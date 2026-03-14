Meghalt Jürgen Habermas, a világ egyik legnagyobb hatású filozófusa

Jürgen Habermas német filozófus és szociológus, a kritikai elmélet második generációjának legismertebb képviselője 96 éves korában meghalt Starnbergben – számol be róla a portál. A halálhírt Tanja Postpischil, a Suhrkamp Kiadó vezetője erősítette meg a Süddeutsche Zeitungnak. Jürgen Habermas a pályafutása alatt a frankfurti iskola meghatározó alakja lett, és hosszú évtizedeken át aktívan alakította a német közélet intellektuális vitáit.

Habermas a kortárs gondolkodás egyik legnagyobb alakja volt.

Pályafutása az 1950-es években kezdődött Frankfurtban, a Szociológiai Kutatóintézetben, ahol Theodor W. Adorno mellett dolgozott. Heidelbergi egyetemi tanulmányai után 1964-ben átvette Max Horkheimer filozófia és szociológia tanszékét a Frankfurti Egyetemen. A diákmozgalmak idején Habermast támogatóként ismerték, de elutasította a radikalizálódást.

1971-ben Starnbergbe költözött, ahol 1981-ig vezette a Max Planck Intézetet a tudományos-technikai világ életfeltételeinek kutatására. Ebben az időszakban jelent meg fő műve, a Kommunikatív cselekvés elmélete. 1983-ban visszatért Frankfurtba, és 1994-es nyugdíjazásáig újra tanított a filozófia-tanszéken.