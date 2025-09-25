NATOOroszországUkrajnaEurópaháborúorosz-ukrán háborúPolitico

Európa háborúban áll Oroszországgal

Európa komoly fenyegetéssel szembesül Oroszország részéről, amely az ukrajnai harcokon túl a kontinens egészét célba veszi – írta a Politico véleménycikkében. A szerző szerint Moszkva titkos eszközökkel próbálja meggyengíteni Ukrajna európai támogatását, miközben a NATO-tagállamok politikailag nem reagálnak kellőképpen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 8:11
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
A Politico véleménycikke szerint Oroszország az ukrajnai harcok mellett Európa egészét célozza, célja a kontinens Ukrajna iránti támogatásának meggyengítése. A lap kiemelte, hogy az elmúlt három évben a Kreml titkos, infrastruktúrát és logisztikai létesítményeket támadó műveletei fokozódtak, miután Ukrajna makacs védekezése és az európai támogatás jelentősen akadályozta a gyors győzelmet, írja az Origo.

Európa
Mike Pompeo, az USA akkori külügyminisztere; Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke; Ursula von der Leyen, Európai Bizottság elnöke a berlini líbiai békekonferencián 2020. január 19-én Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A brit MI6 vezetője, Richard Moore úgy fogalmazott, hogy

Oroszországnak egyszerűen nincsenek meg a kellő eszközei ahhoz, hogy erővel teljesen leigázza Ukrajnát. Igen, előretörnek a csatatéren, de csigalassúsággal és szörnyű áldozatok árán, és Putyin hadserege még mindig messze van az eredeti inváziós céljaitól. Putyin nyíltan szólva többet harapott, mint amennyit meg tud rágni.

A Politico szerint a Kreml most az európai politikai megosztottságot igyekszik kihasználni. Az IISS jelentése szerint 2023-ban az Európa elleni támadások száma csaknem megnégyszereződött, céljuk elsősorban az Ukrajnába irányuló katonai segítség szállításában részt vevő létesítmények, gyártóüzemek és bázisok elpusztítása volt.

A szerző kiemelte, hogy az Egyesült Államok 2025. eleji politikai irányváltása, valamint Donald Trump hivatalba lépése után Moszkva feltételezte, hogy a nyugati támogatás csökkenni fog. A valóságban azonban az európai országok elkötelezettsége Ukrajna mellett nem csökkent, sőt, 

kulcsfontosságú európai országok komolyan tárgyalják egy jelentős biztonsági erő Ukrajnába telepítését, és nagy mennyiségű fegyvert küldenek az országnak

 – írta a lap.

A cikkben Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter javaslatára hívják fel a figyelmet, miszerint a NATO légvédelmi rendszereit ki kellene terjeszteni az Ukrajna feletti területre, hogy az orosz drón- és rakétatámadásokat hatékonyabban semlegesítsék. A Politico hangsúlyozza azt is, hogy Európának biztosítania kell azt, hogy Ukrajna képes legyen csapást mérni az orosz logisztikai csomópontokra és háborút támogató létesítményekre.

A véleménycikk összegzése szerint 

Európa háborúban áll Oroszországgal, akár tetszik neki, akár nem. Ideje felismerni ezt a valóságot, és ennek megfelelően cselekedni.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

