FTC-Telekom Waterpolo vízilabda Szivós Márton férfi vízilabda ob I Nyéki Balázs

Hiába kerültek közelebb a bajnoki címhez, botrányról beszélnek a Ferencvárosnál

Az FTC-Telekom Waterpolo 13–9-re legyőzte az EPS-Honvédot a férfivízilabda ob I három győzelemig tartó döntőjének első, szombati mérkőzésén. A Fradit irányító Nyéki Balázs a siker ellenére nem volt elégedett, a meccs után botrányos játékról beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 6:52
Nyéki Balázs nem volt megelégedve csapata játékával Forrás: fradi.hu
A 13 védésig jutó Csoma Kristóf elmondta, megpróbálják élvezni a döntő minden pillanatát és harcolni fognak a végsőkig.

– Az elején jól kezdtünk, ami mostanában jellemző ránk, utána viszont a Fradira jellemző profizmussal vissza tudtak jönni, és azokból a helyzetekből tudtak gólt szerezni, amiket megbeszéltünk, rendezetlen védelem ellen kaptuk a gólokat. Úgy érzem, a lepattanók sem mellettünk voltak, talán szerdán nagyobb szerencsénk lesz. Ha a rendezett védelmet nézzük, iksz körüli, a rendezetlen ellen tették közé a különbséget, de a kontrákban egész Európában a legjobbak – vélekedett a Honvéd kapusa.

A döntő második mérkőzését szerdán játsszák a Tüskecsarnok uszodájában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
