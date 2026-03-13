Így készül Európa az oroszok elleni háborúra

Észtországban Narva városa – amely az orosz határ mellett fekszik – az elmúlt években gyakorlatilag katonai előőrssé alakult. A korábban fontos közlekedési útvonalnak számító Barátság híd forgalmát lezárták, az utakat tankelhárító akadályok és szögesdrót védik.

Tallinn a balti védelmi vonal részeként 2027-ig mintegy 600 betonbunker építését tervezi a térségben. Ezek a moduláris létesítmények tüzérségi támadásoknak is ellenállnak, és katonai egységek számára biztosítanak védett állásokat. A védelem fontos eleme a több mint 22 ezer önkéntest tömörítő Kaitseliit, amely a területi ellenállás alapját képezi – számolt be a Dzerkalo Tyzhnia.

A szervezet ifjúsági ágain keresztül már gyerekek is részt vesznek alapvető túlélési és polgári védelmi képzésekben.

Emellett Észtország digitális védelmi rendszereket is fejleszt: mobilalkalmazásokkal és szenzorhálózatokkal vonják be a lakosságot a megfigyelésbe.

Finnország a több mint 1300 kilométer hosszú orosz határ védelmét erősíti. A „keleti határfal” projektben mintegy 200 kilométer hosszú kerítés épül a legérzékenyebb határszakaszokon.

A rendszer hőkamerákkal, mozgásérzékelőkkel és videómegfigyeléssel működik, valamint járőrutak is épülnek a gyors reagálás érdekében. Finnország emellett kiterjedt civil védelmi infrastruktúrával rendelkezik: több mint 50 ezer menedékhely áll rendelkezésre, amelyek közel 4,8 millió ember befogadására alkalmasak. A határzár gazdasági következményekkel is járt, különösen Kelet-Finnországban, ahol korábban jelentős bevételt hozott az orosz turizmus.