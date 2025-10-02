Menczer Tamás: Tarr Zoltán lebukott, kórházakat és iskolákat zárna be a Tisza Párt + videó

Tarr Zoltán ismét lebukott – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felidézte: „A Tisza kórházak és iskolák bezárására készül. Az adódat felemelik. A családi és a fiataloknak járó kedvezményeket elveszik. Ez a Tisza. Nem kérünk belőle! Lebuktak. Újra és újra. Vége van!”

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)

A kommunikációs igazgató egy részletet is közölt abból a felvételből, amelyben Tarr Zoltán ismét elszólta magát. A Tisza Párt politikusa szerint nem feltétlenül szükséges fenntartani a meglévő rendszert az egészségügyben és az oktatásban. A politikus a fórumon azt mondta, hogy

át kell gondolni például a kórházi ágyak számát különböző osztályokon, valamint az általános iskolák fenntartását, hogy a jövőben hatékonyabb és rugalmasabb legyen a rendszer.

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt radikális gazdasági és közigazgatási intézkedésekre készül: nyugdíjreform, kórházak és iskolák bezárása, valamint közigazgatási tisztogatás szerepel Magyar Péterék programjában. Ezek a tervek – amelyek Tarr Zoltán sárospataki fórumán hangzottak el 2025. február 1-jén – a 2010 előtti szocialista-liberális kormányok programjait idézik.