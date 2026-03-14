Halálos rakéta- és dróntámadás: Oroszország hajnalban csapott le Ukrajnára

Oroszország március 14-én a hajnali órákban rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna ellen; a helyi hatóságok és megfigyelő csatornák beszámolói szerint több régióban is robbanásokat észleltek. A támadásokban a Kijevi területen legalább két ember meghalt és öt megsérült – közölte Mykola Kalashnyk területi kormányzó. A Zaporizzsjai területen orosz csapások négy civilt, köztük két gyermeket sebesítettek meg, egy magánház pedig kigyulladt a támadás következtében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 10:24
Ukrajna fővárosában, Kijevben helyi idő szerint körülbelül hajnali 3:10-kor robbanásokat lehetett hallani – jelentették a helyszínen tartózkodó Kyiv Independent újságírói –, miközben az ukrán légvédelmi rendszerek a beérkező célpontok elfogásán dolgoztak. Nagyjából ugyanebben az időben a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője, Tymur Tkachenko közölte, hogy Oroszország ballisztikus rakétákkal támadja a fővárost, és arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken, amíg a légiriadó véget nem ér – számolt be róla az Origo.

Oroszország hajnalban rakéta- és dróntámadást indított (Fotó: AFP)
Oroszország hajnalban rakéta- és dróntámadást indított (Fotó: AFP)

A Kijevi területen az éjszakai támadás során legalább két ember meghalt és további öt megsérült 

– közölte Mykola Kalashnyk területi kormányzó. A kormányzó szerint két ember meghalt és négy megsérült a Brovari járásban, míg a Visgorodi járásban egy másik személy sérült meg. 

A Zaporizzsjai területen az orosz csapások négy civilt sebesítettek meg, köztük két gyermeket – tájékoztatott a területi katonai közigazgatás vezetője, Ivan Fedorov. A támadás következtében a városban egy magánház megsérült és kigyulladt. A hatóságok szerint egy 35 éves nő, egy 40 éves férfi, egy 16 éves lány és egy 11 éves fiú sérült meg.

Megfigyelő csatornák arról is beszámoltak, hogy a Kalibr típusú manőverező robotrepülőgépek indítására alkalmas orosz haditengerészeti hajók tüzelési pozíciót foglaltak el a Fekete-tengeren.

Nem sokkal később az ukrán légierő jelentette, hogy Kalibr manőverező robotrepülőgépeket indítottak a Fekete-tengerről. A megfigyelési adatok szerint a rakéták később a déli Herszon és Mikolajiv régiók irányából léptek be Ukrajna légterébe.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán Tu–95MS és Tu–160 stratégiai bombázókat is bevetett, amelyekről további manőverező robotrepülőgépeket indítottak.

Az ukrán hatóságok több régióban is cirkálórakéta-fenyegetésre figyelmeztettek az ország területén, köztük a kijevi, a cserkaszi, a szumi és a csernyihivi területen, valamint számos más régióban.

Ukrajna nagy részén légiriadót rendeltek el, miközben a légvédelem továbbra is próbálta elfogni a beérkező légi fenyegetéseket.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Mit veszíthetünk április 12-én?

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu