagyon kedvezőtlenek. Az óvodákban és az iskolákban sok osztályt egyszerűen azért kell összevonni, mert már nincs elegendő számú gyermek. Ha ehhez hozzávesszük Kárpátalja etnikai összetételének változását, amely a keletről érkező mintegy 300 ezer belső menekült beáramlásának eredménye, akkor jelenleg nagyon kevés magyar maradt ott. Az optimisták szerint még mindig 100 ezren vannak, a reálisabb becslések körülbelül 80 ezerről szólnak, nagyon kedvezőtlen demográfiai kilátások mellett
– mondta.
Rácz András egyébként cikkünk megjelenése után a közösségi oldalán reagált az interjúra. Akkor már azt állította, hogy a lengyel lap hibázott, és nem úgy gondolta a magyar katonák ukrajnai jelenlétét, ahogyan azt a lengyel sajtó lehozta.
Borítókép: Magyar katonák (Fotó: AFP)
