Már az utcán sem lehet akárhol dohányozni Balatonfüreden

A balatonfüredi Gyógy téren és a Kiserdő teljes területén december 1-jétől tilos lesz dohányozni, illetve elektromos cigarettát használni – döntött a város képviselő-testülete. Az intézkedés célja a környezet védelme és az egészséges, tiszta közterületek megőrzése.

Illusztráció Fotó: MW

Az új szabályokat figyelmeztető táblák jelzik majd, a rendelet betartását pedig közterület-felügyelők ellenőrzik.

A tilalom megszegői akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.

A városvezetés korábban már döntött arról, hogy a dohányboltok tízméteres körzetében tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, miután több helyen „kocsmai hangulat” alakult ki a boltok körül. Most újabb területeket vontak a korlátozás alá, és a jövőben további bővítést is fontolóra vehetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Kiss Annamarie)