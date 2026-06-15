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Orbán Balázs: Új európai berendezkedésre van szükség

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Új európai berendezkedésre van szükségünk, hogy le lehessen váltani az antidemokratikus és elavult brüsszeli rendszert, írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, aki szerint Európa jelenlegi vezetése egyre inkább elszakad a kontinens nemzeteinek érdekeitől.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 06. 15. 14:09
Orbán Balázs Forrás: Facebook/Orbán Balázs
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Orbán Balázs szerint Bardella tűpontos értékelést adott Európa helyzetéről.

A francia politikus a Politicónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Európai Unió jelenlegi politikája és filozófiája mélységesen antidemokratikus, miközben a világ fejlődésével sincs már összhangban. Bardella szerint mindaz, amit Brüsszel képvisel – a globalizáció, a tömeges bevándorlás, a gazdasági hanyatlás és a bürokratikus túlszabályozás –, mára teljesen elavulttá vált.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a Patrióták nem az Európai Unió megszüntetésére törekednek, hanem annak átalakítására. Mint írta, Bardella lényegében ugyanazt az álláspontot képviseli, amit Orbán Viktor már egy évtizede hangoztat: az Európai Unió csak akkor maradhat fenn, ha képes alkalmazkodni az új geopolitikai és gazdasági kihívásokhoz.

Orbán Balázs szerint világszerte ismét előtérbe kerülnek azok az értékek, amelyeket a globalista politika háttérbe akart szorítani: a nemzetállamok szerepe, a határok védelme és a szuverén nemzeti érdekek képviselete.

Orbán Balázs úgy véli, ebben az átalakulási folyamatban meghatározó szerepet tölthet be a Patrióták mozgalma, amelynek egyik alapító ereje a magyar nemzeti oldal.

Európa átalakulása és a brüsszeli birodalmi projekt bukása elkerülhetetlenek. Azokkal együtt, akik utolsó pillanatban kapaszkodtak fel erre a szakadék felé robogó vonatra

– fogalmazott.

 

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás. Facebook/Orbán Balázs) 

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