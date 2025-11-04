Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak + videó

dohányzásdohányzási tilalomdohányzásmentes nap

Ez az ország nem viccel: betiltották a dohányzást

A Maldív-szigeteken betiltották a cigarettázást és a dohánytermékek vásárlását a 2007. január 1. után születettek esetében – számolt be róla a CNN. Az ennél idősebb, már dohányzó polgárokra enyhébb szabályok vonatkoznak.

Forrás: CNN2025. 11. 04. 8:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mérföldkőhöz érkezett a Maldív-szigetek kormánya, ugyanis teljes tilalommal lép fel a dohányzás ellen. A helyi egészségügyi minisztérium abban bízik, hogy az új szabályozás egészségesebb generációt nevel – erről írt a CNN. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 

a cigarettázás évente hétmillió halálesetet okoz, egy 2021-es felmérés szerint a Maldív-szigetek 15–69 éves korosztályának negyede dohányzott, a 13–15 éves korosztálynál pedig még rosszabb volt az arány. 

Így a 2007. január 1. után születettek esetében már tilos lesz dohányterméket vásárolni és fogyasztani azt. A jogszabály már tavaly óta kitér a dohánytermékek alternatíváira is, ezt minden korosztály számára megtiltották.

A maldív törvény az első, de további országok is követhetik, ugyanis Nagy-Britanniában fontolóra vettek egy hasonlóan szigorú szabályozást.


További játékainkhoz kattintson ide!


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás László
idezojelekKádár János

Kádár kezéhez vér tapad

Gulyás László avatarja

1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu