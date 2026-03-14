Halálos rakéta- és dróntámadás: Oroszország hajnalban csapott le Ukrajnára

A Kijevi területen az éjszakai támadás során legalább két ember meghalt és további öt megsérült

– közölte Mykola Kalashnyk területi kormányzó. A kormányzó szerint két ember meghalt és négy megsérült a Brovari járásban, míg a Visgorodi járásban egy másik személy sérült meg.

A Zaporizzsjai területen az orosz csapások négy civilt sebesítettek meg, köztük két gyermeket – tájékoztatott a területi katonai közigazgatás vezetője, Ivan Fedorov. A támadás következtében a városban egy magánház megsérült és kigyulladt. A hatóságok szerint egy 35 éves nő, egy 40 éves férfi, egy 16 éves lány és egy 11 éves fiú sérült meg.

Megfigyelő csatornák arról is beszámoltak, hogy a Kalibr típusú manőverező robotrepülőgépek indítására alkalmas orosz haditengerészeti hajók tüzelési pozíciót foglaltak el a Fekete-tengeren.

Nem sokkal később az ukrán légierő jelentette, hogy Kalibr manőverező robotrepülőgépeket indítottak a Fekete-tengerről. A megfigyelési adatok szerint a rakéták később a déli Herszon és Mikolajiv régiók irányából léptek be Ukrajna légterébe.