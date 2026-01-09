Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. Az ukrán Állami Vagyonalap egyik vezetője, Andrij Melnyik a 2024-es vagyonbevallása szerint mintegy 650 kilogramm, hozzávetőleg 80 millió euró értékű aranyrudat tárol Oroszországban, Moszkvában – írja az Origo. A dokumentumok alapján az aranyat már 2012 óta egy orosz cég őrzi.
Eltitkolt vagyon és Moszkvában tárolt aranyrudak: újabb korrupciós botrány Zelenszkij emberei körül
Az ügyre Bohár Dániel riporter is reagált, aki közösségi oldalán „napi szürreálként" kommentálta a történteket.
Melnyik emellett ugyanennél a cégnél 3,9 milliárd hrivnya értékű értékpapírt, valamint 15 ritkaföldfém-lelőhelyhez kapcsolódó jogot is nyilvántart, amelyek a megszállt Luhanszki területeken találhatók, köztük egy mintegy 1,5 milliárd euróra becsült bányatelek.
Korábbi vagyonbevallásaiban az arany egyáltalán nem szerepelt, ráadásul a korrupcióellenes hatóság már korábban is több szabálytalanságot tárt fel Melnyik adataiban: hibás vagy eltitkolt információkat, nem deklarált jogosultságokat, valamint hiányos családi adatokat – derül ki a cikkből.
Az ügyre Bohár Dániel is reagált: közösségi oldalán „napi szürreálként” jellemezte a történteket, újabb példájaként említve a Volodimir Zelenszkij elnöksége idején kirobbant botrányoknak.
Az ukrán Állami Vagyonkezelő Alap egyik vezetője Moszkvában(!) tárolja az 5 tonna(!) aranyrúdját.
– olvasható a bejegyzésben.
2025-ben Ukrajna válsága már nem csak a harctéren volt érzékelhető. Miközben tovább zajlottak az összecsapások, egymást követték a súlyos korrupciós ügyek, amelyek közül több az állami vezetés legfelső köreihez vezetett. Volodimir Zelenszkij és szűkebb környezete azonban nem a gyanúba keveredett hivatalnokok elszámoltatását tette meg elsődleges feladatává: a hatóságok vizsgálatai helyett inkább az ügyeket feltáró nyomozók kerültek nyomás alá.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
