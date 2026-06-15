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Orbán Viktor: Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak

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Orbán Viktor: Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak

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Először adott interjút a Fidesz tisztújító kongresszusa után Orbán Viktor. A Fidesz elnöke az Indexnek beszélt a Tisza-kormány alaptörvény-módosításáról is, amelyről megjegyezte: „Rólam szól”.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 18:16
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Elmondása szerint azt gondolta, ha sok jó dolgot adnak a fiataloknak, akkor feléjük fordulnak. A Fidesz-kormány intézkedései közül emlékeztetett az szja-mentességre, a Diákhitelre, a munkáshitelre, a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelre, valamint a béremelésekre. Mint fogalmazott, a fiatalok sosem maradnak a hatalom mellett, „a fiatal ellenzéki, nem elégedett, az egész világon így van ez.”

Korrupciós vádak

Az interjúban kitértek a korrupciós vádakra is, amelyről az Index munkatársa úgy fogalmazott, hogy szinte már a Fidesz szimbólumává vált. Orbán Viktor szerint ezek nem szimbólumok, hanem propaganda.

Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, nincs reális alapja. A Matolcsy-ügy hatósági ügy, az eljárások megindultak. Új kormány van, meglátjuk, mire jutnak

– említett néhány konkrétumot.

Orbán Viktor rámutatott, van a valóság és a valóságról kialakított képzet. – Ebben nem voltunk jók. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó Péter rendben van, Hankó Balázs szerintem világos válaszokat adott mindenre – sorolta, majd kiemelte:

ugyan egyértelműbb válaszokat kellett volna adniuk ezekre a választások előtt, viszont most meglátják, hogy a sejtetésekből, sugalmazásokból mi a valóság, „aki sejtetett, sugalmazott, most ott van a lehetőség, hogy bizonyítson.”

Emlékezetes, Jankovich Tibor fideszes politikus a korrupciót is a választási vereség okai közé sorolta a kongresszuson. Orbán Viktor ezzel kapcsolatosan azt mondta, Budapesten valóban komoly problémáról van szó, de nem kizárólag a Fideszt érinti, és meg kell várni a folyamatban lévő eljárások végét. Hozzátette: mindenkinek el kell számolnia a hatalmi pozícióban hozott döntéseivel. Orbán Viktor szerint az említett ügyekből a mostani kormány propagandát csinál, „most fontosabb a politikai showműsor. Mi öregesebbek vagyunk ennél, jobban szeretjük a döntéseket, konkrétumokat. Hírverésben mi nem vagyunk olyan jók, mint a fiatalok, ezt be kell látnom.”

A Fidesz közösségéről azt mondta, mivel 2010 után közösségi pártból kormányzópárttá alakult, ezért a hangsúly a kormányzati munka támogatására került, nem a közösségi életre. Úgy fogalmazott, a párttagok nem érezték jól magukat ebben a szerepben, de a szervezet demokratikus maradt. A választási vereség után ugyanakkor abban bízik, hogy a Fidesz ismét közösségi pártként működhet. Külön kitért a budapesti szervezetre is, amely szerinte a legrosszabb eredményt érte el, ezért a fővárosi fideszesek előtt áll a legnehezebb újjáépítési feladat.

Azok a bizonyos „egyszerű” üzenetek

Orbán Viktor kitért a leegyszerűsített kommunikációt, a brüsszelezést, ukránozást érő vádakra is, amelyek kapcsán leszögezte: sosem értett velük egyet.

Nagyon jó üzenetek voltak, visszatükrözték a valóságot. A választáson leegyszerűsített kommunikáció van. Nézzük az amerikai választási kommunikációt. Nézzük Trump elnök urat, mi az üzenet? America first. Kész, ennyi

– mutatott rá, hozzátéve: akik azt mondják, hogy az üzenetnek bonyolultnak kell lenni, nem ismerik ezt a szakmát, de szerinte nem is ezt akarják mondani. Ugyanakkor elismerte, abban igazuk van, hogy nem lehet mindenkihez ugyanúgy beszélni. 

Fenn kellett volna tartani azokat a csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azokhoz is külön tudnak beszélni, akik árnyaltabbat várnak. Orbán Viktor konkrét példaként a Professzorok Batthyány Körét említette, akikhez ha gyakrabban látogattak volna el, vélhetően nem zavarta volna őket az egyszerű üzenet.

