Európa háborúban áll Oroszországgal

A Politico véleménycikke szerint Oroszország az ukrajnai harcok mellett Európa egészét célozza, célja a kontinens Ukrajna iránti támogatásának meggyengítése. A lap kiemelte, hogy az elmúlt három évben a Kreml titkos, infrastruktúrát és logisztikai létesítményeket támadó műveletei fokozódtak, miután Ukrajna makacs védekezése és az európai támogatás jelentősen akadályozta a gyors győzelmet, írja az Origo.
A brit MI6 vezetője, Richard Moore úgy fogalmazott, hogy
Oroszországnak egyszerűen nincsenek meg a kellő eszközei ahhoz, hogy erővel teljesen leigázza Ukrajnát. Igen, előretörnek a csatatéren, de csigalassúsággal és szörnyű áldozatok árán, és Putyin hadserege még mindig messze van az eredeti inváziós céljaitól. Putyin nyíltan szólva többet harapott, mint amennyit meg tud rágni.