Ez az ország nem viccel: betiltották a dohányzást

Mérföldkőhöz érkezett a Maldív-szigetek kormánya, ugyanis teljes tilalommal lép fel a dohányzás ellen. A helyi egészségügyi minisztérium abban bízik, hogy az új szabályozás egészségesebb generációt nevel – erről írt a CNN. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint

a cigarettázás évente hétmillió halálesetet okoz, egy 2021-es felmérés szerint a Maldív-szigetek 15–69 éves korosztályának negyede dohányzott, a 13–15 éves korosztálynál pedig még rosszabb volt az arány.

Így a 2007. január 1. után születettek esetében már tilos lesz dohányterméket vásárolni és fogyasztani azt. A jogszabály már tavaly óta kitér a dohánytermékek alternatíváira is, ezt minden korosztály számára megtiltották.

A maldív törvény az első, de további országok is követhetik, ugyanis Nagy-Britanniában fontolóra vettek egy hasonlóan szigorú szabályozást.