Nemzedékváltás

Az egykori miniszterelnök kérdésre kitért a saját jövőjére is. –Fidesz alapító tag vagyok, és halálomig maradok is. A Fidesz-KDNP nagyon erős történelmi gyökerekkel rendelkezik, persze a vezetők számítanak. Az is világos, hogy az idő nem az én oldalamon van. Újítani és fiatalítani mindenképpen kell. Bár vérzett a szívem, ezért nem ültem be a parlamentbe, mert ha beülök, az akkora árnyék, hogy ott nehéz a fiatalabbnak előre törniük, ezért csináltunk nemzedékváltást. 

A 60-asok domináltak, most a 40-esek vették át a frakció irányítását, ennek a pártban is meg kell történnie, majd megbeszéljük hogyan és mikor. Én rendben adom át a pártot – fogalmazott. Orbán Viktor becsületbeli ügynek tartja, hogy a választási vereség után rendbe tegye a pártot, „aztán egy év múlva meglátjuk, hogy mi a helyzet.” 

Alig várom, hogy valaki kitépje a kezemből a marsallbotot és levegye rólam a kisködmönt. Most is átadtam volna, ha a helyzet ezt lehetővé tette volna

– jegyezte meg.

Nincs „one man show”

Hangsúlyozta: a személyes ambíciónak nincs tere, olyan politikai kultúra van a Fideszen, ha valaki nagyon akar valami lenni, akkor az biztos nem lesz. Ha valaki karrierista módon megcéloz valamit és az akar lenni, az a Fideszben sosem lesz az, ez egy közösség. 

A célok megvalósítására választunk vezetőket, nincs one man show

– szögezte le.

Orbán Viktor szerint őszre már világosabban látszik majd, milyen irányba halad az ország, és ennek fényében kell a Fidesznek meghatároznia a saját stratégiáját. A pártelnök decemberre egy országos gyűlést is összehívna, ahol értékelnék az új kormány első hónapjait. Úgy véli, a Fidesz továbbra is számos tehetséges politikussal rendelkezik, és minőségi előnyt lát a párt javára a Tiszával szemben. A Tiszához átigazolt korábbi fideszesek kapcsán elismerte, hogy egyéni döntéseknél mindig lehet tévedni, ezért fontosnak tartja, hogy az ilyen megítélések közösségi alapon szülessenek meg.

Volt oka annak, hogy a miniszterelnök volt feleségéből lett igazságügyi miniszter. Annak is megvolt a világos oka, hogy Orbán Anitából nem lehetett magasabb külügyi vezető, a közösség véleménye is ez volt. Kármán András menesztése az én döntésem volt, de kollektív vélemény

 – magyarázta.

Rámutatott: a Tisza-kormány gazdaságpolitikája az emberek helyett a bankoknak kedvez, ezért úgy véli, megkezdődött „Magyarország kifosztása”. A volt miniszterelnök a kamatstop kivezetését és a migrációs paktum végrehajtását is bírálta, és azt mondta, ezeket csak társadalmi ellenállással lehet megakadályozni. Hozzátette: ebben a Fidesz és parlamenti frakciója is szerepet vállalhat, de a döntő erő az emberek kezében van.

Ha Magyarországon csinálni akarsz valamit, azzal számolnod kell, ha vért izzadsz, ha nagyon jól dolgozol, ha a szíved, lelked benne van, akkor 51-52-53 százalék van veled, a többiek nem. Ez a magyar politika valósága, választásról választásra ezt tapasztalom

– hangsúlyozta.

 

Cikkünk frissül…

A Fidesz tisztújító kongresszusa óta hétfőn ad interjút először Orbán Viktor leköszönt miniszterelnök. Ahogy arra lapunk is felhívta a figyelmet, a szombati rendezvénnyel a Fidesz történetének egyik legjelentősebb szervezeti átalakítása kezdődött meg: az április 12-i választáson vereséget szenvedett és ezzel ellenzékbe került párt kijelölte a következő időszak politikai irányvonalát, és ismét megválasztották Orbán Viktort elnöknek. A kongresszuson az új vezetők, megerősített helyi szervezetek és a mozgalmi jelleg visszaépítése állt a középpontban. Az interjúnak így érthető módon egyik központi témája várhatóan a szombati esemény, a pártelnök ugyanakkor kifejti majd a véleményét a Tisza-kormány első alaptörvény-módosító javaslatáról is. Mint ismert, annak lex Orbánként elhíresült passzusával két ciklusban maximálják a miniszterelnöki mandátumot.

Korábban nem egyértelműsítették, hogy a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, így vonatkozna-e Orbán Viktorra is, ez csak a javaslat benyújtásakor derült ki. A Tisza Párt hivatalosan azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, de valójában az húzódhat meg a módosítás hátterében, hogy Orbán Viktor visszatérésétől félnek.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)


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