volodimir zelenszkijukrajnatörök áramlatnógrádi györgyorbán viktor

Globál Nógrádi Györggyel – Ébredeznek Európában, elegük van Zelenszkijből

Történelmi jelentőségű energiakrízissé fajulhat a közel-keleti háború, aminek a hatásai nem szűnnek meg a konfliktus lezárásával sem. Eközben egyre feszültebb a helyzet Ukrajna és Magyarország között, mivel sorra érkeznek a halálos fenyegetések az ukrán tisztviselőktől és Volodimir Zelenszkij embereitől. Nógrádi György elemzi az aktuális helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 10:24
Újabb halálos fenyegetés érkezett Ukrajnából, ezúttal Orbán Viktor családját fenyegette meg Volodimir Zelenszkij embere – néhány nappal azután, hogy az ukrán elnököt az Európai Unió legmagasabb érdemrendjével tüntették ki. Nógrádi György szerint az ukrán elnök és holdudvara kétségbeesésében mindent bevet azért, hogy továbbra is hatalomban maradjon. Ehhez azonban arra van szüksége, hogy folytatódjon a háború.

A szakértő erdélyi körútján több előadást is tartott az elmúlt napokban, tapasztalatai szerint a magyarok tisztában vannak azzal, hogy a mindennapjaik biztonságát egyedül csak az Orbán-kormány képes szavatolni.

A Barátság kőolajvezeték után a Török Áramlat gázvezetéket is célba vették az ukránok. A szakértő megjegyezte, hogy a mostani rendkívül feszült helyzetben már Európában is egyre többeknek fogy a türelme az ukránok agresszív viselkedése miatt, és elegük van Volodimir Zelenszkijből.

Az orosz–ukrán háború ismét álló helyzetbe került, miközben a béketárgyalásokat felfüggesztették az iráni konfliktus miatt. A nyugati fegyverszállítmányok segítségével némi területet sikerült visszaszerezniük az ukránoknak, a háborút azonban nem nyerhetik meg a harcmezőn. Nógrádi György szerint aki azt állítja, hogy az ukrán hadsereg győzhet, az ugyanolyan butaságot mond, mint aki szerint Ukrajna visszafizeti majd a hiteleit a háború után.

A Közel-Kelet továbbra is lángokban áll, az energiaárak világszerte az egekbe szöktek, mivel Irán kijelentette, hogy a Hormuzi-szorost a háború végéig zárva tartja. A háború végeztével ugyanakkor a piac várhatóan nem nyugszik meg egy darabig, így az olcsó orosz energiahordozók ismét felértékelődtek Európában és világszerte. Most már egyre többen rájöttek, hogy Oroszország aktív és fontos szereplője a világgazdaságnak, és nem lehet kizárni abból – jegyezte meg Nógrádi György.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

