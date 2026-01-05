Magyar Péter alelnöke túlárazó tankönyvkiadót szabadítana a közoktatásra

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ezúttal oktatási szakértőként lépett fel, és a Mozaik kiadó mellett kampányolva azt ígérte, hogy ők majd elhozzák „az oktatás szabadságát és felszabadítják a sötét diktatúrából” a köznevelést – írta meg a Mandiner. Nem ez az első alkalom, hogy a „választást kell nyerni, utána mindent lehet” mondatáról hírhedtté vált politikus oktatási kérdésekben nyilvánul meg, korábban már az iskolák bezárásának ötletét is felvetette.

Akkreditáció nélküli magánkiadó mellett kardoskodik Magyar Péter alelnöke

A tankönyvellátás Magyarországon tizenkét éve állami feladat, és az ingyenes rendszer jelentős terhet vesz le a családok válláról, amire Balatoni Katalin a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán. Balatoni Katalin hangsúlyozta:

a Mozaik kiadónak jelenleg nincs egyetlen akkreditált tankönyve sem, ezért a köznevelésben hivatalosan nem használhatóak a tananyagai.

Miközben a Mozaik kiadónak vannak digitális fejlesztései, a cég mindig is piaci érdekei mentén működött, ugyanis

az állami megkeresésekre olyan anyagilag messze irreális és teljesíthetetlen szolgáltatási igényeket nyújtott be, amelyek az állam számára nem voltak vállalhatók,

ezért nem is került sor köznevelési célú együttműködésre.

A kormány álláspontja szerint Tarr Zoltán kommunikációja és a Tisza Párt által tervezett megszorítások azt vetítik előre, hogy az eddig ingyenes tankönyvellátást piaci alapra helyeznék, részben éppen a Mozaikra támaszkodva. Ennek következménye az lehetne, hogy

ismét a családoknak kellene megfizetniük a tankönyvek árát.

Tévesen értelmezett oktatási szabadság

Balatoni Katalin kiemelte: különösen visszás, hogy egy piaci alapon működő, akkreditáció nélküli kiadóval kampányolva beszélnek az oktatás szabadságáról.

Akkreditáció nélküli, ellenőrizetlen tankönyveket senki sem szabadíthat rá az oktatásra és gyermekeinkre, és ez nem azonos a tanszabadság fogalmával

– szögezte le a miniszteri biztos.