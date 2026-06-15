Orbán Balázs: Új európai berendezkedésre van szükség

Orbán Balázs szerint Bardella tűpontos értékelést adott Európa helyzetéről.
A francia politikus a Politicónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Európai Unió jelenlegi politikája és filozófiája mélységesen antidemokratikus, miközben a világ fejlődésével sincs már összhangban. Bardella szerint mindaz, amit Brüsszel képvisel – a globalizáció, a tömeges bevándorlás, a gazdasági hanyatlás és a bürokratikus túlszabályozás –, mára teljesen elavulttá vált.
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