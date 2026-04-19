Brüsszel már tervezi a dohányfüstmentes világot, Törökország még tovább ment

Törökország átfogó és szigorú dohányzásellenes intézkedéseket tervez, amelyek alól a turisták se lesznek kivételek. Az új törvényjavaslat szerint számos közterületen dohányzási tilalom lép majd életbe, hosszabb távon pedig a dohánytermékek teljes kivezetése a cél. Az intézkedések nemcsak a hagyományos cigarettákra, hanem az alternatív dohánytermékekre is kiterjednének, a szabályszegők pedig jelentős pénzbírságra számíthatnak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 6:31
A dohányzás világszerte egyre inkább szigorú intézkedések célkeresztjébe kerül, mivel évente több millió haláleset köthető ehhez a káros szokáshoz. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint évente több mint hétmillió ember hal meg cigarettázáshoz kapcsolódó betegségek miatt, köztük olyanok is, akik akaratukon kívül lélegzik be a füstöt. Az Európai Unió ezért ambiciózus célt tűzött ki: 2040-re egy „dohányfüstmentes generáció” megvalósítását – számolt be róla az Exxpress.

Törökország is csatlakozik ehhez az irányhoz – ráadásul különösen szigorú szabályokkal. Egy új törvénytervezet átfogó dohányzási tilalmat irányoz elő: 

az iskolákban, kórházakban, játszótereken, strandokon és számos közterületen a jövőben tilos lenne a dohányzás. 

2040. január 1-jétől teljes tilalmat vezetnének be a dohánytermékek értékesítésére, importjára és gyártására is Törökországban. Azok a vállalatok, amelyek a tilalom ellenére továbbra is dohánytermékekkel kereskednek, súlyos pénzbírságokra számíthatnak. A tervek szerint még a vendéglátóiparban is jelentősen korlátozni fogják a dohányzási lehetőséget. A turisták számára sem lesz kivételezés: akit dohányzáson kapnak, akár 5000 eurós (1,8 millió forint) bírsággal is sújthatják.

Különösen érzékeny pont, hogy az új szabályok nemcsak a hagyományos cigarettákra fognak vonatkozni. Az e-cigaretták, vapek és egyéb nikotintartalmú termékek is a szigorítások hatálya alá esnének.

Ráadásul a szabályok megszegése nemcsak pénzbírságot vonhat maga után, hanem üzletbezárást vagy akár börtönbüntetést is. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Maldív-szigeteken tavaly betiltották a cigarettázást és a dohánytermékek vásárlását a 2007. január 1. után születettek esetében.

