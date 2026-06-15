Orbán Balázs: Új európai berendezkedésre van szükség

Orbán Balázs hangsúlyozta: a Patrióták nem az Európai Unió megszüntetésére törekednek, hanem annak átalakítására. Mint írta, Bardella lényegében ugyanazt az álláspontot képviseli, amit Orbán Viktor már egy évtizede hangoztat: az Európai Unió csak akkor maradhat fenn, ha képes alkalmazkodni az új geopolitikai és gazdasági kihívásokhoz.

Orbán Balázs szerint világszerte ismét előtérbe kerülnek azok az értékek, amelyeket a globalista politika háttérbe akart szorítani: a nemzetállamok szerepe, a határok védelme és a szuverén nemzeti érdekek képviselete.

Orbán Balázs úgy véli, ebben az átalakulási folyamatban meghatározó szerepet tölthet be a Patrióták mozgalma, amelynek egyik alapító ereje a magyar nemzeti oldal.

Európa átalakulása és a brüsszeli birodalmi projekt bukása elkerülhetetlenek. Azokkal együtt, akik utolsó pillanatban kapaszkodtak fel erre a szakadék felé robogó vonatra

– fogalmazott.