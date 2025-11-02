cigarettadohányzási tilalomBalatonfüred

Már az utcán sem lehet akárhol dohányozni Balatonfüreden

December 1-jétől két frekventált balatonfüredi közterületen is tilos lesz a dohányzás és az elektromos cigaretta használata. A város a nemdohányzók védelme és a tisztább környezet érdekében hozta meg az új rendeletet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 16:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A balatonfüredi Gyógy téren és a Kiserdő teljes területén december 1-jétől tilos lesz dohányozni, illetve elektromos cigarettát használni – döntött a város képviselő-testülete. Az intézkedés célja a környezet védelme és az egészséges, tiszta közterületek megőrzése.

 Illusztráció Fotó: MW

Az új szabályokat figyelmeztető táblák jelzik majd, a rendelet betartását pedig közterület-felügyelők ellenőrzik. 

A tilalom megszegői akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.

A városvezetés korábban már döntött arról, hogy a dohányboltok tízméteres körzetében tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, miután több helyen „kocsmai hangulat” alakult ki a boltok körül. Most újabb területeket vontak a korlátozás alá, és a jövőben további bővítést is fontolóra vehetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Kiss Annamarie)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu