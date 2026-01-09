Rendkívüli

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Zelenszkijaranyrúdkorrupció

Eltitkolt vagyon és Moszkvában tárolt aranyrudak: újabb korrupciós botrány Zelenszkij emberei körül

Az ukrán Állami Vagyonalap egyik vezetője, Andrij Melnyik a 2024-es vagyonbevallása szerint mintegy 650 kilogramm, nagyjából 80 millió euró értékű aranyrudat tárol Oroszországban. A dokumentumok szerint az aranyat már 2012 óta egy orosz cég őrzi, miközben Melnyik a megszállt kelet-ukrajnai területeken bányajogokat és értékpapírokat is kezel. Az ügyre Bohár Dániel riporter is reagált, aki közösségi oldalán „napi szürreálként” kommentálta a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 15:17
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. Az ukrán Állami Vagyonalap egyik vezetője, Andrij Melnyik a 2024-es vagyonbevallása szerint mintegy 650 kilogramm, hozzávetőleg 80 millió euró értékű aranyrudat tárol Oroszországban, Moszkvában – írja az Origo. A dokumentumok alapján az aranyat már 2012 óta egy orosz cég őrzi.

Zelenszkij újabb embere került bajba , még Bohár Dániel is hozzászólt a történtekhez (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)
Zelenszkij újabb embere került bajba, Bohár Dániel is hozzászólt a történtekhez (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Melnyik emellett ugyanennél a cégnél 3,9 milliárd hrivnya értékű értékpapírt, valamint 15 ritkaföldfém-lelőhelyhez kapcsolódó jogot is nyilvántart, amelyek a megszállt Luhanszki területeken találhatók, köztük egy mintegy 1,5 milliárd euróra becsült bányatelek. 

Korábbi vagyonbevallásaiban az arany egyáltalán nem szerepelt, ráadásul a korrupcióellenes hatóság már korábban is több szabálytalanságot tárt fel Melnyik adataiban: hibás vagy eltitkolt információkat, nem deklarált jogosultságokat, valamint hiányos családi adatokat – derül ki a cikkből.

Az ügyre Bohár Dániel is reagált: közösségi oldalán „napi szürreálként” jellemezte a történteket, újabb példájaként említve a Volodimir Zelenszkij elnöksége idején kirobbant botrányoknak.

Az ukrán Állami Vagyonkezelő Alap egyik vezetője Moszkvában(!) tárolja az 5 tonna(!) aranyrúdját.

– olvasható a bejegyzésben.

2025-ben Ukrajna válsága már nem csak a harctéren volt érzékelhető. Miközben tovább zajlottak az összecsapások, egymást követték a súlyos korrupciós ügyek, amelyek közül több az állami vezetés legfelső köreihez vezetett. Volodimir Zelenszkij és szűkebb környezete azonban nem a gyanúba keveredett hivatalnokok elszámoltatását tette meg elsődleges feladatává: a hatóságok vizsgálatai helyett inkább az ügyeket feltáró nyomozók kerültek nyomás alá.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Házkutatás és botrányok az ukrán vezető körül

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu