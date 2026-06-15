Orbán Viktor: Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak

Elmondása szerint azt gondolta, ha sok jó dolgot adnak a fiataloknak, akkor feléjük fordulnak. A Fidesz-kormány intézkedései közül emlékeztetett az szja-mentességre, a Diákhitelre, a munkáshitelre, a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelre, valamint a béremelésekre. Mint fogalmazott, a fiatalok sosem maradnak a hatalom mellett, „a fiatal ellenzéki, nem elégedett, az egész világon így van ez.”

Korrupciós vádak

Az interjúban kitértek a korrupciós vádakra is, amelyről az Index munkatársa úgy fogalmazott, hogy szinte már a Fidesz szimbólumává vált. Orbán Viktor szerint ezek nem szimbólumok, hanem propaganda.

Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, nincs reális alapja. A Matolcsy-ügy hatósági ügy, az eljárások megindultak. Új kormány van, meglátjuk, mire jutnak

– említett néhány konkrétumot.

Orbán Viktor rámutatott, van a valóság és a valóságról kialakított képzet. – Ebben nem voltunk jók. Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, a sejtetések és sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó Péter rendben van, Hankó Balázs szerintem világos válaszokat adott mindenre – sorolta, majd kiemelte:

ugyan egyértelműbb válaszokat kellett volna adniuk ezekre a választások előtt, viszont most meglátják, hogy a sejtetésekből, sugalmazásokból mi a valóság, „aki sejtetett, sugalmazott, most ott van a lehetőség, hogy bizonyítson.”

Emlékezetes, Jankovich Tibor fideszes politikus a korrupciót is a választási vereség okai közé sorolta a kongresszuson. Orbán Viktor ezzel kapcsolatosan azt mondta, Budapesten valóban komoly problémáról van szó, de nem kizárólag a Fideszt érinti, és meg kell várni a folyamatban lévő eljárások végét. Hozzátette: mindenkinek el kell számolnia a hatalmi pozícióban hozott döntéseivel. Orbán Viktor szerint az említett ügyekből a mostani kormány propagandát csinál, „most fontosabb a politikai showműsor. Mi öregesebbek vagyunk ennél, jobban szeretjük a döntéseket, konkrétumokat. Hírverésben mi nem vagyunk olyan jók, mint a fiatalok, ezt be kell látnom.”