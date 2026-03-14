filozófusfilozófiaszociológus

Meghalt Jürgen Habermas, a világ egyik legnagyobb hatású filozófusa

Kilencvenhat éves korában meghalt a világ egyik legismertebb filozófusa. Jürgen Habermas halálának hírét a tudós családja jelentette be – írja a Spiegel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 17:18
Fotó: Martin Gerten
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jürgen Habermas német filozófus és szociológus, a kritikai elmélet második generációjának legismertebb képviselője 96 éves korában meghalt Starnbergben – számol be róla a portál. A halálhírt Tanja Postpischil, a Suhrkamp Kiadó vezetője erősítette meg a Süddeutsche Zeitungnak. Jürgen Habermas a pályafutása alatt a frankfurti iskola meghatározó alakja lett, és hosszú évtizedeken át aktívan alakította a német közélet intellektuális vitáit.

Habermas a kortárs gondolkodás egyik legnagyobb alakja volt. 

Pályafutása az 1950-es években kezdődött Frankfurtban, a Szociológiai Kutatóintézetben, ahol Theodor W. Adorno mellett dolgozott. Heidelbergi egyetemi tanulmányai után 1964-ben átvette Max Horkheimer filozófia és szociológia tanszékét a Frankfurti Egyetemen. A diákmozgalmak idején Habermast támogatóként ismerték, de elutasította a radikalizálódást.

1971-ben Starnbergbe költözött, ahol 1981-ig vezette a Max Planck Intézetet a tudományos-technikai világ életfeltételeinek kutatására. Ebben az időszakban jelent meg fő műve, a Kommunikatív cselekvés elmélete. 1983-ban visszatért Frankfurtba, és 1994-es nyugdíjazásáig újra tanított a filozófia-tanszéken.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekBékemenet

Szilágyi Ákos barátom munkája

Bayer Zsolt avatarja

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
