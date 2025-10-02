Brutális megszorításokra készül Magyar Péter pártja: nyugdíjreform, kórházak, iskolák bezárása és közigazgatási tisztogatás + videó

A Tisza Párt nem győzi bizonygatni, hogy nem készülnek megszorításokra és adóemelésekre, ám időnként elszólják magukat, és abból egy valódi neoliberális terv tárul elénk – írja a Tűzfalcsoport. A blog összegezte Tarr Zoltán 2025. február 1-jei sárospataki felszólalását, amelyet a támogatóik előtt mondott el.

Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tarr büszkén mesélte, hogy

Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”.

Azaz előre bejelentik, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.

– Elmondhatom, mert most már nem titok, a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki a kiugrott bíró, a neve talán ismerős. Van egy egyesületük, aminek a nevét most nem mondom, de abszolút nyilvános, és ők ebben az egyesületben foglalkoznak azzal, hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember sok energiabefektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogy ha sikerül, ha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása. És ehhez az kell, hogy megfelelő szakmai felkészültségünk legyen – mondta Tarr Zoltán.

Mindezt Donald Tusk 2023-as lengyelországi hatalomátvételéről mintáznák. Tarr a videóban arról beszél, hogy Lengyelországban az egész változás, ami a Tusk-kormány újbóli színrelépését eredményezte, gyakorlatilag az igazságszolgáltatás reformjából indult, vagy arra épült.

– Volt egy 11 fős, jogászokból álló társaság,

akik előkészítették nagyon komoly, több hónapos, másfél éves munkával azt a reformot, és ahhoz kapcsolódóan nagyon sok mindent, amivel az a változás, ami Lengyelországban megtörtént, megtörténhetett.

Ez sem titok, ezzel a csoporttal mi intenzív kapcsolatban vagyunk, abból adódóan, hogy én most itt vagyok, nem tudok ott lenni egy másik eseményen, ami Budapesten van, ennek a csoportnak az egyik vezetője van most itt, egy filmbemutató volt Budapesten, meg egy konferencia, ahol ezekről a kérdésekről, az igazságszolgáltatás problémáiról és az igazságszolgáltatás átalakításának lehetőségeiről van szó – árulta el Tarr Zoltán. Hozzátette:

megvan a kapcsolatuk azokkal a lengyel emberekkel, közösségekkel, amelyek motorjai voltak a lengyelországi változásoknak, és most is jelen vannak mindabban, ami most történik.

Következtetésként ebből levonható: át akarják venni a lengyel modellt. Amikor Tusk hatalomra került, nem várt alkotmánybírósági döntésekre, nem egyeztetett, egyszerűen lecserélte a közmédia vezetőit, átvette a közszolgálati tévét élő adásban. Ellenzéki politikusokat börtönöztek be, bírósági és ügyészségi vezetőket mozdítottak el, Brüsszel pedig válaszul megszüntette a 7-es cikk szerinti eljárást Lengyelországgal szemben, és megnyitotta a PiS elől elzárt uniós pénzcsapokat.