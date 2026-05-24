Hiába kerültek közelebb a bajnoki címhez, botrányról beszélnek a Ferencvárosnál

A 13 védésig jutó Csoma Kristóf elmondta, megpróbálják élvezni a döntő minden pillanatát és harcolni fognak a végsőkig.

– Az elején jól kezdtünk, ami mostanában jellemző ránk, utána viszont a Fradira jellemző profizmussal vissza tudtak jönni, és azokból a helyzetekből tudtak gólt szerezni, amiket megbeszéltünk, rendezetlen védelem ellen kaptuk a gólokat. Úgy érzem, a lepattanók sem mellettünk voltak, talán szerdán nagyobb szerencsénk lesz. Ha a rendezett védelmet nézzük, iksz körüli, a rendezetlen ellen tették közé a különbséget, de a kontrákban egész Európában a legjobbak – vélekedett a Honvéd kapusa.

A döntő második mérkőzését szerdán játsszák a Tüskecsarnok uszodájában.