Az ügyre Bohár Dániel is reagált: közösségi oldalán „napi szürreálként” jellemezte a történteket, újabb példájaként említve a Volodimir Zelenszkij elnöksége idején kirobbant botrányoknak.

Az ukrán Állami Vagyonkezelő Alap egyik vezetője Moszkvában(!) tárolja az 5 tonna(!) aranyrúdját.

– olvasható a bejegyzésben.

2025-ben Ukrajna válsága már nem csak a harctéren volt érzékelhető. Miközben tovább zajlottak az összecsapások, egymást követték a súlyos korrupciós ügyek, amelyek közül több az állami vezetés legfelső köreihez vezetett. Volodimir Zelenszkij és szűkebb környezete azonban nem a gyanúba keveredett hivatalnokok elszámoltatását tette meg elsődleges feladatává: a hatóságok vizsgálatai helyett inkább az ügyeket feltáró nyomozók kerültek nyomás alá.