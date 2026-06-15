Borítókép: Orbán Viktor egykori miniszterelnök, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor a két ciklusos korlátozásról: Rólam szól + videó
„Nem érint, rólam szól” – ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza-kormány azon alaptörvény-módosító javaslatára, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot. A Fidesz elnöke egy, az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!