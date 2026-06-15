Folytatódik a tiszás bosszúpolitizálás, az Országgyűlés megszavazta a lex Orbánt
Az alaptörvény tizenhatodik módosításával biztossá vált, hogy nyolc évben korlátozzák, meddig lehet egy ember miniszterelnöki Magyarországon. A Tisza Párt által beterjesztett és elfogadott javaslat visszamenőleges, ugyanis a nyolcéves időtartamot 1990-től számítják. Ezzel egyértelműen elzárják Orbán Viktor útját attól, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehessen.
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